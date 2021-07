Bryan Rhoden: acusado de asesinar tres personas en un campo de golf en Atlanta

Bryan Rhoden es un rapero de Atlanta llamado B-Rod que es el sospechoso acusado del asesinato de tres personas, incluido Gene Siller, un respetado golfista profesional en Kennesaw, Georgia.

Siller fue asesinado a tiros en el campo de golf de Pinetree Country Club. El nombre completo del sospechoso es Bryan Anthony Rhoden.

El jefe de policía de Cobb, Tim Cox, anunció el arresto en una conferencia de prensa el 8 de julio de 2021 y dijo: “Nos gustaría agradecer a nuestros ciudadanos”. Dijo que los consejos ayudaron a la investigación. “Su nombre apareció a los pocos días de la investigación”, dijo sobre Bryan Anthony Rhoden, de 23 años, quien fue descrito como el “tirador”.

Siller, de 41 años, recibió un disparo en el hoyo 10 del campo de golf el sábado 3 de julio de 2021. El motivo de su asesinato no está claro.

Otros dos hombres fueron encontrados muertos a tiros “en la caja de una camioneta Ram 3500 ubicada en el campo de golf del club de campo”, informó 11Alive. Uno fue identificado como el propietario del camión, Paul Pierson, informó la estación de televisión. Todavía no está claro cómo se conecta este hecho con los otros dos asesinatos. Los dos hombres fallecidos eran Henry Valdez, de 46 años, de Anaheim, California, y Pierson, de 76, de Topeka, Kansas, según el Atlanta Journal-Constitution.

Rhoden está acusado de tres cargos de asesinato, tres cargos de asalto agravado y dos cargos de secuestro, dijeron las autoridades.

El motivo de sus acciones no están claros.

La Asociación de Golf del Estado de Georgia tuiteó: “Todos nosotros en la GSGA estamos profundamente entristecidos por los trágicos eventos que ocurrieron hoy en Pinetree CC. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Gene Siller”.

All of us at the GSGA are deeply saddened by the tragic events that occurred earlier today at Pinetree CC. Our thoughts and prayers are with Gene Siller’s family and friends. 🙏 — Georgia State Golf Association (@GSGA) July 4, 2021

Eugene Siller fue descrito como un hombre que construyó una comunidad, que mostró compasión y que “amaba a todos”, le dijo un amigo a la periodista Tori Cooper:

GOLF PRO SHOT: Friends say Pinetree Country Club Golf Pro, Gene Siller, who was shot and killed on the course Saturday, was a man of community who put others first. Keep following @cbs46 for the latest in the triple homicide investigation. pic.twitter.com/Ycf7x2mk62 — Tori Cooper (@toricoooper) July 5, 2021

Esto es lo que necesita saber:

1. El sospechoso, que conducía una camioneta blanca hasta el campo de golf, fue arrestado en Chamblee, Georgia

El Departamento del Sheriff del condado de Cobb anunció el arresto de Rhoden en su página de Facebook, diciendo: “Alrededor de las 5:30 p.m. el jueves 8 de julio, la Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Cobb y la Fuerza de Tarea Regional del Sureste del Mariscal de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Policía de Chamblee, detuvieron a Bryan Rhoden en Chamblee, GA. Es sospechoso de los asesinatos en el campo de golf”.

“No voy a revelar ninguna información relacionada con eso”, dijo el jefe de policía sobre el motivo. Sin embargo, según AJC.com, las autoridades dijeron anteriormente que creen que Siller fue a investigar un crimen en curso cuando Rhoden condujo en el campo de golf.

Dijo que se sentía seguro de que no había conexión entre Siller y Rhoden.





Play



1 dead after shooting at Pinetree Country Club, Cobb police say It happened Saturday afternoon. Officials have not said if the suspect has been caught. 2021-07-03T22:20:48Z

No está claro cómo se conocieron Rhoden y los otros dos hombres; según AJC, Pierson provenía de la región vinícola de California y fue director, presidente, tesorero y secretario de Eco Environmental Remediation Services, Inc., en Nevada.

El Gwinnett Daily Post informó que Siller fue asesinado “cuando investigaba una situación en el décimo hoyo de Pinetree”.

El pistolero condujo su camioneta hacia una trampa de arena y disparó y mató a Siller cuando se acercó al vehículo, según una publicación de Facebook de un miembro del club de campo, que afirmó que Siller recibió “cinco disparos a quemarropa”, informó el Gwinnett Daily Post. Eso no ha sido confirmado por las autoridades. Le dispararon en la cabeza, según 11Alive.

Un testigo le dijo a 11Alive que escuchó cinco disparos, diciendo: “Entonces no pasó nada, e inmediatamente los miembros reaccionaron como ‘Creo que podría haber disparos’ y luego aparentemente alguien cayó al suelo. Luego fue como una especie de frenesí, todo el mundo estaba tratando de averiguar qué estaba pasando”. La estación de televisión informó que el sospechoso conducía una camioneta blanca.

Luego, se descubrieron los dos cuerpos adicionales.

Los tiroteos ocurrieron cerca del campus de la Universidad Estatal de Kennesaw.

La Administración de Emergencias de KSU tuiteó, “Campus de Kennesaw: Incidente de tiroteo reportado cerca de KSU. El sospechoso es un hombre hispano considerado armado y peligroso. El sospechoso mide 6’1″ y pesa 170 libras y fue visto por última vez con una camiseta blanca. El sospechoso fue visto por última vez en el área de Pine Tree Country Club en dirección a Frey Lake Rd.”

KSU Alert: Kennesaw Campus: Shooting Incident reported near KSU. Suspect is a Hispanic Male considered armed and dangerous. Suspect is 6'1" and 170 lbs and was last seen wearing a white T-shirt. Suspect was Last seen in area on Pine Tree Country Club headed towards Frey Lake Rd — KSU Emergency Management (@ksuoem) July 3, 2021

Agregaron: “ACTUALIZACIÓN: El sospechoso fue visto hace aproximadamente 35 minutos en Club Drive en dirección a Shiloh Road. El sospechoso tiene el pelo largo, una camisa blanca/bronceada y pantalones de trabajo de color oscuro”. Continuaron, “El sospechoso es un hombre hispano de 6’1″, 170 libras con una tez más oscura. Visto por última vez con una camiseta blanca, pantalones de trabajo y posiblemente un sombrero”. Esa descripción no resultó ser del todo precisa.

2. Rhoden fue arrestado y liberado pocas horas después de los asesinatos.

Unas horas después del asesinato de Siller, la policía de Chamblee arrestó a Rhoden por DUI, conducía un vehículo sin seguro y una identificación falsa, informó WSBT-TV.

Pero fue puesto en libertad bajo fianza el martes 6 de julio de 2021.

La PGA de Georgia escribió en un comunicado de prensa: “Como muchos de ustedes ya saben, la familia del golf de Georgia ha sufrido una tragedia con el fallecimiento del miembro de la PGA, Gene Siller. Gene se desempeñaba como director de golf en Pinetree Country Club en Kennesaw, GA”.

This is Gene Siller and his family. He's the club pro who ran to help and was shot dead by the driver who is still on the run. Family friends have set up a GoFundMehttps://t.co/VZWlO79ccE pic.twitter.com/eNP6hoRgv2 — Brendan Keefe (@BrendanKeefe) July 4, 2021

También escribieron: “Siguiendo el ejemplo de los miembros de Pinetree Country Club, la PGA de Georgia, la Asociación de Golf del Estado de Georgia, la Asociación de Administración de Clubes de América, el Capítulo de Georgia, la Asociación de Superintendentes de Campos de Golf de Georgia y la PGA de América desean alentar a todos nuestros miembros a prestar sus apoyo a la familia de Gene durante este tiempo devastador”.

Agregaron que compartirían más detalles más adelante “con respecto a los esfuerzos y servicios de colaboración en curso en honor a Gene”.

3. El sospechoso es un rapero

Según WSB-TV, Rhoden “es un rapero prometedor que se hace llamar B Rod”. Tiene más de 18.000 seguidores en Instagram. Su lanzamiento musical se llamó Made It Out.

Una semana antes de que se anunciara su arresto, escribió: “¡ESTOY TRABAJANDO, ESTOY GRINDIN, ESTOY BRILLANTE Y SOLO MEJORANDO! 🙏🏾 ¡Resumen rápido de la carrera del club de la semana pasada para Made It Out! ¡Aprecia a TODOS los que salieron a apoyarlo! ¡Significa muchísimo más de lo que piensas para mí! ❤️🙌🏾 Si aún no ha pulsado ese enlace en mi biografía, ¡necesita MANEJAR DAT! 🎧🔥💯 VISUALES OTW 🎥🎬 ”

Escribió en Instagram: “Siempre solía preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué no nosotros? ¡Ahora dejo esos pensamientos a otra persona! #MÍO”.

Una página de GoFundMe para ayudar a la familia Siller ha recaudado más de $308,000.





Play



Kennesaw golf pro identified as victim in shooting at Cobb County Country club, a member says The victim has been identified as golf pro and director Gene Siller, according to a member of the country club. 2021-07-04T03:29:34Z

“Hola y gracias por visitar la página de recaudación de fondos para nuestro Director de Golf y querido amigo, Gene Siller”, se lee en la página de la campaña. “Como muchos de ustedes saben, Gene fue trágicamente asesinado el sábado 3 de julio. Estamos pidiendo donaciones para ayudar a la preciosa familia de Gene en este terrible momento. Por favor, mantenga a la familia de Gene, así como a la familia de Pintree, en sus oraciones”.

Un amigo escribió en la página: “Todos nosotros en St. Ives amamos a Gene, así como a todos los que estuvieron en contacto con él. Lo conocí cuando estaba en St. Ives como asistente y estaba muy feliz de que avanzara en su carrera a Director de Golf en el PCC. Lo que le sucedió es inimaginable y me sentí devastado al escuchar la terrible noticia. Mi más sentido pésame y tendremos a la familia de Gene en nuestras oraciones”.

Otro agregó: “Soy un profesional de la PGA y sé el trabajo duro y el sacrificio que hizo este hombre”.

4. Rhoden fue acusado previamente de una persecución y un tiroteo a alta velocidad en un campus universitario

Rhoden ha tenido serios problemas con el sistema de justicia penal anteriormente.

Según Pharos Tribune, anteriormente fue acusado en 2020 de liderar a la policía en una persecución a alta velocidad en los condados de White y Tippecanoe.

Se enfrentó a un delito grave por resistirse a la aplicación de la ley, así como a cargos por delitos menores. Fue acusado de viajar a más de 100 millas por hora en un Jeep Grand Cherokee.

En 2017, según AJC.com, Rhoden fue acusado de encontrarse con personas en un estacionamiento fuera de una residencia universitaria mientras era estudiante de GSU para vender drogas. Se produjo una discusión y tanto Rhoden como otro hombre fueron baleados, informó el periódico. Rhoden y el otro hombre fueron acusados de asalto, intento de asesinato y posesión de un arma de fuego en el campus, informó el periódico.

Según Gwinnett Daily Post, Siller fue anteriormente un profesional de golf en el condado de Gwinnett, donde fue director de golf y jefe de golf profesional en Summit Chase Country Club. También trabajó anteriormente en St. Ives Country Club.

Se mudó a Pinetree en 2019, informó el periódico.

Además, agregó el Post, él era “un competidor habitual en los torneos de golf de la Sección de la PGA de Georgia desde 2007”.

5. Siller, que estaba casado y tenía hijos, fue descrito como un “chico súper agradable”

Please join us in the support of Gene Siller’s family. 🙏 ❤️https://t.co/dNDf3ooU6w pic.twitter.com/lrHz5kCviA — Georgia State Golf Association (@GSGA) July 4, 2021

Siller estaba casado y tenía dos hijos, según Gwinnett Daily Post.

Asistió a la Universidad de Purdue, informó el periódico.

“Era un tipo súper agradable con dos hijos pequeños y una esposa hermosa”, dijo al periódico Marc Cain, miembro de Summit Chase. “Pude pasar mucho tiempo con él en el campo y en un viaje de golf. Nuestros corazones están destrozados con la triste noticia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Copa América 2021 Colombia vs Perú: ¿Cómo ver el Live Stream?