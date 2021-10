VIDEO: Bill Clinton envía emotivo mensaje

El ex presidente Bill Clinton envío un mensaje a través de un video de su cuenta de Twitter para agradecer y aconsejar a las personas. El ex mandatario agradeció a los doctores y equipo médico que lo atendió en el Centro Médico Irvine de California, “por el maravilloso cuidado que me entregaron durante 7 días”.

“Estoy muy agradecido y emocionado por el inmenso apoyo que recibí mientras estuve en el hospital. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en casa, estoy bien y disfrutando de este hermoso otoño y clima”, destacó.

Clinton, de 75 años, aprovechó la ocasión para aconsejar a todas las personas a cuidar de su salud. “Estoy en camino a mi recuperación, pero quiero recordar a cada uno de ustedes: tómense el tiempo de escuchar a su cuerpo y de cuidarse. Todos tenemos un trabajo que hacer y un rol importante que jugar en la vida. Por mi parte, haré todo lo que pueda para continuar haciendo el máximo bien que pueda por mucho tiempo más”, concluyó.

Bill Clinton estuvo siete días hospitalizado desde el pasado martes 12 de octubre en el Irvin Medical Center, CA, debido a una infección en el tracto urinario que se agravó al pasar al torrente sanguíneo.

“Fue ingresado en el hospital para recibir un seguimiento cercano y administrar antibióticos y líquidos. Permanece en el hospital para un seguimiento continuo. Después de dos días de tratamiento, su recuento de glóbulos blancos está disminuyendo y está respondiendo bien a los antibióticos”, indicó en su momento el parte médico de los doctores de la Unidad de Cuidados del Centro Médico Irvine.

“Él se está mejorando, está de buen ánimo e increíblemente agradecido con los doctores, enfermeras y equipo médico que lo ha atendido con un excelente cuidado”, indicó Ángel Ureña, portavoz de Clinton, vía redes sociales cuando el ex presidente ya se encontraba mejor.

En el año 2004, Clinton fue sometido a una cirugía de bypass cardíaco cuádruple. En 2010 le instalaron dos stents ya que algunas de sus arterias coronarias estaban obstruidas.

El entorno de Clinton reveló en su momento que el ex mandatario había sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos no porque su cuadro fuera grave, sino para tener la privacidad y la seguridad que, en épocas de pandemia, no ofrecía un área común del centro médico.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar luego del mensaje que Clinton compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Twitter.