Encuentran muerta a prominente activista anti-vacunas y ex empleada de importante farmacéutica

Brandy Vaughan, una conocida activista contra las vacunas que fundó una organización sin fines de lucro en California, ha muerto, según publicaciones de varios amigos y simpatizantes. Tenía 47 años. Vaughan era conocida por su postura pública contra la vacunación a través de Learn the Risk, una organización sin fines de lucro que fundó en respuesta a las leyes de vacunas obligatorias. Ella era una exrepresentante de ventas de la farmacéutica Merck, según su biografía en el sitio web de Learn the Risk.

Su página de Facebook explica: “Ex empleada farmacéutica con la misión de crear un mundo más saludable, una persona a la vez, mediante la educación sobre los riesgos reales de los medicamentos y las vacunas farmacéuticas”. Puedes encontrar su sitio web aquí.

La causa de la muerte no está clara; La noticia de la muerte de Vaughan comenzó a difundirse el 8 de diciembre de 2020. La gente enfatizó la importancia de su trabajo en tributos y sus partidarios la consideraron una especie de denunciante. “Esta mujer arriesgó su vida para difundir la verdad. QEPD, gracias por lo que has hecho por la humanidad”, escribió uno en una página de GoFundMe a su nombre.

Otra mujer escribió: “Una verdadera heroína, inspirándome a aprender más y ser más valiente. El tiempo que tuve para aprender de ella y charlar con ella tuvo un impacto duradero. Su legado vivirá una y otra vez. Que reciba justicia”.

Otro escribió: “¡Gracias por librar la dura batalla contra las grandes farmacéuticas!”

Un amigo que escribe para Health Nut News compartió una publicación de Facebook en la que Vaughan escribió: “NUNCA he pensado en quitarme la vida, ni una sola vez, nunca. Incluso antes de tener a mi hijo “. Dijo que tiene la custodia exclusiva de su hijo y “él me necesita tanto como yo a él. NUNCA pensaría en dejarlo por un segundo. NUNCA he tomado un antidepresivo ni me han diagnosticado depresión … NUNCA he tomado una droga farmacéutica diaria… No hay forma de que alguien pueda entrar a mi casa, ni ladrones, ni ex novios enojados…ni gente fanática…mi casa es como Fort Knox…a menos que fuera alguien súper profesional”.

Ex-Merck rep Brandy Vaughan exposes the dark side of pHARMa — WAVE 2016Ex-Merck rep Brandy Vaughan, founder of LearnTheRisk.org, exposes the dark side of pHARMa at LifeWest's annual WAVE conference 2016. Just 25 minutes that might just save your life! WATCH NOW "What is being passed off as "health"care these days is really "sick"care because pharmaceutical companies — and even doctors to some extent — don't make… 2016-12-07T18:19:43Z

Health Nut News confirmó: “Con gran pesar informó sobre otro activista encontrada muerta, y esta vez es mi amiga y colega, Brandy Vaughan, la fundadora de la conocida organización sin fines de lucro Learn The Risk. Fue encontrada muerta por su hijo menor de edad”.

Esto es lo que necesitas saber:

Vaughan acusó a la industria farmacéutica de enfermar a las personas con fines de lucro

En LinkedIn, Vaughan explicó: “Fundé la organización educativa sin fines de lucro 501 (c) 3 Learn The Risk (anteriormente Council for Vaccine Safety) en respuesta a la agenda de la industria farmacéutica de enfermar y mantener enfermas a las personas con fines de lucro, y quitarnos nuestro derecho a rechazar procedimientos médicos, tratamientos y medicamentos farmacéuticos. Expongo los peligros muy reales de los productos farmacéuticos y la corrupción entre la industria, los medios y el gobierno. #LearnTheRisk”. El grupo está ubicado en Santa Bárbara, California.

De 2004 a 2015, escribió que era escritora independiente y editora profesional. Su trabajo incluyó “redactora independiente, redacción y consultoría de marketing para clientes como Philips, ABN AMRO, ING, Nike, UPC, Media Partners, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), Global Reporting Initiative (GRI) y Friends of the Earth”.

Añadió: “He trabajado en una amplia gama de temas casi tan amplios como mi curiosidad, como salud y medicina, tecnología, banca / finanzas, recursos humanos, estilo de vida, responsabilidad corporativa, sostenibilidad y cuestiones ambientales”.

“Los proyectos anteriores incluyen administración de revistas, artículos para audiencias internas y externas, texto web, materiales de marketing, comunicados de prensa, folletos, boletines, informes técnicos, materiales de conferencias, guiones de video, discursos, comunicaciones de gestión y campañas publicitarias. Mi experiencia también incluye consultoría de marketing y comunicaciones estratégicas y editoriales “.

Fue jefa de redacción de la revista Password Magazine de 2007 a 2010 y fue editora principal y escritora de ABN AMRO Asset Management en los Países Bajos durante dos años, según su LinkedIn. De 2001 a 2004, fue representante de ventas de Merck.

Su educación fue en UC Santa Barbara. Una persona que trabajó con ella escribió en LinkedIn: “Brandy es una talentosa escritora de recursos humanos que es bastante creativa y conceptual. Sus conocimientos e ideas, así como su redacción rigurosa, fueron fundamentales en el desarrollo y la entrega de un excelente producto interactivo de información profesional al cliente”.

La página de GoFundMe dice que el hijo de Vaughan “era su mundo”

Una página de GoFundMe ha recaudado más de $27,000 en memoria de Vaughan. Tina Marie, quien creó la página, escribió:

Mi buena amiga Brandy Vaughan de Learn The Risk ha fallecido. Quiero confirmar aquí, porque no puedo responder fácilmente a todos los mensajes y textos que llegan. Brandy me ha preguntado durante años si me llevaría a su hijo, si algo le sucediera. Me lo preguntó nuevamente en este último viaje cuando nos visitó para el Día de Acción de Gracias. Por favor a todos, necesitamos oraciones y sus energías para que su dulce hijo de 9 años pueda venir a quedarse con nosotros mientras las cosas se resuelven. Oraciones por su hijo, sus perros, sus gatos… Su hijo era su mundo. Su hijo está en buenas manos. Todavía no tenemos muchas respuestas; por favor, intenten evitar participar en rumores por respeto a ella y a su hijo. Gracias a todos los que se han acercado para ofrecer sus condolencias y preguntar cómo pueden ayudar. Estamos profundamente entristecidos por esta noticia. El dinero se utilizará según los deseos de Brandy. Si te sientes motivado a contribuir, ¡hazlo! Queremos que todo su arduo trabajo se mantenga vivo a través de la plataforma LearnTheRisk.org. LO MÁS IMPORTANTE QUE PODEMOS HACER, ES SEGUIR EDUCANDO LAS MASAS, ¡al estilo GRASSROOTS! ¡Nunca ha habido un momento más importante para educar sobre los peligros de las vacunas! ¡Necesitamos mantener viva su memoria y su legado!

Amigos han planteado preguntas sobre la muerte de Vaughan

Brandy Vaughan Facebook Live with Erin Elizabeth of HealthNutNews https://t.co/rOKvMo4cuC via @YouTube I had just lectured in two cities in one day and been on I don’t know how many planes and I was jetlagged and exhausted but I wouldn’t have missed an interview with Brandy. Rip — Erin Elizabeth Health Nut News (@unhealthytruth) December 9, 2020

Erin Elizabeth de Health Nut News escribió en Twitter: “Descanse en paz a mi amiga y colega, activista y héroe, Brandy Vaughan, fundadora de la organización Learn The Risk. Brandi acaba de ser encontrada muerta por su único hijo, que es menor de edad, a una edad tan temprana. Advirtió públicamente muchas veces que si la encontraban muerta era un juego sucio”.

Anteriormente habló con Vaughan sobre una reacción a una vacunación que tuvo cuando tenía tres meses de edad.

Toby Rogers, Ph.D., cuya página de Twitter habla sobre la “epidemia de autismo”, escribió en Twitter: “Estoy devastado por la muerte de Brandy Vaughan. Sus calcomanías de “Learn the Risk” están en mi auto y reparto sus tarjetas siempre que puedo. Ella fue una soldado y revolucionaria que salvó miles de vidas. Ahora es una mártir. Las generaciones futuras recordarán su sacrificio y venerarán su nombre “.

She had expressed many times in the past about her fear that someone was going to poison her,and even posted on Facebook that she wasn’t at all suicidal.#Rip #brandyvaughan December 8,2020 pic.twitter.com/pXjAgwjAQG — Sam White (@SamWhit37845181) December 9, 2020

Una mujer llamada Catie escribió: “Descansa en paz a la exrepresentante farmacéutica de Merck que se convirtió en activista / denunciante anti-vacunas y fundadora de la organización Learn The Risk, Brandy Vaughn, quien fue encontrada muerta por su hijo. Orando por su familia”.

La última publicación de Vaughan en Instagram trataba sobre las vacunas contra la gripe



La última publicación de Vaughan en Instagram el 7 de diciembre advierte sobre lo que ella dijo que eran los peligros de las vacunas contra la gripe. “ADMITE LA ETIQUETA DE LA GRIPE: NO HAY DATOS DE QUE LA GRIPE DISMINUYA LA GRIPE”, escribió. “Al menos un fabricante de vacunas contra la gripe admite que no hay evidencia de que vacunarse contra la gripe disminuya el riesgo de contraer la gripe. Pero la lista de efectos secundarios de la inyección de la gripe tóxica es larga”.

Ese mensaje llegó justo un día antes de su muerte. “¿¿Entonces ella no ha publicado en casi un año, luego publicó hace DOS días, y ahora está muerta?” escribió una persona en el hilo de comentarios.

No tenía muchas publicaciones en Instagram, pero lo que publicaba a menudo giraba en torno a su hijo pequeño.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com