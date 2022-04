Joven de Carolina del Sur abusó sexualmente de 3 menores: Bowen Turner

Bowen Turner es un hombre de Carolina del Sur de 19 años acusado de violar a tres mujeres y condenado en un caso cuya sentencia de libertad condicional ha provocado indignación. Turner fue sentenciado a cinco años de libertad condicional después de declararse culpable como delincuente juvenil de asalto y agresión en primer grado, según muestran los registros judiciales. Turner, un violador en serie acusado, no se registrará como delincuente sexual como resultado de la declaración de culpabilidad. Él también fue acusado de violar las condiciones de su fianza varias veces después de su arresto.

El juez Markley Dennis sentenció a Turner en abril de 2022 en la corte del condado de Orangeburg. Si sigue los términos de su libertad condicional, su condena podría borrarse de su registro y no tendrá que registrarse como delincuente sexual, según los registros judiciales. Turner fue acusado originalmente de conducta sexual criminal en primer grado, pero su declaración de culpabilidad es por un cargo menor, informó The Times and Democrat, un periódico de Orangeburg. Él también podría acortar su libertad condicional, según el periódico. Podría haber enfrentado hasta 30 años de prisión por el cargo original. Turner, de Orangeburg, tendrá que seguir las reglas del registro de delincuentes sexuales durante su libertad condicional, informa el periódico.

El reverendo Dr. Darren Bess, padre de una de las víctimas, dijo durante la audiencia de sentencia del 8 de abril de 2022 de Turner: “En realidad, hoy no se hará justicia aquí y esto no es más que una etapa formalizada de un baile preestablecido que fue coreografiado en secreto y no es nada que las víctimas apoyen”, informó The Times and Democrat. Una de las acusaciones de agresión sexual contra Turner se retiró después de la muerte de la acusadora, a pesar de las objeciones de su familia y defensores de que los fiscales deberían haber tenido suficiente evidencia para seguir adelante sin que ella pudiera testificar.

Turner, su abogado y su familia no han comentado sobre el caso o sobre la atención nacional que ha recibido la sentencia. El abogado de Turner es Brad Hutto, senador estatal demócrata de Carolina del Sur. El procurador adjunto del Segundo Circuito, David Miller, quien procesó el caso, tampoco ha comentado. Y el juez Markley Dennis no ha hecho ninguna declaración sobre la reacción violenta a su decisión de sentencia. Dennis también ha recibido críticas por prohibir que un reportero de noticias de una televisora local ingresara a la sala del tribunal público durante la audiencia de sentencia. El caso ganó rápidamente atención viral en las redes sociales después de que Turner fuera sentenciado y luego de que la reportera de FITS News, Mandy Matney, lo destacara en un hilo.

Esto es lo que necesitas saber sobre Bowen Turner:

1. Bowen Turner fue acusado de arrastrar a una adolescente detrás de un camión en una fiesta para agredirla sexualmente, y de agredir sexualmente a otra adolescente mientras estaba intoxicada en 2018. Él no fue acusado de una tercera acusación de violación en su contra





Bowen Gray Turner fue acusado por primera vez de violación en octubre de 2018. Dallas Stoller, entonces de 17 años, acusó a Turner de violarla y golpearla en una fiesta mientras estaba intoxicada, según los registros judiciales y la familia de Stoller. El sitio web Heavy no suele identificar a las víctimas de agresión sexual, pero su familia ha usado su nombre y foto públicamente en un esfuerzo por crear conciencia sobre el caso. Turner fue arrestado en ese caso en 2018. La oficina del abogado abandonó el caso en 2022 después de la muerte de Stoller, dijo su familia.

Su padre, Kirk Stoller, dijo en la corte, según The Times and Democrat: “Dallas asistió a una fiesta en el condado de Bamberg. La trajeron a casa de la fiesta muy intoxicada y finalmente se descubrió que había sido agredida sexualmente más tarde esa noche”. Él dijo que ella “tomó la difícil decisión de seguir adelante con el caso, sabiendo todo el tiempo que, debido a quién era su presunto atacante, sería objeto de ataques personales e insultos en la comunidad”.

Turner había sido arrestado en ese caso en enero de 2019. Mientras tenía una fianza de $10.000 en el caso Stoller, Turner fue acusado de agredir sexualmente a otra adolescente, Chloe Bess. Ella y su familia también se han presentado públicamente para hablar en contra de lo que dicen es una sentencia indulgente para Turner. Según documentos judiciales, Bess estaba en una fiesta el 2 de junio de 2019 y salió alrededor de las 3:00 AM para llamar a un amigo. Le dijo a la policía que Turner la empujó detrás de un camión, la tiró al suelo, le quitó la ropa y “la forzó sexualmente”.

Chloe Bess, que entonces tenía 16 años, le dijo a la policía, según WCSC: “Recuerdo estar tan petrificada, como si estuviera congelada. Honestamente, solo recuerdo estar sentada allí mirando las estrellas rezando para que se hiciera, esperando que terminara, para poder escapar… No hay un día desde que esto sucedió que no me haya despertado y pensado en ello”.

Turner fue arrestado en el caso Bess en junio de 2019. Los registros judiciales mostraron que inicialmente había estado bajo un monitoreo con GPS después de su arresto en enero de 2019, pero el dispositivo de rastreo fue retirado en abril de 2019 a pedido de su abogado. Turner tenía 16 años cuando fue acusado de las agresiones sexuales, pero en ambos casos fue acusado de conducta sexual criminal en primer grado como adulto. Él fue sentenciado como delincuente juvenil.

Según The Times and Democrat, la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED) investigó una tercera acusación de agresión sexual contra Turner, pero no se presentaron cargos en ese caso. Los detalles de ese caso no se han hecho públicos. Según FITS News, la acusación se hizo en abril de 2018 en el condado de Calhoun, pero no estaba claro cuándo ocurrió la agresión sexual.

2. Turner violó los términos de su liberación previa al juicio al asistir a campos de golf 19 veces, comer en restaurantes y abandonar el estado, según los registros judiciales; el Defensor Local de Víctimas planea apelar su sentencia





Sarah Ford, quien representa a los acusadores a través de la red de Asistencia a las Víctimas de Carolina del Sur, ha dicho que planea apelar la sentencia contra Turner. Ella también presentó una petición en la corte pidiéndole al juez que detuviera a Turner por violar su libertad condicional, según muestran los registros judiciales. Una moción para revocar la fianza de Turner incluida en la presentación de Ford detalla las varias veces que Turner violó los términos de su libertad bajo fianza. Miller, el abogado adjunto, había buscado encarcelar a Turner en marzo de 2022 antes de su sentencia.

Según documentos judiciales, después de que Turner fuera arrestado en el caso de Bess, se le ordenó estar bajo arresto domiciliario en la casa de su abuela. En marzo de 2020, se modificaron las condiciones de su liberación para permitirle quedarse también en la casa de sus padres, según muestran los registros. Pero la oficina del abogado dijo que violó esas condiciones en numerosas ocasiones.

Turner fue a campos de golf en violación de su fianza más de 19 veces, según documentos judiciales. Él también fue acusado de comer en restaurantes, ir de compras y dejar el estado de Carolina del Sur para ir a un concesionario de automóviles en Georgia, según muestran los registros. Los documentos completos se pueden ver aquí y aquí.

3. Los padres de Bowen Turner son James Walter Turner y Jennifer Baugh Turner; Su padre, Walt Turner, es investigador del abogado del primer circuito David Pascoe

Bowen Turner es hijo de James Walter Turner y Jennifer Baugh Turner, según registros públicos. Creció en Orangeburg, Carolina del Sur, y asistió a la preparatoria Orangeburg Prep, donde jugaba fútbol. Su madre, Jennifer Turner, borró sus perfiles de redes sociales, incluida su página de Facebook, en medio de la atención que generó el caso. Su padre, que se hace llamar Walt Turner, es investigador de la Oficina del Abogado del Primer Circuito, según su perfil de LinkedIn. Walt Turner ha trabajado para el fiscal desde 2005, según su LinkedIn.

De acuerdo con FITS News, el caso fue manejado por la oficina del abogado del segundo circuito, Bill Weeks, debido a los vínculos del padre de Turner con el abogado del primer circuito, David Pascoe, cuya oficina cubre el condado de Orangeburg. La acusación de agresión sexual contra Turner hecha por Dallas Stoller fue en el condado de Bamberg, que está cubierta por la oficina de Weeks. El diputado de Weeks, David Miller, procesó el caso, según los registros judiciales.

Walt Turner también asistió a Orangeburg Prep, según el sitio web de la escuela, y él y su familia tienen vínculos de larga data con la comunidad de Orangeburg. Se unió a la oficina de Pascoe en 2005 cuando fue elegido por primera vez como abogado, según un artículo de la época en The Times and Democrat. Turner trabajó anteriormente en Orangeburg con el Departamento de Libertad Condicional, Indulto y Libertad Condicional del estado, informó el periódico.

4. La víctima de Turner y la familia de una de sus acusadoras, quien murió en 2021, hablaron sobre la sentencia que recibió

El padre de Chloe Bess, que era pastor en Orangeburg, dijo en la corte, según The Times and Democrat: “No solo me siento víctima del acusado sino también del mismo sistema de justicia que estaba destinado a proteger a nuestra hija y a otras. Hemos experimentado una falla catastrófica de este sistema y afecta a mi familia todos los días”.

Kirk Stoller dijo en la corte, según The Times and Democrat: “Los eventos de hoy no son más que un espectáculo público con la intención de que el acusado no pase un momento en la cárcel; aparentemente totalmente respaldado por la Oficina del Abogado (Segundo Circuito), la única agencia a la que se le encomendó ser la voz de las víctimas y hacer lo mejor que pudieran para encontrar justicia para ellas. Podría aceptar completamente cualquier resultado que se decidiera si sintiera y creyera plenamente que todas las familias estaban bien representadas por la oficina del abogado y realmente hicieron el mejor trabajo que pudieron. De hecho, este es un día muy triste para las víctimas en nuestro estado”.

Las hermanas de Stoller recurrieron a las redes sociales y crearon un sitio web llamado #JusticeforDallas para publicar información sobre Turner y el caso de agresión sexual. Ellas han publicado videos en Instagram criticando la sentencia que recibió Turner y la decisión de los fiscales de retirar los cargos en su contra relacionados con el caso de su hermana.

WCSC informó: “El trauma, los chismes y el estrés pesaron mucho en Dallas Stoller, incluso después de la escuela secundaria, hasta el otoño pasado, según su familia”. Ella murió el 14 de noviembre de 2021. Su hermana Bette Tabatabai le dijo a la estación de noticias: “¿Dónde están los derechos de las víctimas? No hay derechos de las víctimas. Han pasado 3 años y medio, ¿dónde están? Y lo está descartando porque ella falleció”.

5. El abogado de Turner, Brad Hutto, quien se postuló para el Senado de los EE. UU. como demócrata en 2014 y ha sido el líder de la minoría en el Senado estatal, fue acusado de realizar comentarios ofensivos a una de las víctimas durante una audiencia en 2019





El caso recibió atención anteriormente en 2019 debido a los comentarios hechos por el abogado Brad Hutto, un veterano senador estatal demócrata y ex líder de la minoría del Senado que se postuló para el Senado de los EE. UU. en 2014. FITS News dijo que Hutto avergonzó a una de las víctimas durante una audiencia. Hutto dijo en la corte que la víctima había dicho que se sentía “avergonzada” después de la agresión sexual.

Según FITS News, Hutto dijo en la corte: “Bueno, ¿adivinen qué? Acabas de tener sexo en el suelo con un chico que realmente no conocías y te levantas y te sientes avergonzada, te arrepientes, eso no es violación.. Ella no se opuso, no se rascó, no empujó, no gritó. Cuando se le preguntó a quemarropa si dijo “no”, no lo hizo. Cuando se le preguntó a quemarropa si dijo ‘basta’, no lo hizo”. El sitio de noticias también informó que Hutto dijo que Turner debería ser retirado del centro de detención juvenil porque “no es miembro de una pandilla”.

Hutto y el abogado adjunto David Miller han sido criticados por la familia de Stoller. La tía de Stoller escribió en Facebook: “Por favor, todos vigilen a este hombre, David Miller. Esté atento a su carrera porque es casi seguro que se convertirá en juez de SC después de lo que hizo por Brad Hutto en este caso. ¡DAVID MILLER, el abogado de Carolina del Sur designado para representar a Dallas y Chloe en el juicio por agresión sexual contra Bowen Turner, no es mejor que el propio acusado (Bowen Turner)!

Ella agregó: “David Miler NUNCA SE REUNIÓ CON LAS FAMILIAS durante los 3 años y medio que PERMITIÓ que sus casos se retrasaran. ¡David Miller accedió a dejar que Brad Hutto retrasara estos casos una y otra vez durante casi 4 años! Durante los 3 años y medio completos, DAVID MILLER nunca habló con las familias (NI UNA VEZ) hasta el pasado miércoles 6 de abril. Y ese día (a través de Zoom, no cara a cara) DAVID MILLER le dijo a la familia que DEJARÍA EL CASO PORQUE (y cito)… ‘ELLA NO ESTÁ AQUÍ PARA DECIR QUE NO FUE CONSENSUADO. NO VALE LA PENA MI TIEMPO, EL TIEMPO DEL TRIBUNAL, NI EL TIEMPO DE 12 POTENCIALES JURADOS PARA UN CASO QUE NO PUEDO GANAR'”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.