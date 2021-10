Brian Laundrie fue encontrado muerto: ¿Cómo murió?

La FBI confirmó este jueves 21 de octubre que los restos humanos encontrados en una reserva natural de Florida son de Brian Laundrie. Lo que quiere decir que Brian Laundrie está muerto. Una comparación de los registros dentales confirman la identidad de los restos, según la FBI.

Los restos humanos y una mochila se encontraban entre los elementos encontrados el 20 de octubre de 2021 en una reserva natural de Florida que se convirtió en un punto focal en la búsqueda del hombre desaparecido de Florida. Laundrie era una persona de interés en el asesinato de su novia, Gabby Petito.

Los restos fueron encontrados durante una búsqueda por los padres de Laundrie, Chris y Roberta Laundrie, confirmó su abogado en un comunicado. The Sun informó que la mamá de Laundrie pareció limpiar una lágrima de la cara de su padre después de que se encontraron los restos.

“Hoy temprano, los investigadores encontraron lo que parecen ser restos humanos, junto con artículos personales, como una mochila y un cuaderno, pertenecientes a Brian Laundrie”, el agente especial a cargo de la División de Tampa del FBI Michael McPherson dijo en una conferencia de prensa .

El médico forense en Sarasota, Florida, fue llamado al parque después de que se encontraron las pertenencias y los restos, a solicitud de la policía, Fox News y NBC News informó.

Según NBC News , los restos fueron encontrados en la Reserva Carlton de Florida, la enorme área natural que ha sido registrada durante semanas.

https://twitter.com/CrimeSushi/status/1451309237028769799/photo/1

“Estos artículos se encontraron en un área que hasta hace poco había estado bajo el agua”, dijo McPherson a los periodistas, según NBC News.

Las autoridades aún no han confirmado si los restos son de Laundrie. ABC7 informó que los investigadores primero tenían que determinar si los restos eran humanos. Sin embargo, CNN informó que el FBI dijo que se encontraron “lo que parecen ser restos humanos”.

Petito desapareció mientras la pareja filmaba una serie de YouTube a través del país llamada “Van Life”. Laundrie regresó, solo, a la casa de sus padres en Florida el 1 de septiembre, pero a medida que aumentaba el escrutinio de los medios y las fuerzas del orden, él también desapareció. Petito fue encontrada muerta el 19 de septiembre y un forense reveló que había sido estrangulada hasta la muerte al menos tres semanas antes, informó NBC News .

En los días previos a la desaparición de Laundrie, el abogado de la familia de Petito le dijo a CNN que está “escondido”, que no está desaparecido, y la policía llamó la atención del público sobre su negativa a hablar con ellos sobre Petito. El jefe de policía de North Port (Florida), Todd Garrison tuiteó en Laundrie y su abogado: “@NPPDPoliceChief Sr. Steven Bertolino, esq. @NorthPortPolice necesita su ayuda para encontrar a Gabby Petito. Llámenos para concertar una conversación con Brian Laundrie. ¡Dos personas se fueron de viaje y una regresó! #Wheresgabby #FindGabby #fbitampa # gabbypetito “.

Una vez que desapareció, la noticia de que Laundrie podría estar muerta, nuevamente, aún sin confirmar, estalló en Twitter, donde el caso ha sido muy seguido en todo el país.

I can’t cope with this information that Brian Laundrie could be dead. No peace for Gabby’s family, just a lifetime of wondering why, when, how. I feel sick, I’m so angry for her family and her friends. #GabbyPetito — Rebecca 🌸 (@Rebecca221001) October 20, 2021

Lo que tienes que saber:

Los padres de Laundrie estaban buscando en el área por su cuenta

BREAKING NEWS: Coroner arrives at Florida park after items belonging to Brian Laundrie found https://t.co/vNauCnCCs5 pic.twitter.com/5b0bQFwfNx — Fox News (@FoxNews) October 20, 2021

Los padres de Laundrie, quienes han sido objeto de mucha controversia y escrutinio, ocupan un lugar destacado en la historia de los restos y pertenencias encontrados.

Fox News informó que un oficial de la ley les dijo a los padres de Laundrie el 20 de octubre de 2021 que las autoridades “podrían haber encontrado algo”.

Steven Bertolino, abogado de la familia Laundrie, le dijo a Fox News que los padres de Brian Laundrie registraron áreas del parque utilizadas por Laundrie en el pasado y “se encontraron algunos artículos pertenecientes a Brian”. Le habían dicho a la policía que planeaban realizar la búsqueda, según Fox News, que agregó que los padres de Laundrie afirmaron que “fue a Myakkahatchee el 13 de septiembre, el día en que lo vieron por última vez”.

#BREAKING Brian Laundrie search: Possible human remains found near fugitive's belongings in North Port parkhttps://t.co/K6zwUt3xIY — Erin Leport Rader (@Elepo) October 20, 2021

Según NBC News, las pertenencias encontradas incluían una mochila similar a la utilizada por Brian Laundrie, y los restos se encontraron cerca de ella. “Chris y Roberta Laundrie fueron al Parque Ambiental Myakkahatchee Creek esta mañana para buscar a Brian,” Bertolino dijo a NBC News , de los padres de Laundrie.

My theory: parents have recently lost contact & finally got scared enough to contact the cops and say they’re going to search. They go right to where Brian is supposed to be and find evidence he is dead and freak out. They’ve been calm. Until this morning. #BrianLaundrie — Reeko🙃 (@DartsKing4) October 20, 2021

“El FBI y el NPPD fueron informados anoche de las intenciones de los padres de Brian y se reunieron con Chris y Roberta allí esta mañana. Después de una breve búsqueda en un rastro que Brian frecuentaba, se encontraron algunos artículos que pertenecen a Brian. investigación más exhaustiva de esa área “, dijo Bertolino a NBC.

ABC7 informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco había confirmado que “la Policía de North Port solicitó a un equipo de detección de restos humanos que fuera al Parque Ambiental Myakkahatchee Creek” el 20 de octubre.

Según The Sun , los artículos “fueron descubiertos en un parche de zarzas cerca de un sendero que se sabía que usaba Brian. Fueron llevados fuera de la escena en una bolsa blanca”.

¿Cómo murió Brian Laundrie?

Additional photos from the search for Brian Laundrie around the Carlton Reserve area. If you have seen him please use 1-800-CALL-FBI or submit online at https://t.co/vlIagGqNPE. pic.twitter.com/X5QZmMJhTq — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

Dos altos funcionarios le dijeron a NBC News que los aparentes restos humanos encontrados durante la búsqueda incluían una parte de un cráneo humano, sin dar más detalles de cómo murió Brian Laundrie. (Nosotros actualizaremos esta nota cuando tengamos más información)

El FBI dijo que los investigadores encontraron una mochila y un cuaderno que se cree que pertenecen a Laundrie cerca de un camino en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek. Los artículos estaban bajo el agua y solo se encontraron ahora que el agua se había secado.

El 18 de septiembre, la policía de North Port inició una búsqueda masiva de Laundrie en Carlton Reserve, una reserva de 24,565 acres ubicada en el condado de Sarasota, Florida.

“El Departamento de Policía de North Port, el FBI y las agencias asociadas están llevando a cabo una búsqueda de Brian Laundrie en la vasta reserva de Carlton. Su familia dice que creen que ingresó al área a principios de esta semana. Más detalles cuando estén disponibles,” La policía de North Port escribió en Twitter en ese momento .

La policía reveló en un comunicado que el abogado de la familia de Laundrie llamó al FBI el viernes noche (17 de septiembre) e indicó que la familia quería “hablar sobre la desaparición de su hijo”.

La familia “ahora afirma que no han visto a Brian desde el martes de esta semana”, escribió la policía en ese momento. Fue “visto por última vez con una bolsa de senderismo con una correa para la cintura”.

La policía dijo estar frustrada porque, durante seis días, le suplicaron a la familia que contactara a los investigadores con respecto a Petito. “El viernes es la primera vez que hablan con los investigadores en detalle. Es importante señalar que, si bien Brian es una persona de interés en la desaparición de Gabby, no es buscado por un delito. Actualmente no estamos trabajando en una investigación criminal. Ahora estamos trabajando en una investigación de múltiples personas desaparecidas “.

Brian Laundrie fue nombrado persona de interés en la muerte de Petito

La policía de North Port escribió en un comunicado de prensa el 15 de septiembre que Laundrie había conviértase en una “persona de interés en este caso”.

“La búsqueda nacional sobre la desaparición de Gabrielle Petito de North Port continúa. Debido a que las partes en este caso residen en North Port, Florida, el Departamento de Policía de North Port será la agencia investigadora principal, en asociación con la Oficina Federal de Investigaciones. También continuaremos trabajando con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, y estamos agradecidos por su ayuda “, indicó el comunicado.

“Varios detectives están trabajando día y noche para reconstruir esta situación compleja y de gran alcance. El vehículo de Gabrielle fue recuperado aquí en North Port en su casa el 11 de septiembre. Una casa compartida con su novio Brian Laundrie y sus padres. Ese vehículo fue completamente procesado para obtener pruebas junto con agentes del FBI el martes por la noche. Hasta ahora, Brian no se ha puesto a disposición para ser entrevistado por los investigadores ni ha proporcionado detalles útiles “.

Según la policía, “Sabemos que Brian regresó aquí a North Port el 1 de septiembre, diez días antes de que su familia reportara su desaparición el 11 de septiembre. No tenemos información de que haya ocurrido un crimen aquí en North Port. Brian Laundrie es una persona de interés en este caso.”

“Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby. Rogamos a todos, incluido Brian, que compartan información sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian dificulta esta investigación. Las respuestas saldrán finalmente. Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquier persona que pueda estar involucrada en su desaparición “, dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, en el comunicado.

La familia de Petito denunció su desaparición porque consideraron inusual no saber de ella mientras estaba en el viaje recorriendo los parques nacionales, que comenzó en julio, informó Fox News.

“Estuvimos en contacto con ella mientras viajaba”, dijo el padre de Petito, Joe, . “Yo hablaba con ella una vez a la semana más o menos, su mamá hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo hablaba con ella a menudo en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaría en contacto constante con ella ”.

El padre de Petito también ha estado publicando en su página de Facebook súplicas urgentes para encontrar a su hija. “Por favor, ayude a encontrar a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Por favor, comparta y ayude a encontrarla. Fue vista por última vez cuando se dirigía al Parque Nacional Yellowstone desde Salt Lake City, Utah”, escribió con una súplica.

La policía del condado de Suffolk, Nueva York, emitió una alerta de persona desaparecida para Petito. Dice “Mujer de Blue Point desaparecida” y agregó: “Ubicación: Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Fecha / hora: sábado 11 de septiembre de 2021 a las 6:55 p.m.”

El comunicado dice: “Los detectives del Quinto Escuadrón de la Policía del Condado de Suffolk están investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba. Gabrielle Petito viajaba en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03 con un acompañante cuando dejó de comunicarse con amigos y familiares “.

Agrega, “Petito fue reportada como desaparecida al Departamento de Policía del Condado de Suffolk por su familia el 11 de septiembre aproximadamente a las 6:55 pm Según la familia, estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, Se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming “.

La madre de Petito, Nicole Schmidt, le dijo a Fox News que habló por última vez con su hija el 25 de agosto. Recibió un mensaje de texto de ella tanto el 27 como el 30, pero ahora dice “No sé si dejó Grand Teton o no … No sé si técnicamente era ella o no, porque era solo un mensaje de texto. No le hablé verbalmente “.





Play



VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey A glimpse into our van adventures! After our first cross country trip in a little Nissan Sentra, we both decided we to wanted downsize our lives and travel full time, but trying to fit everything for two people into the tiny little trunk of the car, also spending way too much on gas, food, and… 2021-08-19T21:11:25Z

La serie de YouTube de la pareja se llama “VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey”. Uno de sus videos tiene más de 145.000 visualizaciones.

Tiene ocho minutos de duración y muestra a la pareja caminando juntos por la playa. Aparecen cerca en el video, que los muestra juntos durante varios viajes. Luego los muestra en el camino. Se besan en una escena; están comiendo sushi en el próximo. En un cuadro, están frente al puente Golden Gate. En otro, ven juntos la puesta de sol en la playa.

Hacen volteretas en la playa frente a un parque de diversiones y montan juntos en una noria antes de besarse un poco más.

Su canal de YouTube, llamado Nomadic Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. El video de Van Life es su único video.

“¡Un vistazo a nuestras aventuras en furgoneta! Después de nuestro primer viaje a campo traviesa en un pequeño Nissan Sentra, ambos decidimos que queríamos reducir el tamaño de nuestras vidas y viajar a tiempo completo, pero tratando de acomodar todo para dos personas en el pequeño baúl del auto. , también gastar demasiado en gasolina, comida y airbnb, no era el camino a seguir “, dice la página.

“Rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución si queríamos seguir viajando y viviendo de manera nómada, por eso hicimos a mano nuestra propia camioneta pequeña, una simple conexión de tránsito Ford 2012, utilizando el espacio con diseños y características únicas. Creación de un espacio tanto para la expresión artística como para las caminatas a distancia. ¡Muchas gracias por vernos y esperamos que nos acompañe en nuestro viaje a donde sea que nos lleve la camioneta! ”

Agregaron: “Siga nuestro viaje de vida en furgoneta para obtener algunas ideas, consejos, trucos, lugares para acampar y tantos lugares hermosos para viajar.”

La pareja también tenía un sitio web y un blog . El sitio web, titulado Brian & amp; Gabby, está protegida con contraseña y envía a los lectores a la página de YouTube.