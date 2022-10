Biden revela si buscará la reelección en 2024: ¡Pronto cumplirá 80 años¡

Faltan solo unas semanas para que el presidente Joe Biden cumpla 80 años de edad, y la gran pregunta que muchos estadounidenses se hacen es si el actual mandatario buscará la reelección, o si dará un paso al costado apoyando a otro demócrata para el cargo.

La gran interrogante se ha dado en diferentes sectores por la edad del mandatario, quien ha sido el presidente de mayor edad en estar en el poder en Estados Unidos, y ello para algunos pudiera limitar sus posibilidades de buscar un segundo término.

Y este fin de semana, en entrevista con el presentador de MSNBC, Jonathan Capehart, el presidente Biden abordó esa inquietud y aseguró que sí piensa buscar su reelección, aunque dejó claro que todavía no ha tomado una decisión oficial.

USA Today se refirió a la entrevista del mandatario, donde pese a su respuesta, lanzó un compás de espera por asuntos relacionados con reglas de campaña y recaudación de fondos.

Play

Exclusive: President Biden Calls Out "Mega MAGA" Republicans Jonathan Capehart conducts an exclusive wide-ranging interview with President Joe Biden where he calls out "mega MAGA" Republicans who "think that it's all right to threaten violence" and discusses the state of democracy ahead of midterms. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc Follow the MSNBC Midterms Elections guide to the important races across the United States… 2022-10-23T19:45:01Z

“Una vez que hago ese juicio (lanzarse por la reelección), entra en juego toda una serie de regulaciones y… me considero candidato a partir de ese momento”, aseguró Biden, de acuerdo al citado medio.

“No he tomado esa decisión formal… pero es mi intención, mi intención volver a postularme. Y tenemos tiempo para tomar esa decisión”, remató el Presidente.

En otro aparte de la entrevista, Biden mencionó también que se siente muy bien para poderse lanzar en busca de un siguiente término en la Presidencia y le dijo a una invitada “observenme… ¿estoy perdiendo el ritmo?”.

Play

Biden dice que su decisión de buscar la reelección en 2024 no es definitiva | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El presidente habló con CNN sobre la contienda electoral en la que podría enfrentarse nuevamente contra Donald Trump, mientras algunos dentro del Partido Demócrata han dejado entrever que prefieren apostar por una renovación de liderazgo. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias… 2022-10-12T14:16:15Z

El citado periódico agregó que aunque faltan varios meses todavía para que se oficilicen las campañas, desde el propio sector del partido Demócrata, algunos políticos consideran que deberían apostarle a un nuevo líder.

“Mi corazonada es que necesitamos un nuevo liderazgo en todos los ámbitos: demócratas, republicanos, yo Creo que es hora de un cambio generacional”, aseguró el representante Tim Ryan, de Ohio.

Otra de las grandes interrogantes de cara a las elecciones del 2024 es que pasará por el lado del partido Republicano.

Y es que a pesar de que el expresidente Donald Trump ha dejado ver en varias ocasiones que tendría deseos de volver a saltar al ruedo político y buscar otro término en la Casa Blanca, sus problemas legales a igual que el caso que en su contra se lleva en el Congreso, pudieran ser definitivos a la hora de tomar esa decisión.