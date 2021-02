Joe Biden dice que Estados Unidos volverá a la normalidad en Navidad

El presidente Joe Biden estimó que Estados Unidos podrá volver a la normalidad en “la próxima Navidad”. El líder demócrata hizo esas declaraciones en el foro de la CNN, cuyo anfitrión fue el periodista y presentador Anderson Cooper. Asimismo confirmó que el país norteamericano tendrá disponibles 600 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para fines de julio.

“Para fines de julio tendremos más de 600 millones de dosis, suficientes para vacunar a todos los estadounidenses”, expresó Joe Biden en diálogo con CNN.

Biden dice que Estados Unidos podría volver a la normalidad en "la próxima Navidad" https://t.co/sqwRv8fGkh pic.twitter.com/vsQ5z99bHF — CNN en Español (@CNNEE) February 17, 2021

Consultado por Anderson Cooper acerca de cuándo podrá volver Estados Unidos a la normalidad previa a la pandemia del COVID-19, Joe Biden estimó que podría ser para “la próxima Navidad”.

Biden volvió a cuestionar la política sanitaria de su predecesor, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Dijo que cuando él llegó a la Casa Blanca solo había 50 millones de dosis disponibles contra el coronavirus.

Biden señaló que solo había 50 millones de dosis disponibles cuando asumió el cargo, por lo que implementó la Ley de Producción de Defensa https://t.co/z5dg9EODnz — CNN en Español (@CNNEE) February 17, 2021

El líder demócrata reivindicó las primeras medidas de su gobierno, que promovió la Ley de Producción de Defensa para acelerar la producción de vacunas.

“Ahora hemos logrado avances significativos en el aumento del número de vacunadores. Emití un decreto que permite a los antiguos médicos y enfermeras retirados hacerlo. Tenemos más de mil militares… Hemos conseguido que la Guardia Nacional se comprometa… han abierto una cantidad considerable de lugares donde puede recibir la vacuna”, expresó el presidente Joe Biden.

Biden vaticina la normalidad para fines de diciembre de 2021

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, remarcó en diálogo con la CNN que las fechas estimadas de ningún modo representan una promesa para los ciudadanos de su país.

Se trata tan solo de una estimación. Para fines de julio, el total de la población de los Estados Unidos podría estar vacunado contra el coronavirus.

Just Joe Biden saying that “we didn’t have [the vaccine] when we came into office.” pic.twitter.com/lzjRkhWQUD — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) February 17, 2021

Anderson Cooper le pidió que precise. “Cuando dice para fines de julio, ¿se refiere a personas vacunadas o a vacunas disponibles”, preguntó el periodista de CNN. Biden se apuró por aclarar que se refería a vacunas disponibles y no a una cantidad determinada de personas vacunadas.

“Entonces, si eso funciona de esa manera, como diría mi madre con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, que para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy”, explicó Biden.

“Dentro de un año, creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas, tendrán que usar una máscara, pero no lo sabemos”, enfatizó el presidente de los Estados Unidos.

Republicanos acusan a Biden de mentiroso en las redes sociales

Militantes republicanos acusaron a Joe Biden de decir mentiras en el foro de la CNN. El presidente de los Estados Unidos cuestionó la política sanitaria de Donald Trump, a quien acusó por no haber enfrentado la pandemia con la seriedad que el asunto reclamaba.

Biden says the COVID vaccine didn't exist when his administration came into office. Fact check: false. pic.twitter.com/lfo0h5APwc — Beth Baumann (@eb454) February 17, 2021

Ocurre que Biden se dio la vacuna contra el COVID-19 bajo la administración de Trump. Los seguidores del expresidente de los Estados Unidos se lo recordaron en las redes sociales.

Biden had said just prior that there were "only" 50 million vaccine doses when he took office. I'm looking into that claim (and a bunch of other claims Biden made tonight), but he clearly wasn't trying to claim the vaccine did not exist at all under Trump. https://t.co/2EtKDWyR7o — Daniel Dale (@ddale8) February 17, 2021

Massive lie from Joe Biden on CNN: “we didn’t have [the coronavirus vaccine] when we came into office” pic.twitter.com/tRxvX5QNPK — Steve Guest (@SteveGuest) February 17, 2021

Asimismo cuestionaron sus dichos acerca de la población hispánica y afroamericana de los Estados Unidos. En un momento del foro de la CNN, Joe Biden intentó explicar que algunos integrantes de estas comunidades no saben cómo utilizar el sistema web para chequear dónde deben concurrir a vacunarse contra el coronavirus.

Joe Biden says black people and Hispanics don’t know how to use the Internet and can’t figure out where to get the vaccine. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/nRXPPP9CZm — Mark Dice (@MarkDice) February 17, 2021

La fractura entre demócratas y republicanos fue otro de los temas del foro de la CNN. Anderson Cooper le preguntó al presidente si está preocupado por la división interna que afecta al país.

“La nación no está dividida. Si sales a la calle, echas un vistazo y hablas con la gente, encuentras grupos en ambos extremos. Pero no está tan dividida como creemos y tenemos que unirla”, expresó Biden.

“No se puede funcionar en nuestro sistema sin consenso, a menos que abuses del poder a nivel ejecutivo. Entonces, realmente creo que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no nos enfocamos lo suficiente… Tenemos que ser más decentes y tratar a las personas con respeto y decencia”, dijo.

LEER MÁS: OMS descubre brote de COVID-19 de 2019 en Wuhan

Sigue a AhoraMismo en Instagram