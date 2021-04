¿En qué horario y canal es el discurso de Biden en el Congreso esta noche?

Esta noche es el primer discurso del presidente Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. Si desea ver su discurso en vivo, aquí está la hora a la que comienza en diferentes zonas horarias y cómo puede verlo en la televisión. También puede ver un video que al final de este artículo, si prefiere ver el discurso de Biden al Congreso aquí mismo.

El discurso de Biden al Congreso comienza a las 9 p.m., hora del Este

El discurso del presidente Biden en una sesión conjunta del Congreso comenzará a las 9 p.m. Este de esta noche, miércoles 28 de abril de 2021. Se espera que el discurso dure aproximadamente una hora, pero la cobertura en la mayoría de las estaciones de televisión y en línea durará dos horas, por lo que también puede incluir la respuesta de los republicanos al discurso. Además, esta cobertura de dos horas permitirá que el discurso de Biden dure más de una hora si así lo desea.

Algunas estaciones de televisión y transmisiones en vivo incluso comenzarán su cobertura entre 30 minutos y una hora antes. La mayor parte de la cobertura de noticias terminará a las 11 p.m. Oriental.

Aquí es cuando el discurso de Biden comenzará en diferentes zonas horarias y ciudades de muestra en los EE. UU. Y en todo el mundo. Todos los horarios son para el miércoles 28 de abril a menos que se indique.

9 p.m. Este

8 p.m. Central

6 p.m. Pacífico

Anchorage, Alaska: 5 p.m.

Athens: 4 a.m. Jueves

Atlanta, Georgia: 9 p.m.

Bangkok: 9 a.m. Jueves

Berlin: 3 a.m. Jueves

Brussels: 3 a.m. Jueves

Denver: 7 p.m.

Hong Kong: 9 a.m. Jueves

Houston: 8 p.m.

Indianapolis: 9 p.m.

Jerusalem: 4 a.m. Jueves

Las Vegas, Nevada: 6 p.m.

Kuwait City: 4 a.m. Jueves

London: 2 a.m. Jueves

Los Angeles, California: 6 p.m.

Mexico City: 8 p.m.

Miami, Florida: 9 p.m.

Montreal, Canada: 9 p.m.

New Orleans: 8 p.m.

Paris: 3 a.m. Thursday

Philadelphia: 9 p.m.

Vancouver: 6 p.m.

Puede ver más horas en TimeAndDate aquí.

Cómo mirar en la televisión

Este podría ser uno de los discursos más vistos de Biden. Los discursos sobre el estado de la Unión y los discursos conjuntos ante el Congreso suelen atraer a una gran audiencia. En febrero de 2010, por ejemplo, 48 millones de espectadores vieron el Estado de la Unión de Barack Obama, informó Time. El discurso de Trump al Congreso en febrero de 2017 atrajo aproximadamente las mismas cifras: 47,74 millones de espectadores en 11 redes, según Variety. Su SOTU de 2018 tuvo alrededor de 45,6 millones de espectadores. El de Biden probablemente atraerá números igualmente grandes.

CANALES DE TV: El discurso de Biden se transmitirá en la mayoría de las principales cadenas de televisión, incluidas ABC, NBC, CBS, Fox, PBS, CSPAN, CNN y más. Puede visitar los listados de la guía de televisión para ver el canal específico en su región, o ver las opciones a continuación para redes específicas.

La mayoría de las redes cubrirán tanto el discurso de Biden como la respuesta de los republicanos, pronunciada por el senador Tim Scott después de que concluya el discurso de Biden.

ABC: haga click aquí para acceder al buscador de canales ABC y localizar su estación local. La cobertura de ABC comienza a las 9 p.m. Oriental.

NBC: haga click aquí para acceder al buscador de canales de NBC y ubicar su estación local.

CBS – Haga click aquí para acceder al buscador de canales CBS y ubicar su estación local.

Fox: haga click aquí para acceder al buscador de canales de Fox y ubicar su estación local. Se espera que su canal local de Fox transmita el discurso de Biden. Según los listados de TV Guide, Fox News está transmitiendo Hannity y The Ingraham Angle durante el discurso de Biden.

CNN: haz click aquí para ir a las listas de TV Guide. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué canal está CNN para usted.

C-SPAN: haga click aquí para ir a los listados de la Guía de TV. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué canal está C-SPAN para usted.

PBS: haga click aquí para ir a los listados de la Guía de TV. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué canal está PBS.

También puede ver el discurso de Biden en el video a continuación.

President Biden Addresses a Joint Session of CongressWelcome to the livestream of President Biden's Joint Address to Congress The President will address a Joint Session of Congress at the United States Capitol on Wednesday, April 28, 2021 at 9pm EDT. The White House feed will include American Sign Language interpretation for accessibility. 2021-04-23T01:15:05Z

O mire a través del video de C-SPAN a continuación.

President Biden Address to CongressPresident Biden addresses a Joint Session of Congress – LIVE at 9pm ET on C-SPAN, C-SPAN Radio & online at c-span.org Discover the C-SPAN Video Library at c-span.org/quickguide/ Download our App c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a public service. Subscribe to our YouTube channel: youtube.com/user/CSPAN Follow us: Facebook: facebook.com/CSPAN Twitter: twitter.com/cspan… 2021-04-20T16:52:16Z

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: CDC: Vacunados contra el COVID-19 pueden evitar uso de mascarilla