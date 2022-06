Aberrante caso en Brasil: Niña de 11 años violada y embarazada aborta mellizos

Una niña de 11 años embarazada de mellizos se sometió al procedimiento de aborto en la Maternidad Hospital Doña Evangelina Rosa, de la ciudad de Teresina, Brasil, después de haber sido víctima de violación por parte de su padrastro, según informó el Ministerio Público Fiscal de aquel país sudamericano.

Según reporta el medio brasileño G1, las autoridades prefirieron no precisar la fecha en la que la niña se practicó el aborto, pero sí confirmaron que la menor transitaba la semana 12 de embarazo y se recuperaba favorablemente.

Menina de 11 anos vítima de estupro e grávida de gêmeos no Piauí realiza aborto => https://t.co/DldSzJXAf3 #g1 #Piauí pic.twitter.com/rt1Ghc8hhV — g1 Piauí (@g1piaui) June 24, 2022

El padrastro de la niña, de 35 años, es sospechoso del crimen, según el citado medio de noticias. Fue detenido en Tanque do Piauí, a 240 kilómetros -149 millas- de Teresina, sitio donde ocurrieron los abusos.

El Ministerio Público ya presentó una denuncia en su contra.

La autorización para efectuar el aborto salió este jueves 23 de junio; la niña de 11 años se recupera bien del procedimiento

La víctima ingresó en la Maternidad Hospitalaria Doña Evangelina Rosa, de Teresina, el 6 de junio, y se abrió un protocolo en el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (SAMVVIS), que funciona en la propia maternidad, para realizar el procedimiento para interrumpir el embarazo.

De acuerdo a la información recogida por G1, la autorización salió recién este jueves 23 de junio, en tanto que el caso es monitoreado por el Consejo Tutelar de Tanque do Piauí.

Según el fiscal del caso, el período entre el día en que la niña ingresó a SAMVVIS y el momento en que se realizó el aborto es necesario para que se lleven a cabo todos los pasos legales e importantes en tales situaciones.

“Es algo muy delicado, no siempre es lo mismo que pasan estos casos. Mira, en muchos casos, en mi experiencia como fiscal, vemos situaciones en las que las víctimas deciden continuar con el embarazo. El aborto no es obligatorio. no es un retraso, sino el cumplimiento de etapas para que no haya arrepentimientos ni revictimización de las mujeres”, resaltó el magistrado en diálogo con G1.

También aconsejó que las víctimas o familiares de menores de edad o personas vulnerables, ante la sospecha de embarazos tras violación, acudan de inmediato al Consejo de Tutela. Y recordó: “Tienen contacto con la policía, el Ministerio Público y otros organismos para dar seguimiento a los trámites”.

La niña fue violada en ausencia de su madre y amenazada por su abusador

Felipe Andrade, delegado policial a cargo de la investigación, informó a G1 que el sospechoso llevaba un año con la madre de la menor, y aprovechaba la ausencia de su pareja para abusar de la niña.

“Amenazó a la víctima para que no contara sobre el abuso. La madre, al enterarse del embarazo de su hija, interrogó a su pareja, le confirmó la violación e incluso la amenazó. La propia madre acudió al Consejo de Tutela, que advirtió a la policía sobre el caso”, explicó Andrade.

Los exámenes practicados a la víctima confirmaron el canal de conjunción y la Policía Civil incriminó al padrastro por la violación de una persona vulnerable. En vista de las pruebas, la Justicia decretó la prisión preventiva del sospechoso, que se llevó a cabo el 4 de junio en Tanque do Piauí.

El hombre, de quien no trascendió su identidad, está recluido en la Cárcel Pública de Altos, y el Ministerio Público ya presentó una denuncia en su contra. “Esperamos que este caso sea juzgado dentro de 60 días”, dijo el fiscal.

Este aberrante caso se conoce casi en simultáneo a la cuestionada decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que este viernes revocó un fallo que protegía el derecho al aborto en todo el país.

