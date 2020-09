[Video] Biden llama “payaso” a Trump en el primer debate presidencial

El primer debate presidencial fue polémico y combativo desde el principio, con el presidente Donald Trump interrumpiendo constantemente al exvicepresidente Joe Biden y con Biden llamando a Trump con una serie de sobrenombres, en particular “tonto”, “racista” y “payaso”.

En otro momento, Biden le dijo a Trump, quien lo había interrumpido varias veces: “¿Quieres callarte hombre?”. Trump acusó a Biden de no hacer nada en 40 años de vida política.

Biden acusó a Trump de no tomarse en serio el distanciamiento social. Pero fue el comentario de “payaso” (clown) uno de los más coloridos del debate. Mira ese video aquí:

El comentario de “payaso” se volvió tema en redes sociales.

“Este hombre no sabe de qué está hablando”, dijo Biden en otro momento. Biden también dijo: “Sigue hablando, hombre”.

Like Biden said, Trump is a clown 🤡 — Kris (@Kris_Breezy_04) September 30, 2020

“La gente quiere que sus escuelas estén abiertas”, dijo Trump. “La gente quiere que sus lugares estén abiertos. Quieren volver a sus vidas”. Él dijo: “Traje el fútbol”.

i think my favorite part of 2020 was mr. biden calling trump a clown 💀 — 🌸madonna🌸was @cobwebs_n_flies (@trdrpsonmyguitr) September 30, 2020

Los candidatos también debatieron sobre la Corte Suprema, el aborto y el COVID-19.

El primer debate también se centró en cuestiones sustantivas como la Corte Suprema de Estados Unidos, el aborto y la atención médica. El moderador Chris Wallace advirtió repetidamente a los candidatos que dejaran de hablar entre ellos.

“Will you shut up, man?” This far in and it has devolved into this? #PresidentialDebate2020 pic.twitter.com/6yhSDwsGBD — Mark Critch (@markcritch) September 30, 2020

Trump elogió a Amy Coney Barrett, su nominada a la Corte Suprema, al comienzo del debate, y afirmó que los demócratas harían lo mismo si pudieran. Dijo que Biden iría a la “medicina socialista”. Biden negó ese punto. “Propuse que expandiéramos Obamacare y lo aumentáramos”, dijo Biden.

“Tu partido quiere ir a la medicina socialista y la atención médica socialista, y te van a dominar, Joe”, dijo Trump.

“Soy el partido demócrata en este momento”, dijo Biden.

“No según Harris”, dijo Trump.

“Este tipo cerrará todo el país y destruirá nuestro país”, le dijo Trump a Biden.

Trump trató de hacer que el debate sobre la Corte Suprema fuera el asunto inicial, y Biden trató de hacer que el debate sobre la atención médica tomara más fuerza. “Creo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”, le dijo Trump a Wallace.

Biden dijo que 200,000 personas han “muerto bajo su supervisión”. Trump dijo que las personas murieron en el ejército porque no se les proporcionó la atención médica adecuada durante los años de Biden en el cargo público.

Trump dijo que Biden se graduó como el más malo o casi el estudiante más malo de su clase. “No hay nada inteligente en ti, Joe. Cuarenta años y no has hecho nada”, le dijo.

Biden dijo que el presidente se oponía a Roe v. Wade. “Eso también está en juego en este momento”, dijo Biden, diciendo que el aborto estaba en la boleta electoral “en los tribunales”.

“No está en la boleta”, dijo Trump. “No conoces su opinión (de Coney Barrett) sobre Roe v. Wade (que da el derecho al aborto)”.

Biden dijo que Coney Barrett había escrito que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio no era constitucional.

Tyler Pager, un reportero de Bloomberg, dijo: “Una observación desde el interior de la sala de debate: todos en el lado de la sala de Biden llevan una máscara. Más de la mitad del lado de Trump, incluidos sus cuatro hijos, no usan máscaras. Según la Clínica Cleveland, es un requisito que todos los invitados usen máscaras”.

El tema de las máscaras surgió durante el debate. Trump acusó a Biden de usar máscaras todo el tiempo y dijo que él usa máscaras cuando cree que son necesarias. Dijo que a las personas se les hizo la prueba de COVID-19 antes de ir a la sala de debates y por eso no la usó.



“Ha sido totalmente irresponsable cómo ha manejado el distanciamiento social” y las máscaras, dijo Biden, llamando a Trump un “tonto en eso”.

Trump también afirmó que pagó “millones de dólares en impuestos sobre la renta”.

