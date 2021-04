Bob Bashara: ¿Qué pasó con el convicto asesino de su esposa?

Jane Bashara fue encontrada muerta el 25 de enero de 2012, en la parte trasera de su vehículo, el día después de que su esposo Bob Bashara reportara su desaparición.

Según ClickonDetroit, una autopsia reveló que había sido estrangulada hasta la muerte. Las autoridades dijeron durante la investigación que creían que Jane Bashara fue asesinada en su casa y luego su cuerpo fue trasladado a su vehículo.

En marzo de 2012, un trabajador de mantenimiento de Bashara, Joe Gentz, fue acusado de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, después de que le dijo a la policía que Bashara le había pagado para asesinar a su esposa. Luego, Bashara fue arrestado y también acusado de intentar asesinar a Gentz ​​tras las rejas, cargo del que se declaró culpable en octubre de 2012, informó ClickonDetroit.

El juicio por asesinato de Bashara por la muerte de su esposa comenzó dos años después, en octubre de 2014, y concluyó en diciembre de 2014. Pero, ¿dónde está Bob Bashara hoy?

Bashara fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en enero de 2015 y murió en prisión el 17 de agosto de 2020

Tras el asesinato de su esposa en 2012, Bashara fue acusado de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado, solicitud para cometer asesinato, intimidación de testigos y obstrucción de la justicia, y fue condenado después de un largo juicio en 2014 que involucró a más de 70 testigos, escribió ClickonDetroit.

En enero de 2015, recibió una sentencia de cadena perpetua.

Bashara murió el lunes 17 de agosto de 2020 en un hospital del área de Ann Arbor, donde había estado hospitalizado desde el 26 de julio, confirmó el Departamento de Correccionales de Michigan (MDOC) a Detroit News.

El recluso, que tenía 62 años en el momento de su muerte, había estado sufriendo problemas hepáticos y estaba en diálisis, dijo la tía abuela de Jane Bashara al citado medio.

Un portavoz del MDOC dijo que no podían revelar la causa de la muerte de Bashara debido a las leyes de privacidad: “No puedo hablar sobre la causa de la muerte debido a la HIPAA, pero en caso de que se pregunte si fue COVID, no puedo decir que debido a la misma ley de privacidad, pero puedo decirles que no hubo casos positivos en la prisión en la que se encontraba”.

Bashara apeló su veredicto pero no tuvo éxito y la Corte Suprema del estado denegó escuchar su apelación

Bashara presentó una apelación en septiembre de 2017 y el Tribunal de Apelaciones confirmó su condena por asesinato después de conocer el caso. Luego, sus abogados apelaron ante la Corte Suprema de Michigan, que se negó a escuchar su apelación en mayo de 2018. En mayo de 2019, su equipo legal decidió recurrir a los tribunales federales para revisar su veredicto.

La petición presentada por sus abogados afirmaba que Bashara estaba detenido ilegalmente en su centro correccional, que era el único recurso legal que le quedaba, según The Detroit News. “El Señor Bashara ha agotado todos los recursos estatales disponibles para él”, se lee en el expediente, y agrega que su juicio se vio afectado negativamente por la cobertura de los medios y la asistencia legal deficiente y que algunas pruebas esenciales no fueron comunicadas a tiempo a la defensa.

No está claro si los tribunales federales se habían pronunciado sobre su caso en el momento de la muerte de Bashara en 2020.

Larry Dubin, profesor de derecho en la Universidad de Detroit-Mercy, dijo que las presentaciones federales como la de Bashara rara vez tuvieron éxito: “En general, es difícil de vender, donde tiene los asuntos litigados a través de los tribunales de primera instancia y de apelación del estado, para obtener un alivio otorgado en los tribunales federales. Pero es el único recurso legal disponible para él”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.