El movimiento ‘Black Lives Matter’, nominado al Premio Nobel de la Paz

El diputado socialista noruego Petter Eide, ha nominado al Premio Nobel de la Paz al movimiento global “Black Lives Matter”, “por su lucha contra el racismo y la violencia por motivos raciales”, escribió en sus documentos oficiales de nominación, que fueron obtenidos por la cadena CNN.

“El llamado de BLM para un cambio sistémico se ha extendido por todo el mundo, obligando a otros países a lidiar con el racismo dentro de sus propias sociedades”, se lee en el documento.

El parlamentario Petter Eide, enfatizó en que el Comité Nobel noruego siempre ha tenido como practica el vincular la lucha en contra del racismo con el trabajo por la paz, teniendo en cuenta que el racismo “crea conflictos entre los países”.

De hecho, el señor Eide, un representante del partido de Izquierda Socialista en el parlamento noruego desde 2017, dijo a CNN que vio en Black Lives Matter un “legado tanto del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos como del movimiento anti-apartheid en Sudáfrica”. Es de recordar que entre los años 60 y 90, los premios de paz se asociaron a estos movimientos, incluyendo a Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk, a quienes les otorgaron conjuntamente este galardón en 1993.

Este parlamentario quien ocupó además el cargo de Secretario General de Amnistía Internacional de Noruega durante la década del año 2000, dijo que recibió varios correos electrónicos y mensajes tras el anuncio de esta nominación.

“La gente me envía un mensaje para decirme que BLM es una organización violenta”, dijo. “Condeno todo tipo de violencia. Sin embargo, estos argumentos eran los mismos cuando Martin Luther King recibió el premio en 1964, o cuando Mandela lo recibió en 1993. No es un argumento fuerte. Si algunos elementos del movimiento pueden haber sido violentos, eso no es motivo para culpar a todo el movimiento”, concluyó.

Este grupo nace en 2012, con la idea de tres mujeres, que promulgaron la consigna “la vidas de los negros importan”, tras la muerte a tiros del adolescente negro Trayvon Martin a manos de un policía del estado de la Florida, quien fue absuelto un año después, despertando la rabia y el repudio en muchos ciudadanos estadounidenses que se unieron en una sola voz creando un gran fenómeno social que desde entonces alza su voz de protesta en contra de la brutalidad, el abuso y la desigualdad ejercida por la fuerza policial en contra de la población afroamericana.

No se sabe a ciencia cierta que tan grande se ha hecho el movimiento en estos momentos, lo que si se puede evidenciar es su extensión a todos los lugares del mundo, en donde las voces de miles de ciudadanos de se suman en contra de la discriminación racial. Una conducta enraizada culturalmente, que pone a seres en situación de inferioridad basada en el color de la piel. Una problemática que se ha visto mas en Estados Unidos con la muerte de Michael Brown, Eric Garner, George Floyd, entre otros, y que ha puesto a este país en el ojo del huracán y centro de las manifestaciones, mítines y boicots.

Una idea que surgió en el país del norte, poco a poco fue causando impacto en otros paises del mundo, y es así como muchos grupos antirracistas del mundo, se están uniendo solidariamente con los ciudadanos negros, para combatir toda clase de abusos en su dignidad humana.

“Tenemos el movimiento social más grande en la historia mundial. Hoy, hemos sido nominados para el Premio Nobel de la Paz. La gente está despertando a nuestro llamado global: por la justicia racial y el fin de la injusticia económica, el racismo ambiental y la supremacía blanca”, tuiteó el movimiento Black Lives Matter el viernes. “Solo estamos comenzando”.

We hold the largest social movement in global history. Today, we have been nominated for the Nobel Peace Prize. People are waking up to our global call: for racial justice and an end to economic injustice, environmental racism, and white supremacy. We're only getting started ✊🏾 pic.twitter.com/xjestPNFzC

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) January 30, 2021