¿Cuándo saldrá de prisión el rapero Bobby Shmurda?

El rapero Bobby Shmurda está listo para finalmente irse a su casa. Saldrá de prisión este martes 23 de febrero de 2021 y ya tiene algunos planes sobre lo que hará una vez que este libre.

Una publicación en su cuenta de Instagram esta mañana del lunes 22 de febrero de 2021, generó rumores de que Shmurda ya había salido, pero no es así, el rapero no estará en libertad hasta el día de mañana.

Shmurda, cuyo nombre real es Ackquille Pollard, será puesto en libertad condicional anticipadamente. Fue sentenciado entre seis a siete años de prisión por conspiración y posesión de armas, y fue encarcelado en el Centro Correccional Clinton de Nueva York desde el mes de noviembre de 2016, cuando se le negó la libertad condicional en diciembre.

Esto es lo que necesita saber:

Leslie Pollard, la madre de Shmurda, le dijo a TMZ que está contando las horas para que su hijo salga de la cárcel. Ella está planeando una cena íntima con la familia para cuando él llegue a su casa.

“Después de la cena, nos dijeron que Bobby, que ha estado encerrado desde el año 2014, quiere mantener la calma. Nada loco. Quiere volver a su pasión, que por supuesto es la música. Leslie nos dice que dedicará la mayor parte, si no todo, de su tiempo a crear música de nuevo”, informó TMZ.

Shmurda también deberá consultar con su oficial de libertad condicional los términos de esta. Estará en libertad condicional hasta el año 2026.

Bobby Shmurda will be eligible for conditional release as of February 23, 2021. pic.twitter.com/l58BZWkm25

— Hot Freestyle (@HotFreestyle) February 17, 2021