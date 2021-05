Identificado el sospechoso del tiroteo en casino de Wisconsin: Bruce Pofahl

Como Bruce K. Pofahl de 62 años de edad, fue identificado el sospechoso del tiroteo en el Oneida Casino y Radisson Hotel and Conference Center cerca de Green Bay, Wisconsin, que ocurrió la noche del sábado 1 de mayo de 2021, en donde dos personas murieron, junto con con el pistolero que fue abatido, y una tercera víctima resultó gravemente herida.

El sospechoso era un ex empleado que fue despedido a principios de 2021 y se le prohibió ingresar a la propiedad, dijo el lunes el alguacil del condado de Brown, Todd Delain, en una conferencia de prensa.

Las víctimas fueron identificadas como Ian J. Simpson, de 35 años de edad, Jacob T. Bartel, de 32 años de edad, y Daniel L. Mulligan, de 28 años. Simpson y Bartle murieron y Mulligan se encuentra en estado grave pero estable en un hospital de Milwaukee. Las tres víctimas trabajaban en el casino. Un GoFundMe creado para Mulligan ha recaudado más de $18,000 dólares.

Las autoridades dijeron que fue un “evento dirigido, no un tiroteo al azar. Estaba apuntando a una víctima específica”. La persona a quien iba dirigido el tiroteo no estaba allí, por lo que el atacante decidió disparar a los compañeros de trabajo y amigos del mismo, dijo la policía en una conferencia de prensa.

El casino está dirigido por Oneida Nation y está ubicado en Ashwaubenon, Wisconsin, cerca de Green Bay.

Esto es lo que necesita saber sobre Bruce Pofahl:

1. El tiroteo ocurrió en el restaurante Duck Creek en el Radisson

LIVE: Brown County Sheriff details Oneida Casino shooting 2021-05-03T15:03:29Z

Delain dijo en una conferencia de prensa el lunes que el tiroteo ocurrió en el restaurante Duck Creek ubicado en la parte del hotel Radisson del complejo Oneida Casino. Había alrededor de 100 personas, incluidos invitados y empleados, en el área donde ocurrió el tiroteo, dijo Delain.

Según Delain, el pistolero estaba armado con una pistola calibre 9 mm. Dijo que están investigando si él era el propietario legal del arma.

Delain dijo que 75 agentes de la ley y personal de bomberos y EMS respondieron al llamado de emergencia de inmediato de varios departamentos y agencias locales.

Delain dijo que el tiroteo ocurrió en un área abierta al público. El sospechoso entró en un área donde estaban unos 50 clientes. Según la policía, el sospechoso disparó a dos personas dentro del restaurante y luego disparó a una tercera persona afuera. Los tiroteos terminaron en 10 minutos o menos, dijo Delain.

More video from the active situation at the Oneida Casino in Green Bay including scanner & witness audio. (🎥 via Green Bay Crime Reports/FB) pic.twitter.com/bigaaCtBqo — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) May 2, 2021

Delain dijo que los oficiales formaron equipos para ingresar al edificio y localizar al sospechoso, mientras que otros comenzaron a brindar primeros auxilios a las víctimas. “Un equipo de contacto del Departamento de Policía de Green Bay pudo involucrar y neutralizar al sospechoso”, afuera del edificio en el lado norte del complejo cerca de un estacionamiento. Delain dijo que el sospechoso fue baleado por la policía.

El tráfico de escáneres dijo que el tirador activo fue reportado en el “Oneida Casino Radisson”, posiblemente en una boda. El tiroteo fue en el área del restaurante o en el bar deportivo, según el audio del despacho. “Está en el restaurante. Hombre con sombrero y anteojos”, dijo un oficial.

John shared this video of the scene outside Oneida Casino during an active shooter situation. More details: https://t.co/WliruttUyC pic.twitter.com/kn99B9aZCE — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) May 2, 2021

El Radisson Hotel and Conference Center está conectado con el casino.

“El sospechoso ha caído”, dijo un oficial en el audio del despacho.

La llamada inicial informó que había “informes de un tirador activo”.

Fox6 habló con un testigo, quien dijo: “Todos comenzamos a caminar afuera lentamente, y lo siguiente que sabes es que dicen que esto es serio. Lo siguiente que sabemos es que ves a un policía con un AR15. Fue una locura”. Dijo que “lo siguiente que sabes es que escuchamos 40 disparos. Estábamos corriendo y agachándonos en el bosque … Hubo muchos disparos seguro”.

2. La investigación del tiroteo está en curso y aún no se conoce el motivo exacto del mismo

Wisconsin State Patrol officer told me a reunification center will be at this Bellin Health facility in Ashwaubenon on the East side. @knickelltv pic.twitter.com/EUsnNDi6sA — Katrina Nickell FOX 11 (@knickelltv) May 2, 2021

Delain dijo que su departamento investigará los tiroteos en el casino, mientras que una agencia separada, la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin investigará el tiroteo del sospechoso involucrado por el oficial.

Delain dijo sobre Pofahl: “Sabemos que es un ex empleado de allí” y “estaba familiarizado con al menos algunos de los empleados” en el restaurante, pero todavía están tratando de averiguar el motivo del sospechoso.

“Sabemos que esto no fue un acto al azar ni nada de eso”, dijo Delain. “Creemos que fue con un objetivo”.

3. Pofahl fue objeto de una orden de restricción de una empleada del restaurante

Statement from Oneida Nation following tonight's mass shooting https://t.co/LPlICkiKhi — Bill Walsh (@BillatCBS58) May 2, 2021

Delain confirmó en la conferencia de prensa que el sospechoso era el objetivo de una orden de restricción dictada en su contra por alguien que trabajaba en el casino. Delain dijo que no podía entrar en detalles sobre a quién apuntaba el sospechoso.

Según los registros de la corte del condado de Brown, una mujer de 28 años solicitó una orden de restricción contra Pofahl el 9 de marzo de 2021. La comisionada de la Corte Judicial, Phoebe Mix, otorgó una orden de restricción temporal ese mismo día. La orden de restricción se presentó por abuso/acoso doméstico. Pofahl recibió la orden de restricción el 17 de marzo.

El 23 de marzo se otorgó la orden de alejamiento luego de una audiencia. Los registros judiciales muestran que el comisionado de la Corte Judicial Paul Burke emitió una “orden judicial sin restricción de armas de fuego para Pofahl Bruce”.

Delain no reveló por qué el restaurante del hotel y el casino despidieron al sospechoso. No dijo cuánto tiempo trabajó el sospechoso en el restaurante.

4. Pofahl era residente del condado de Brown y trabajaba como gerente de alimentos y bebidas en el restaurante

Three dead, including suspect, in Ashwaubenon Oneida Casino shootingThree people are dead, including the suspected shooter, after a shooting at Oneida Casino in Ashwaubenon Saturday night, local law enforcement officials confirm. 2021-05-02T13:06:33Z

Pofahl trabajó como gerente de alimentos y bebidas del restaurante, dijo un portavoz de Oneida Nation en la conferencia de prensa. Delain dijo que Pofahl era un residente del condado de Brown y había tenido una interacción previa limitada con la policía. Los registros judiciales muestran que vivía en un apartamento en Hobart, Wisconsin, en el momento en que se presentó la orden de restricción en su contra.

No hay registros de arrestos o casos criminales que involucren a Pofahl disponibles en la base de datos en línea de registros de tribunales públicos de Wisconsin. Pofahl tiene multas por exceso de velocidad en Virginia y Minnesota en su historial, según la búsqueda de registros públicos realizada por Heavy, pero no se conocen otros enfrentamientos con la policía.

5. Pofahl también ha vivido en otras partes del país, incluso en Florida, trabajando en la industria de restaurantes durante varios años.

This is the situation right now at the Oneida Casino in Green Bay. Reports of an active shooter. Avoid the area. (Video via @anneluty) pic.twitter.com/iMtnnYVyWK — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) May 2, 2021

Los registros públicos muestran que Bruce Kimbel Pofahl ha vivido en todo Estados Unidos. Junto con una dirección de Green Bay, Pofahl también ha vivido recientemente en Apopka, Florida, según los registros públicos que vio Heavy.

Pofahl también ha vivido en Idaho, Michigan, Minnesota, Oregon y Carolina del Norte, según registros públicos.

Pofahl parece haber trabajado en la industria hotelera y de restaurantes durante varios años. Un artículo de 1995 en el Detroit Jewish News sobre el restaurante del Radisson Plaza Hotel describe a Pofahl como el gerente de alimentos y bebidas y asistente del gerente ejecutivo en ese momento. El artículo dice que Pofahl había trabajado allí durante dos años y medio.

Según un artículo de 1989 en The Manitou Messenger, Pofahl y un amigo abrieron un restaurante juntos en Northfield, Minnesota, ese año. El artículo describe a Pofahl como un graduado de Carleton College, que se encuentra en Northfield.

Un artículo de 2005 en Fort Myers News-Press muestra que Pofahl era el director de alimentos y bebidas en Noble House Hotels & Restaurant, ubicado en LaPlaya Beach & Golf Resort en Nápoles.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: 2 muertos y varios heridos tras tiroteo en casino de Wisconsin [VIDEOS]