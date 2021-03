Biden anuncia que el 1 de mayo todos los adultos podrán vacunarse: [Video]

Este 11 de marzo, horas después de haber estampado su firma en el paquete de alivios por el COVID-19, el presidente, Joe Biden, pronunció un discurso, en el que abordó la manera como se está haciendo frente a la crisis del coronavirus, y allí hizo un anuncio importante.

El mandatario ordenó a todos los estados de la Unión Americana que agenden la fecha del 1 de mayo, como el día en que todos losadultos que viven en Estados Unidos podrán ser elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19, como reportó CNN.

“Primero, esta noche estoy anunciando que he dirigido a todos los estados y territorios a que hagan a todos los adultos de más de 18 años, elegibles para ser vacunados, no más tarde del 1 de mayo”, dijo el presidente Biden en su discurso.

“Déjenme decirlo otra vez, todos los adultos en Estados Unidos serán elegibles para la vacuna, no más tarde del 1 de mayo”, enfatizó.

A pesar de la buena nueva, Biden aclaró que muy seguramente muchas personas deberán esperar a recibir sus dosis, pero lo bueno es que desde mayo 1, ya pueden agendar una cita.

“Déjenme ser claro. Esto no quiere decir que todos van a tener esa inyección inmediatamente, pero significa que todos los adultos podrán hacer la línea desde mayo 1 para tener la vacuna”, advirtió Biden, asegurando que la meta es pasar de 1 millón de dosis puestas cada día en todo el territorio americano, a 2 millones diarias.

En vivo y en español: El mensaje de Joe Biden en el aniversario de la pandemia del coronavirusEl presidente Biden hablará a los estadounidenses sobre los sacrificios que han hecho en la crisis sanitaria y económica, y planteará el plan de su gobierno para recuperar la normalidad en el país, particularmente ahora que tuvo su primera victoria legislativa con la aprobación del paquete de ayuda. #PresidenteBiden #Coronavirus #covid-19 2021-03-12T02:10:16Z

Para ello, Biden aseguró que jugarán un papel importante los nuevos recursos para el programa de distribución de vacunas pautado en la ley de alivios, al igual que la creación de un nuevo sitio web, para que la gente pueda agendar sus citas de manera más rápida y fácil. “No más busquedas día y noche para una cita ni para usted ni sus seres queridos”, dijo el mandatario.

Siguiendo algunas pautas federales, cada uno de los estados del país ha implementado de manera propia y escalonada el proceso de vacunación en sus regiones, en el que se han tomado en cuenta detalles como ser mayor de 65 años, tener comorbilidades y enfermedades pre-existentes, ser miembro de primera línea de riesgo como médicos, socorristas, policías, bomberos, trabajadores de tiendas y/o repartidores para ir avanzando en la fila de la inmunización.

Biden se refirió además a que otra de sus mestas es que el próximo 4 de julio, haya ya un sentido de mayor “normalidad”, tras más de un año de pandemia, por lo que podrían permitirse pequeñas reuniones para festejar el Día de la Independencia.

In the loss, we’ve seen how much there is to gain — in appreciation, respect, and gratitude.

Finding light in the darkness is a very American thing to do. pic.twitter.com/MSTpMEPEBe

— President Biden (@POTUS) March 12, 2021