Biden está de luto: ¿Quién se le murió al Presidente?

El presidente Joe Biden atraviesa por un momento triste en la Casa Blanca, luego de anunciar el fallecimiento de Champ, uno de los miembros de su familia más consentidos, quien murió este fin de semana.

El anuncio lo hizo el propio Presidente, quien compartió la triste noticia a través de un mensaje puesto en su cuenta de Instagram, donde confesó estar lleno de tristeza junto a su esposa, la primera dama, Jill Biden.

“Nuestros corazones están hoy llenos de dolor, al dejarles saber que nuestro amado pastor alemán, Champ, falleció pacíficamente en casa. Fue nuestro compañero constante y querido durante los últimos 13 años y fue adorado por toda la familia Biden”, comentó el mandatario de Estados Unidos, en su red social, donde recordó con mucha ternura lo mucho que el canino significaba para él y los suyos.

“Incluso cuando la fuerza de Champ disminuyó en sus últimos meses, cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba, meneaba su cola siempre, y nos acariciaba con la nariz para que le rascaramos una oreja o le hicieramos un masaje en el vientre”, agregó Biden en el sentdo mensaje colgado en Instagram.

Las frases del Presidente, que fueron acompañadas por una fotografía del pastor alemán, que saltó a los titulares desde que los Biden se mudaron a la Casa Blanca.





Biden family's dog, Champ, dies at 13-years-old President Joe Biden and first lady Jill Biden announced on Twitter this Saturday that their dog, Champ, has died. The 13-year-old was the older of their two German Shepherds. "CBS Evening News with Norah O'Donnell" delivers the latest news and original reporting, and goes beyond the headlines with context and depth. Catch the CBS Evening… 2021-06-19T22:55:08Z

“Dondequiera que estuviéramos, él quería estar, y todo mejoraba instantáneamente cuando estaba a nuestro lado. Nada le gustaba más que acurrucarse a nuestros pies frente al fuego al final del día, unirse a nosotros como una presencia reconfortante en las reuniones, o tomar el sol en el jardín de la Casa Blanca”, advirtió el líder demócrata.

Y evidenciando el dolor de su pérdida, el Presidente recordó bellos momentos junto a su perro, que no se borrarán de su mente ni de la de su esposa.

“En su juventud, era más feliz persiguiendo pelotas de golf en el jardín delantero del Observatorio Naval o corriendo para atrapar a nuestros nietos mientras corrían por nuestro patio trasero en Delaware. En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más afligidos, él estaba allí con nosotros, sensible a cada uno de nuestros sentimientos y emociones no expresados”, agregó Biden. “Amamos a nuestro dulce y buen chico y siempre lo extrañaremos”.





Bidens announce death of ‘first dog’ Champ President Joe Biden and first lady Jill Biden on Saturday announced the passing of their German shepherd Champ, who they called a “constant, cherished companion” for 13 years. #JoeBiden #Champ #BidenDog #News #Reuters Subscribe: smarturl.it/reuterssubscribe Reuters brings you the latest business, finance and breaking news video from around the globe. Our reputation for accuracy and… 2021-06-19T19:00:22Z

La exprimera dama, Michelle Obama, se sumó a los cientos de comentarios de apoyo y de pésame compartidos por los seguidores del actual presidente y envió un mensaje de saludo a los Biden.

“Champ era estupendo y sabemos cuánto ha significado para su familia a través de los años… Barack y yo les mandamos todo nuestro amor, a ti y a la familia Biden al completo”, dijo la mujer de Obama.