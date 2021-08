Brandon Shirley: policía de 26 años asesinado a tiros en Kentucky

Brandon Shirley era un ayudante de la oficina del sheriff del condado de Jefferson que fue asesinado a tiros mientras estaba fuera de servicio en Louisville, Kentucky. No ha habido arrestos. El tiroteo ocurrió el jueves 5 de agosto de 2021.

Shirley, de 26 años, fue asesinado a tiros dentro de su camioneta personal mientras estaba en Rockford Lane Auto Sales alrededor de las 2:30 AM. El concesionario de automóviles está ubicado en Shively, Kentucky, que es un suburbio de Louisville. El tiroteo está siendo investigado por el Departamento de Policía de Louisville Metro.

La policía no ha revelado ninguna información sobre posibles sospechosos





El sheriff John Aubrey dijo que el Brandon Shirley recibió un disparo de un “asaltante no identificado mientras estaba fuera de servicio”. Shirley vestía uniforme, pero estaba en un vehículo sin identificación, su camioneta personal, dijeron las autoridades.

Shirley fue trasladado de urgencia a un hospital local y “no sobrevivió a la cirugía”, dijo a la CNN el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, el teniente coronel Carl Yates. “Él estaba actuando en el cumplimiento de su deber”, dijo Yates.

La jefa de policía de Louisville Metro, Erika Shields, dijo a los reporteros en una conferencia de prensa el jueves por la mañana que el ataque fue “repugnante” y “absolutamente desgarrador y totalmente innecesario”.

Aubrey dijo en la conferencia de prensa sobre Shirley: “Le encantaba ser ayudante del sheriff y era bueno. Era joven. Muy activo, muy proactivo y valiente. Muy querido”.





Shields dijo: “En este momento tenemos que ser muy cautos con la información que presentamos. Pero podemos decir con confianza que fue una emboscada. Y es repugnante”. Shields agregó: “Aunque sea policía, si alguien está realmente decidido a matarte, te va a matar. Y ese fue el caso aquí”.

La policía dio a conocer algunos detalles sobre el tiroteo. Shields dijo: “Creemos que, de hecho, podemos tener un par de posibles sospechosos”. No dio más detalles sobre los posibles sospechosos o qué ha llevado a los investigadores hasta ellos.

Shirley, quien fue policía del condado de Jefferson durante 2 años, fue honrado con una medalla al valor por su respuesta a un tiroteo mortal que ocurrió durante unas protestas en 2020

Shirley y otros tres policías recibieron el premio por su respuesta a un tiroteo que ocurrió durante las protestas en Jefferson Square Park en Louisville en junio de 2020

Shirley y otros se apresuraron a ayudar a la víctima del tiroteo, Tyler Gerth, de 27 años de edad, un fotógrafo que luego murió. “Por sus acciones ese día, le entregaron una medalla al valor junto con otras tres personas”, dijo Yates en la conferencia de prensa.

Según WHAS, la familia de Gerth emitió un comunicado en el que decía: “Nuestros corazones se rompen por el policía Shirley y su familia y por una vida tomada demasiado pronto debido a la violencia sin sentido con armas de fuego. La noche en que Tyler murió, Shirley trató de brindar primeros auxilios a Tyler. Siempre estaremos agradecidos por sus heroicas acciones esa noche. Oramos para que sus seres queridos puedan encontrar la paz frente a una pérdida tan devastadora”.

Shirley trabajó anteriormente como y creció en Fairdale, Kentucky

Antes de convertirse en policía en 2019, Shirley trabajó durante más de dos años como técnico en emergencias médicas en Louisville, según su perfil de LinkedIn. También fue técnico en emergencias médicas en Kentucky Kingdom y en el parque acuático Hurricane Bay desde 2015 hasta 2018. Dijo en LinkedIn que había estudiado fisioterapia en la Universidad de Bellarmine, atención médica de emergencia en la Universidad de Eastern Kentucky y justicia penal en Bluegrass Community and Technical College.

Shirley se graduó de Fairdale High School en Kentucky. El departamento de atletismo de la escuela tuiteó: “La familia Fairdale desea extender nuestro más sentido pésame a la familia del ayudante del sheriff Brandon Shirley. Todos estamos devastados con la noticia de su fallecimiento. Brandon fue ex graduado y jugador de béisbol. Descansa en paz Brandon”.

Un amigo escribió en Facebook:

Brandon Shirley era exactamente el tipo de persona que deseaba ser oficial de policía. Fue amable, compasivo, respetuoso y justo. Brandon pasó la mayor parte de su vida adulta sirviendo a los ciudadanos de Louisville primero como técnico de emergencias médicas y luego como policía de la JCSO. Durante los disturbios civiles del verano pasado, se apresuró a ayudar a un joven que había recibido un disparo en la cabeza. Brandon brindó atención hasta que llegó el equipo médico y ayudó a detener al sospechoso. Brandon recibió la Medalla al Valor por sus heroicas acciones. Esta mañana, este policía y asesinado por un monstruo, un cobarde. Brandon estaba lleno de vida y amor. No quería nada más que ayudar a la gente. La aplicación de la ley era su sueño. Estaba muy feliz cuando fue contratado por la JCSO, y nos sentimos orgullosos de él cuando se graduó. Hoy es un día verdaderamente oscuro para todos, especialmente para aquellos que conocieron y amaron a Brandon. Era enérgico, cariñoso, amable y un gran ser humano. Somos mejores por haberlo conocido. Te amo, amigo. Extrañaré nuestras conversaciones de SnapChat, extrañaré ver tu cara, extrañaré tus fotos tontas. El mundo es un lugar mejor porque viviste. Amor y oraciones para su familia, seres queridos y amigos. Hasta que te vea de nuevo.

El ayudante de la oficina del sheriff del condado de Nelson, Walter Wetzel, escribió en Facebook: “Brandon Shirley fue una de las personas más amables y compasivas que he tenido el placer de conocer. Siempre fue positivo y nunca se rindió, sin importar la situación. Me quedé anonadado al escuchar las noticias hoy. Cuando mi sheriff me llamó para decirme que eras tú, me quedé sin palabras. Siempre serás mi hermano de uniforme y siempre te recordaré. Te merecías algo mejor y el hecho de que el mundo no pueda darte eso me duele. Hasta siempre, hermano”.

