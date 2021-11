Bruce Beresford-Redman: asesinó a su esposa y en menos de 10 años en la cárcel está libre

En 2010, el cuerpo de Monica Beresford-Redman fue encontrado estrangulado en México mientras estaba de vacaciones allí con su familia. Su esposo Bruce Beresford-Redman, productor de Survivor y co-creador de Pimp My Ride, fue interrogado y finalmente condenado por su asesinato. Esto es lo que necesita saber sobre dónde se encuentra hoy.

En marzo de 2015, Bruce Beresford-Redman fue declarado culpable de asesinar a su esposa Mónica y sentenciado a 12 años de prisión en México porque fue allí donde ocurrió el crimen.

Recibió crédito por el tiempo cumplido y, por lo tanto, para septiembre de 2019, había cumplido aproximadamente siete años y medio de su sentencia de 12 años. Según NBC Los Ángeles, el abogado de Beresford-Redman, Jaime Cancino, dijo que según la ley mexicana, los presos son elegibles para ser liberados después de cumplir el 60 por ciento de su sentencia, por lo que Beresford-Redman fue liberado por buen comportamiento el 20 de junio de 2019.

NBC Los Ángeles habló con una de las vecinas de Beresford-Redman, Maria Doll, en ese momento, quien dijo que estaba “sorprendida y decepcionada” de que lo liberaran.

“En los viejos tiempos, la gente era ejecutada por hacer cosas así. Supongo que hoy en día tienes una segunda oportunidad”, dijo Doll, y agregó: “La mayoría de la gente no cree que cumpliera suficiente tiempo. Debería haber salido de viejo”.

Después de salir de la cárcel, Bruce Beresford-Redman solicitó que su madre Juanita pusiera fin a la tutela de sus dos hijos, Camila, de 15 años, y Alec, de 13, que tenían 5 y 3 años al momento de la muerte de su madre. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Michael Small, dictaminó que no recibió oposición a la petición de Beresford-Redman, según NBC Los Ángeles. Su madre le dijo al juez que apoyaba a su hijos. Juanita y su difunto esposo David habían sido los tutores de los niños desde el arresto de su padre.

Beresford-Redman le dijo al juez que tenía la intención de vivir en Las Vegas con sus hijos. También dijo que todavía está tratando de limpiar su nombre en México.

Bruce Beresford-Redman siempre ha mantenido su inocencia





La familia estaba de vacaciones en Cancún, México, en 2010 cuando el cuerpo desnudo de Monica Beresford-Redman fue encontrado en una cisterna de alcantarillado cerca del hotel donde se alojaban en lo que habría sido su 42 cumpleaños. La causa de la muerte fue la asfixia. También la habían golpeado brutalmente.

En una entrevista de 2014 con The Hollywood Reporter, Bruce Beresford-Redman mantuvo su inocencia, diciéndoles que la falta de evidencia física prueba que él no la mató y que el corrupto sistema de justicia mexicano arremetió contra su condena porque las autoridades no quieren dañar a la justicia.

Las hermanas de Monica Beresford-Redman, Jeane y Carla Burgos, se mantuvieron inflexibles sobre la culpabilidad de Bruce Beresford-Redman. De hecho, Jeane Burgos testificó durante su juicio sobre el romance que había tenido con una compañera de trabajo, diciendo que sabía que su hermana Monica le había hablado sobre el romance antes de las vacaciones y le había dicho que quería el divorcio. Burgos también dijo que la pelea que los trabajadores del hotel escucharon que tenían los Beresford-Redman la noche anterior a la muerte de Monica fue sobre el contacto continuo de Bruce con su amante.

El caso se basó en una gran cantidad de pruebas circunstanciales, como el testimonio de Burgos y el hecho de que el 5 de abril, el día de la muerte de Monica, la tarjeta de acceso que usaban en su habitación de hotel se usó 15 veces entre las 9 PM y las 4 AM del 6 de abril.

Pero Bruce Beresford-Redman le dijo a The Hollywood Reporter que no mató a Monica y que la extraña “todos los días de su vida”.