El escandaloso mensaje de Burger King por el Día internacional de la Mujer

Como cada 8 de marzo, el mundo celebra El día internacional de la Mujer. En redes sociales los mensajes dedicados hacia las mujeres se multiplicaron de a miles, con pedidos de igualdad de género y exclusión del machismo. Burger King lanzó un polémico tuit que convirtió en tendencia a la cadena de hamburguesas.

“Las mujeres pertenecen a la cocina”, publicó la cuenta de Twitter de Burger King Reino Unido. Como era de esperarse, inmediatamente después de esa publicación cientos de usuarios repudiaron el mensaje por considerarlo sexista y promover el estereotipo machista que ubica a la mujer como ama de casa.

Muchos usuarios amenazaron con no consumir más hamburguesas de Burger King.

Muchos se preguntaron cómo una cadena internacional como Burger King era capaz de incurrir en semejante error en la comunicación. Las críticas convirtieron en tendencia a la hamburguesería de origen estadounidense.

Sin embargo, la cadena Burger King explicó por qué había escrito ese mensaje en su cuenta de Twitter. Según intentaron mostrar, se trataba de una estrategia para captar la atención de los usuarios.

Los tuits siguientes dan cuenta de que en Burger King tenían pensado enviar otro tipo de mensaje.

“Solos si ellas quieren”, inició el tuit que siguió a “Las mujeres pertenecen a la cocina”.

De acuerdo a la hamburguesería, se trató de una campaña para evidenciar el rol secundario de la mujer en los negocios culinarios. Solo el 20% de las chefs profesionales son mujeres.

If they want to, of course. Yet only 20% of chefs are women. We're on a mission to change the gender ratio in the restaurant industry by empowering female employees with the opportunity to pursue a culinary career. #IWD

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021