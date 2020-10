Cable ‘accidentalmente’ cortado apaga registro de votantes en Virginia. ¿Qué pasó?

El registro de votantes dejo de funcionar en todo el estado de Virginia el martes, el último día para registrarse para votar antes del día de las elecciones, informó el Departamento de Elecciones del estado. La junta estatal atribuyó el problema a un cable de fibra óptica que se cortó ‘accidentalmente’ cerca del centro de datos del estado.

Sin embargo, el problema provocó un gran desorden en las operaciones electorales así como el pánico en línea, con cientos de personas cuestionando algo que rápidamente comenzó a ser tendencia en Twitter: “¿Cómo sucede ‘accidentalmente’ algo como esto?”

Esto es lo que necesitas saber:

#BREAKING; An accidentally cut cable has caused the entire Virginia voter registration online system to go down on the last day to register to vote before election day.

Here's what we know so far ⬇️https://t.co/9Ho2f2NZia

— WUSA9 (@wusa9) October 13, 2020