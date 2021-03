Hombre es condenado por matar a una joven y publicar fotos en línea: Brandon Clark

Un hombre del estado de Nueva York recientemente fue sentenciado por haber asesinado a una menor de edad y posteriormente haber publicado fotografías del cuerpo de la víctima en las plataformas digitales.

Bianca Devins fue asesinada en Utica en el año 2019 tras regresar de un concierto con Brandon Clark en la ciudad de Nueva York. En ese momento, Clark confesó que cortó la garganta de Devins y publicó fotografías de su cuerpo en redes sociales.

Según NBC, un juez de Nueva York condenó a Brandon Clark a permanecer en la cárcel por al menos 25 años hasta cadena perpetua por el asesinato de Devins de 17 años de edad.

Al menos 40 personas asistieron a la audiencia de sentencia en contra de Clark que se efectuó el pasado martes 16 de marzo en una Corte del condado de Oneida en Nueva York.

Kim Devins, madre de Bianca Devins, compadeció en la audiencia en contra de Brandon Clark, en donde aseguró que su familia aún lidia con las secuelas de haber visto las imágenes que Clark le tomó al cuerpo sin vida de su hija.

“Muchas personas se han visto afectadas por las imágenes, con cicatrices de por vida y con un trastorno de estrés postraumático, incapaces de borrar esas imágenes de sus mentes. Nadie debería tener que ver a su ser querido en ese estado”, aseguró Devins.

Brandon Clark se disculpó durante la audiencia por el atroz asesinato de Bianca Devins: “Me odio a mí mismo por lo que hice. No entiendo cómo pude hacer algo así. Me da asco”.

