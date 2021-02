¿Bobby Shmurda ha sido liberado? Publicación en Instagram desata rumores

Una publicación en la cuenta de Instagram del rapero Bobby Shmurda compartida este lunes 22 de febrero de 2021 llevó a sus fanáticos a creer que ya había sido liberado de prisión. Los usuarios de Twitter publicaron que el rapero estaba libre. Pero parece que celebraron en vano. Shmurda está programado para su salir de la cárcel, el martes 23 de febrero de 2021.

Su expediente de recluso del Departamento de Correcciones de Nueva York muestra que no será liberado hasta esa fecha. Estará en libertad condicional hasta el 23 de febrero de 2026.

Esto es lo que necesita saber:

La cuenta de Instagram de Shmurda compartió un clip de “King of New York” saliendo de la cárcel, de inmediato las redes sociales reaccionaron pensando que ya estaba en libertad

Los fanáticos de Shmurda en Instagram y Twitter vieron una publicación en su cuenta de Instagram publicada en la mañana del lunes 22 de febrero de 2021. Mostraba un video de una liberación de prisión de “King of New York”, y los fanáticos pensaron que esto significaba que él ya estaba libre.

Sin embargo, Shmurda será liberado mañana.

Shmurda, cuyo nombre real es Ackquille Pollard, estará en libertad condicional anticipadamente. Fue sentenciado entre seis a siete años de prisión por conspiración y posesión de un arma, y fue encarcelado en el Centro Correccional Clinton de Nueva York a partir de noviembre de 2016. Se le negó la libertad condicional en diciembre y su fecha de liberación se pospuso para el 23 de febrero. También enfrentó un cargo por drogas mientras estaba en prisión.

Aquí está su fecha de oficial de liberación:

La publicación incluía la canción de Shmurda, “Can’t Forget About Hot”, de su Shmoney Shmurda (Shmixtape) del 2014. El clip era de “King of New York”, un clásico de gánsteres de 1990. Muestra la liberación del capo de la droga de Nueva York Frank White reclamando su territorio después de su tiempo en prisión.

La página de Instagram, realbobbyshmurdags9, solo tiene una publicación: el video de arriba. Fue publicado alrededor de las 3:00 a.m., hora del este. A pesar de tener solo una publicación en la página, Shmurda tiene 776.000 seguidores.

La mamá de Shmurda ha planeado una cena para celebrar la liberación de su hijo

Bobby Shmurda Will Enjoy Family Time, Back to Work After Prison Release https://t.co/k1jWlwPsT4 — TMZ (@TMZ) February 22, 2021

Leslie Pollard, la madre de Shmurda, le dijo a TMZ que está contando las horas para que su hijo salga de la cárcel. Ella está planeando una cena íntima con la familia para cuando él llegue a casa.

“Después de la cena, nos dijeron que Bobby, que ha estado encerrado desde 2014, quiere mantener la calma. Nada loco. Quiere volver a su pasión, que por supuesto es la música. Leslie nos dice que dedicará la mayor parte, si no todo, de su tiempo a crear música de nuevo”, informó TMZ.

Shmurda también deberá consultar con su oficial de libertad condicional los términos de su libertad condicional. Estará en libertad condicional hasta el año 2026.

Los usuarios de Twitter e Instagram respondieron a la publicación celebrando la liberación de Schmurda

Everyone’s saying Bobby Shmurda is free but I haven’t seen a single news source say it soooo pic.twitter.com/dYp3Wp2VxT — Kevan Krueger (@KevanKrueger) February 22, 2021

La publicación la hicieron bastante temprano, pero los fanáticos estaban emocionados el lunes por la mañana pensando que Shmurda ya había sido liberado de prisión.

“Bobby Shmurda finalmente está libre…. La vida se puede reconstruir de nuevo”, escribió una persona en Twitter.

“¡¡¡Bobby shmurda finalmente está libre !!! espera a que ese tipo vea el iPhone 12”, escribió otra persona.

YALL BETTER WAKE UP!!!! BOBBY SHMURDA FREE! pic.twitter.com/4jXOEyznMO — Thee BLACK Stali (@ChocolateMedusa) February 22, 2021

“¡¡¡¡QUE MEJOR DESPERTAR !!!!” otra persona escribió, compartiendo un meme de Bob Esponja y Calamardo. “¡BOBBY SHMURDA LIBREEEE!”

BOBBY SHMURDA IS FREE GOOD MORNING pic.twitter.com/EfixNPHGAu — WhosBreezy (@WhosBreezyUK) February 22, 2021

“BOBBY SHMURDA DA LOS BUENOS DÍAS SIENDO LIBERADO”, escribió otro usuario de Twitter.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cuándo saldrá de prisión el rapero Bobby Shmurda?