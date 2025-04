Bukele reacciona con un emoji a la orden de la jueza federal de devolver al deportado por error

Ábrego García, de 29 años, se encontraba entre los 238 presuntos miembros de las pandillas MS-13 y el Tren de Aragua de Venezuela que el gobierno expulsó de Estados Unidos a El Salvador el mes pasado.

Ábrego García, quien huyó de El Salvador en su adolescencia para escapar de la violencia de las pandillas, fue detenido por agentes federales de inmigración cerca de su casa en Beltsville, Maryland, el 12 de marzo. Tres días después, fue expulsado y enviado de regreso a El Salvador, a pesar de que seis años antes había obtenido una orden judicial que impedía su deportación.

JUST IN: A federal judge in Maryland has ordered the government to return Kilmar Armando Abrego Garcia, the Maryland man who was deported to El Salvador in error, by Monday.

Read more: https://t.co/QxDvKKaObD pic.twitter.com/XWv0aLcmO2

— ABC News (@ABC) April 4, 2025