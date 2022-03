Biden recordó a su hijo fallecido por cáncer durante su discurso del Estado de la Unión [VER]

Durante su discurso del Estado de la Unión del 1 de marzo de 2022, el presidente Joe Biden anunció un llamado para expandir los beneficios de los veteranos para cubrir a más personas que sufren exposición a pozos de quemado. Durante su discurso, también mencionó la posibilidad de que el cáncer de su hijo Beau Biden haya sido causado por quemaduras.

Dijo que Beau Biden vivía cerca de un pozo de fuego





El momento llegó cerca del final de su discurso. Biden estaba hablando de las víctimas de los pozos de quemaduras y de ampliarles más la cobertura de atención médica. Dijo sobre su hijo:

Cuando regresaron a casa, muchos de los guerreros más aptos y mejor entrenados del mundo nunca volvieron a ser los mismos. dolores de cabeza Entumecimiento. Mareo. Un cáncer que los pondría en un ataúd cubierto con banderas. Sé. Uno de esos soldados era mi hijo, el mayor Beau Biden. No sé si el pozo de incineración cerca del que vivía, que su choza estaba cerca en Irak, antes de eso, en Kosovo, fue la causa de su cáncer cerebral o la enfermedad de muchas de nuestras tropas. Pero me comprometo a averiguar todo lo que podamos.

Biden reveló en su discurso que existía la posibilidad de que el cáncer de su hijo fuera causado, al menos en parte, por quemaduras.

Aquí está la transcripción completa de la parte de su discurso sobre los pozos de combustión, según lo publicado por la Casa Blanca en The New York Times y otras publicaciones, donde habló sobre los pozos de combustión. Tenga en cuenta que esta transcripción varía ligeramente de algunos de sus comentarios en vivo.

Nuestras tropas en Irak y Afganistán han enfrentado muchos peligros. Uno estacionado en bases y respirando humo tóxico de “fosas de combustión”. Muchos de ustedes han estado allí… Estos pozos de combustión que incineraron los desechos de la guerra: material médico y peligroso, combustible para aviones y mucho más. Cuando regresaron a casa, muchos de los guerreros más aptos y mejor entrenados del mundo nunca volvieron a ser los mismos. dolores de cabeza Entumecimiento. Mareo. Un cáncer que los pondría en un ataúd cubierto con banderas. Sé. Uno de esos soldados era mi hijo, el mayor Beau Biden. No sabemos con certeza si una quemazón fue la causa de su cáncer cerebral o las enfermedades de muchas de nuestras tropas. Pero me comprometo a averiguar todo lo que podamos. Comprometido con familias de militares como Danielle Robinson de Ohio. La viuda del sargento de primera clase Heath Robinson. Nació soldado. Guardia Nacional del Ejército. Médico de combate en Kosovo e Irak. Estacionado cerca de Bagdad, a pocos metros de pozos de combustión del tamaño de campos de fútbol. La viuda de Heath, Danielle, está aquí con nosotros esta noche. Les encantaba ir a los partidos de fútbol de Ohio State. Le encantaba construir Legos con su hija. Pero el cáncer por la exposición prolongada a las zonas quemadas devastó los pulmones y el cuerpo de Heath. Danielle dice que Heath fue un luchador hasta el final. Él no sabía cómo dejar de pelear, y ella tampoco. A través de su dolor encontró el propósito de exigir que lo hagamos mejor.

Biden continuó:

Esta noche, Danielle, lo somos. El VA es pionero en nuevas formas de vincular las exposiciones tóxicas a las enfermedades, lo que ya ayuda a más veteranos a obtener beneficios. Y esta noche, anuncio que ampliaremos la elegibilidad a los veteranos que padecen nueve tipos de cáncer respiratorio. También hago un llamado al Congreso: apruebe una ley para garantizar que los veteranos devastados por exposiciones tóxicas en Irak y Afganistán finalmente obtengan los beneficios y la atención médica integral que merecen.

Beau Biden murió de cáncer cerebral a los 46 años

El hijo de Biden, Beau, murió de cáncer cerebral. The Washington Post señaló que Beau Biden murió de un tumor llamado glioblastoma que “es un cáncer agresivo que es el más común de todos los tumores cerebrales malignos”. Beau fue diagnosticado cuando se desempeñaba como fiscal general de Delaware en 2013. Durante un tiempo, volvió a trabajar después de someterse a una cirugía, radiación y quimioterapia. Murió en mayo de 2015 a la edad de 46 años.

NBC informó sobre el cáncer de Beau Biden: “Un glioblastoma es el tumor cerebral más común que afecta a los adultos. También es el tumor maligno del cerebro de crecimiento más rápido, con la tasa de supervivencia más corta. La muerte puede ocurrir en unos meses”.

Biden le había dicho previamente a PBS que estaba preocupado por una conexión entre el cáncer de Beau y las quemaduras. Dijo que un libro sobre pozos de quema reveló que su hijo había servido en lugares cercanos a los pozos tanto en Kosovo como cuando estuvo en Irak.





En el video de arriba, Jon Stewart explicó los pozos de quema durante un episodio de su programa, “El problema con Jon Stewart”.

