Mujer es acusada de asesinar a golpes a su madre en Nueva Jersey

Un terrible caso de asesinato en una familia de Nueva Jersey, tiene conmocionada a toda la comunidad, pues el las últimas horas se conoció la impactante noticia que una mujer de 32 años de edad, fue arrestada por las autoridades policiales, el pasado lunes 16 de diciembre de 2024, luego de que se le acusara de asesinar a golpes a su madre, así lo reportó el medio ABC News.

Los hechos habrían ocurrido al interior de la vivienda ubicada en el vecindario Hawthorne Park, donde ambas residían, cuando la mujer, identificada como Breanna Beacham, asesinó a su madre, Kim Beacham-Hanson, de 57 años de edad, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Burlington.

De acuerdo con Fox News, una autopsia reveló que Kim Beacham-Hanson murió por homicidio debido a múltiples lesiones contundentes ocasionados por su hija Breanna Beacham.

“Breanna Beacham, que se alojaba temporalmente en la residencia de Hopewell Lane con su madre, fue acusada de asesinato en primer grado, posesión de un arma con un propósito ilegal en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado”, afirmó el comunicado de la policía según People. “La investigación preliminar determinó que había sido golpeada hasta la muerte. Una autopsia realizada por el médico forense del condado de Burlington, el Dr. Ian Hood, concluyó que su muerte fue un homicidio causado por múltiples heridas contundentes”.

En el comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Burlington se lee:

Mujer asesinada por su hija en su residencia de Willingboro La fiscal del condado de Burlington, LaChia L. Bradshaw, y el jefe de policía del municipio de Willingboro, Ian S. Bucs, anunciaron que una mujer de 32 años ha sido acusada de matar a su madre ayer en la casa de la víctima en el vecindario de Hawthorne Park. Breanna Beacham, que se alojaba temporalmente en la residencia de Hopewell Lane con su madre, fue acusada de asesinato (primer grado), posesión de un arma con un propósito ilegal (tercer grado) y posesión ilegal de un arma (cuarto grado). Fue detenida en la casa a primera hora de ayer por la tarde y alojada en la cárcel del condado de Burlington en Mount Holly en espera de una audiencia de detención en el Tribunal Superior. El caso ahora se preparará para su presentación ante un gran jurado para una posible acusación formal. La policía fue llamada a la residencia poco antes de las 4 p. m. por un informe de un asalto en curso. Al llegar, los investigadores descubrieron el cuerpo de Kim Beacham-Hanson, de 57 años. La investigación preliminar determinó que había sido golpeada hasta la muerte. Una autopsia realizada por el médico forense del condado de Burlington, el Dr. Ian Hood, concluyó que su muerte fue un homicidio causado por múltiples heridas contundentes. El motivo del ataque sigue bajo investigación. La investigación está a cargo de la Fiscalía y el Departamento de Policía del Municipio de Willingboro. Los investigadores principales son los detectives de BCPO Arek J. Arargil y Kevin Smith, y el detective de WTPD James Benedict. Beacham será procesada por el fiscal adjunto Robert S. Van Gilst, supervisor de la Unidad de Delitos Graves de BCPO. Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Aunque el motivo del ataque que llevó a Breanna Beacham a asesinar a su madre, aún no está claro y es motivo de investigación, su abuela Lorainne Beacham dijo en declaraciones citadas por The New York Post, que Breanna Beacham tenía un largo historial de enfermedades mentales, incluida la esquizofrenia, y que ya había amenazado a su familia en el pasado.

“No estaba en sus cabales (Breanna Beacham) La semana pasada, un día, llamó a mi hija en mitad de la noche y le dijo cosas muy locas. Ella iba y venía de un centro de salud mental a otro. Solía ​​vivir conmigo y con mi hermana, pero la policía tuvo que sacarla un par de veces porque comenzaba a amenazar de repente”, dijo Lorainne Beacham, de 79 años.

Finalmente, en cuanto a su hija Kim Beacham-Hanson, la mujer dijo al New York Post: “Era muy dulce y talentosa. Su hermano, mi hijo, sufrió un derrame cerebral importante en julio y ahora se está recuperando. Yo también soy discapacitada. Ella solía venir a buscarnos y llevarnos al centro y a las citas con el médico. Es demasiado”.

