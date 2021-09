Amigos de Brian Laundrie y Gabby Petito hablaron sobre su relación ¿Qué dijeron?

Los amigos de Brian Laundrie y Gabby Petito se han manifestado en los días posteriores a su desaparición para decir que la pareja tenía una relación “tóxica”. Las revelaciones surgen cuando salen a la luz nuevos detalles de las últimas horas de Petito, que incluyeron que vieron a la pareja peleando en un restaurante de Wyoming.

El FBI y otras agencias de aplicación de la ley están llevando a cabo una búsqueda masiva de Brian Laundrie luego de que el cuerpo de su prometida de 22 años, Petito, fuera encontrado cerca del parque nacional Grand Teton en Wyoming el domingo 19 de septiembre de 2021. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue un homicidio. La causa oficial de su muerte está pendiente de los resultados finales de la autopsia, informó The Guardian. Petito fue reportada como desaparecido el 11 de septiembre de 2021, 10 días después de que Laundrie regresara solo a casa de un viaje por el país.

El caso ha ganado una amplia atención. Petito era una bloguera de Van Life con muchos seguidores en Instagram y YouTube, donde documentó sus viajes con Laundrie.

Esto es lo que necesita saber:

Un amigo de la pareja, Ben Matula, dijo que “siempre hubo algo de drama”

Mientras que el perfil de Instagram de Petito pintaba una imagen de una vida perfecta llena de amor y aventura, los amigos de la pareja le dijeron a PEOPLE que había tensión en esa relación. La pareja había estado en una relación desde la escuela secundaria, le dijo Ben Matula a PEOPLE.

“En un minuto, estaban uno encima del otro, al minuto siguiente, él decía, ‘Estamos peleando'”, dijo Matula sobre la relación cuando eran adolescentes en Long Island, Nueva York. “Siempre tenían algo de drama”.

“Siempre había algo debajo de la superficie donde las cosas no eran 100% maravillosas”, agregó.

Alyssa Chen, de 23 años, le dijo a PEOPLE que la pareja tenía una relación intermitente.

“Pasaron momentos en los que eran tóxicos y momentos en los que todo parecía mucho más saludable”, le dijo Chen a PEOPLE. “Tenían mínimos muy bajos y máximos muy altos. Pero realmente parecían amarse. Cuando las cosas iban bien, decías: ‘¿Por qué no puedo tener una relación así?’ Cuando eran malas, decías ‘Oh, Dios mío, acaba y ahórrate del drama y de todos por tener que escucharlo’”.

A pesar de la tensión que observó en la relación, Matula le dijo a PEOPLE que estaba impactado de que terminara con la muerte de Petito. Laundrie no ha sido nombrado sospechoso en el caso, pero se le considera una persona de interés.

“El tipo por el que se está presentando no es el tipo que yo conocía”, le dijo Matula a PEOPLE. “Pero luego tengo que mirar lo que está sucediendo y darme cuenta de que hizo algunas cosas que parecen turbias, parece que tal vez no estaba mejorando. Y debido a que hizo esas cosas, una chica podría estar muerta y él podría estar en problemas”.

Le dijo a PEOPLE que la pareja parecía estar viviendo en un sueño y dijo que a menudo estaba celoso de sus vidas.

“Parecía que estaban viendo el mundo con la persona que amaban”, le dijo a PEOPLE. “Estaban viviendo el sueño que todos queremos. Pero lo estaban haciendo. Todos sus amigos estaban todavía en la universidad o estaban buscando trabajos de gran nivel, y ellos estaban afuera. Estaba celoso y sé que no soy el único. Estaba feliz por ellos”.

Petito describió su relación como un sueño en una publicación de Instagram el 2 de julio de 2020, cuando anunció su compromiso.

“Aquí hay una foto de nuestra primera cita porque te amo mucho”, escribió. “¡Brian me pidió que me casara con él y le dije que sí! @bizarre_design_ haces que la vida se sienta irreal, y todos los días son un sueño contigo”.

Surgieron nuevos detalles en el caso, incluido un avistamiento reportado de Petito & Laundrie discutiendo en un restaurante

Una testigo, Nina Angelo, le dijo a CNN que ella y su novio, Matt England, vieron una “conmoción” en The Merry Piglets entre Petito y Laundrie cuando la pareja salía del restaurante Tex-Mex el 27 de agosto. Angelo le dijo a CNN que Petito estaba llorando y Laundrie estaba “visiblemente enojado”, entrando y saliendo del restaurante y “continuaba mostrando enojo hacia el personal alrededor del puesto de la anfitriona”.

Si bien Angelo dijo que no observó ninguna violencia física, el incidente fue suficiente para hacer que la camarera de las parejas pareciera “visiblemente conmocionada”.

Merry Piglets publicó en su página de Facebook, diciendo que Petito y Laundrie fueron vistos allí. La publicación dijo que transmitieron información al FBI.

“Sí, podemos confirmar que Gabby y Brian estaban en Merry Piglets. No hemos eliminado ningún comentario o mensaje en las redes sociales. Las capturas de pantalla que ve fueron mensajes directos a nuestra cuenta y no públicos. Ya hemos notificado al FBI y están al tanto. Les estamos dejando hacer su trabajo y estamos respetando a la familia de Gabby y no tenemos nada más que comentar”, decía la publicación.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Gabby Petito estaba embarazada?