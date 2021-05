Biden contó chiste que hizo expresidente Reagan y no le salió bien: Video se hizo viral

Un video que compara imágenes de los presidentes Joe Biden y Ronald Reagan contando el mismo chiste sobre la Guardia Costera, se está haciendo viral.

Los mandatarios tenían un año de diferencia de edad en el momento en que contaron la misma broma, y ​​el video no hace que Biden se vea muy bien, ya que se enreda un poco con su manera de decir el chiste y no se ríen como resultado, mientras que Reagan contando el mismo cuento, de manera pausada, y con sincronización precisa, hace que la reacción de la audiencia sea risotadas inmediatas.

Biden les dijo a los cadetes de la Guardia Costera que eran una “clase aburrida”, cuando nadie aplaudió al principio ni se rió de su chiste.

Ronald Reagan, 77, versus Joe Biden, 78. pic.twitter.com/tDs1l1ke6d — tsar becket adams (@BecketAdams) May 19, 2021

Puedes ver el video y decidir por ti mismo, quien contó mejor el chiste, si Biden o Reagan.

Esto es lo que necesita saber:

Biden se dirigió a la clase graduada de 2021 de la Guardia Costera de EE.UU.

Biden hizo el comentario 30 años después de Reagan a la clase de graduación de 2021 de la Guardia Costera.

“Solo puedo asumir que disfrutarán educar a su familia sobre cómo la Guardia Costera es ctada como ‘el núcleo duro alrededor de la Armada que se forma en tiempos de guerra'”, dijo Biden en el video. Añadió: “Ustedes son una clase realmente aburrida. Vamos hombre. ¿Ya les está afectando el sol?”.

Reagan tenía 77 años cuando contó el chiste. Joe Biden tiene 78 años. Los usuarios de Twitter fueron bastante duros con Biden. “Joe Biden arruinó el chiste que le quitó a Ronald Reagan”, escribió uno.





Otros cibernautas estaban molestos porque criticó a la audiencia por no reírse de su chiste mal contado. “Biden pronunció mal toda esta terminología de la Guardia Costera y dijo palabras sin sentido.

“Leyó la cita de Ronald Reagan mal y la multitud no aplaude, así que los llama aburridos. Los manipuladores de Biden odian cuando se sale del guión… Para mí, parece que realmente está batallando”, escribió otro.

“Biden plagió (no es la primera vez) un chiste que Reagan le dijo a la guardia costera. Reagan se rió, Biden guardó silencio y luego llama a los graduados aburridos”, dijo un usuario.

Reagan estaba hablando con los cadetes de la Guardia Costera en 1988

¿Cómo manejó Reagan la misma broma? Se la contó en 1988 a un grupo de cadetes de la Guardia Costera, según Fox News.

“Mis ayudantes de la Guardia Costera han sido excelentes. Uno de ellos me enseñó esto, y cito: “La Guardia Costera es ese núcleo duro sobre el que se forma la Marina en tiempos de guerra”, dice Reagan en el video, recibiendo aplausos.

En Twitter, algunas personas intentaron acusar a Biden de plagiar el chiste desde que Reagan lo dijo primero.

Becket Adams, del Washington Examiner, quien compartió la comparación de videos en Twitter, escribió: “Para su información, Reagan pronunció esta broma en 1988, al final de su presidencia y cuando los rumores de demencia eran rampantes”. Añadió: “Además, muchachos, no digan que el chiste es plagiado. Reagan dijo que lo escuchó de un Coastie. Dick Cheney también contó el chiste en 2008. Es un poco viejo”.

Otra persona agregó: “El presidente @POTUS se robó el discurso del presidente Reagan de hace años cuando hablaba de que el núcleo de la Armada estaba protegido por la Guardia Costera. Biden debería estar avergonzado de sí mismo y estoy feliz de que nadie aplaudiera, lo que esperaba el presidente Biden. Biden puede ser un tonto”.

Sean Hannity también atacó a Biden por el video en Fox News.

