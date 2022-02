¿Brandon Brootal, estrella de TikTok, está vivo o muerto?

Brandon Brootal es una estrella de TikTok, cuyos fanáticos están preocupados por las publicaciones de Instagram y otras redes sociales que dicen que ha muerto, así como por un inquietante video de despedida que parece mostrarlo hablando sobre la muerte. Sin embargo, una mujer que lo conoce escribió en Facebook que no está muerto y otra dijo lo mismo en un video de TikTok, que puedes ver a continuación.

Además, los registros en línea y una antigua página de Facebook indican que vive en Charlotte, Carolina del Norte. Heavy se puso en contacto con el médico forense de ese condado y no se reportaron muertes de Brandon McKesson, que es el nombre real de Brandon Brootal.

Ha surgido una página en TikTok llamada @brandonbrootalforever que insiste en que Brootal sigue vivo. La página dice: “Brandon está vivo y necesita oraciones. Está recibiendo tratamiento. Así lo confirmó su madre. 🙂 El video está aquí debajo de la explicación.” Una mujer habla sobre Brootal en un video subtitulado,

Este es la amiga de Brandon que lo conoce personalmente. Ella estaba mal informada sobre su aparente fallecimiento. Su madre lo confirmó y está recibiendo tratamiento. Estoy muy contenta de escuchar esto. 🖤 Esto es algo para que sus fans estén tranquilos. No le envíen odio, por favor. Simplemente ella estaba mal informada. Muchas gracias. 🙂

Aquí está el video:

En el video, la mujer @xxkatkatastrophexx dice que estaba “convencida de que Brandon había fallecido, pero ya no estoy tan segura”. Ella dijo que obtuvo la información de una cuenta que usaban para comunicarse. “Estoy completamente confundida”, dijo. Ella dijo que la madre de Brootal se llama Sandra Phillips y confirmó que estaba vivo.

Una mujer llamada Sandra Phillips escribió en Facebook: “Una foto de Brandon Brootal, Tik Tocker hace varios años. No ha muerto como informan los artículos. Sin embargo, él necesita oraciones”. Phillips escribió que la última vez que habló con Brootal fue hace varios meses y dijo que vivía con su padre. Heavy se ha comunicado con Phillips para obtener detalles adicionales.

Aunque Heavy no pudo confirmar de inmediato que Phillips es su madre, ella está vinculada a él en los registros públicos. Todo se suma a una cosa: No asuma que los reportes son ciertos de que Brootal está muerto porque hay evidencia de lo contrario.

Esto es lo que necesitas saber:

En su último video de TikTok, Brootal expresó soledad; una página de Instagram que ahora fue eliminada hizo que la gente pensara que había muerto

Una página de Instagram con el nombre de Brandon McKesson está detrás de algunos de los rumores de muerte. Dicho perfil fue eliminado. Heavy se ha comunicado con cuatro miembros de la familia de McKesson para obtener más información. Sin embargo, por ahora, la conclusión es que simplemente no hay una confirmación verificada de que Brootal esté muerto. Hay sitios que informan que McKesson está muerto o se suicidó, pero no ofrecen verificación de dicha información más allá de la publicación eliminada de Instagram. Los términos “¿Murió Brandon Brootal” y “¿Cómo murió Brandon Brootal?” son tendencia en Google porque los fanáticos están preocupados por él.

Dextero informó que el sitio revisó una publicación de Instagram supuestamente de la familia de Brootal antes de que se eliminara la página. “Para cumplir con la solicitud de los fanáticos de Brandon, su familia continuará publicando fotos inéditas aquí para que lo recuerdes”, decía la publicación del 30 de enero de 2022, según Dextero. “Larga vida a Brandon Brootal, descansa en paz, Brandon”.

Sin embargo, la cuenta de Instagram ya no está disponible, por lo que la publicación no se pudo verificar de forma independiente. Además, la nueva página de TikTok contiene un video subtitulado: “Mire hasta el final. La cuenta de brandonmckesson en Instagram nunca fue Brandon. O manejada por su familia. Es desalentador y repugnante cómo continúan difamando su nombre después de su fallecimiento. No apoyes a este monstruo. #brandonbrootal”.

El último video de Brootal en TikTok se publicó en noviembre de 2021 y tiene más de 1.2 millones de visitas. Él tiene 1.4 millones de seguidores en TikTok. “Contenido emo/escenas de principios de 2000🖤”, es como se describe a sí mismo en la página, brandonbrootal7.

Brootal no ha publicado en TikTok desde el 28 de noviembre de 2021, lo que agrava la preocupación de los fanáticos.

“Pasaron algunas cosas que me hicieron quedar mal. Fue difícil conseguir una novia emo”, dice en ese video.

“Me siento muy solo como si realmente quisiera una novia emo con la que envejecer y ser feliz. Pero voy a mantener la cabeza en alto. Voy a encontrar a esa chica para mí…”

La gente le dio apoyo en el hilo de comentarios. “Espero que estés bien, no has publicado en mucho tiempo”, escribió una persona. “Espero que te mantengas positivo”, escribió otro. Otra persona escribió, “DEP” el 2 de febrero de 2022.

Un video inquietante ha aparecido en YouTube

Según The Sun, se publicaron videos preocupantes en una página de Instagram que era la página de respaldo de Brootal.

The Sun informó que el perturbador video parece mostrar a Brootal diciendo “Estoy a punto de morir”. La leyenda del video decía: “Otro video recuperado del carrete de la cámara de Brandon”, según The Sun. “Por favor, si alguien que conoce está luchando con la salud mental, comuníquese y sálvelo”.

El hombre en el video dijo lo siguiente:

Estoy haciendo este video para decir, gracias a todos por apoyarme. Y acabo de hacer algo por lo que probablemente ya no estaré aquí. Solo um, hice algo, así que no creo que vaya a vivir más. Así que lo siento mucho por eso. Quiero decir, no me importa que mis dientes estén sucios, estoy a punto de morir. Lo siento mucho a todos. Creo que hoy ya no voy a estar vivo, así que um. Pero gracias a todos. Los amo a todos. Solo quiero decirles a todos gracias por apoyarme.

Él no podía dormir: “Así que ahora he hecho algo, así que no creo que vaya a estar aquí nunca más. Lo siento. Adiós”, dice en el video.

El video es muy perturbador, por lo que AhoraMismo no lo publicará en este artículo. Si quieres verlo, lo puedes encontrar en YouTube aquí.

La gente ofreció tributos en el hilo de comentarios en YouTube. Algunos mencionan lo siguiente:

“Él no se merecía todo el odio que recibió. Solo estaba haciendo lo que quería y lo disfrutaba. No le importaba lo que dijeran los demás, solo le importaba ser él mismo. D.E.P Brandon. te echaremos de menos.”

“DEP Brandon, parecía una persona tan genuina y divertida que espero que esté en paz”.

“Descansa en paz Brandon 🖤💚 que la próxima vida te trate con todo lo que no pudiste tener aquí <3 te extrañaremos”.

Sin embargo, como se señaló, no hay verificación en este momento de que Brandon Brootal haya muerto. AhoraMismo actualizará esta historia a medida que se obtenga más información sobre Brootal.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.