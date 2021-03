Joe Biden habló sobre el tiroteo en Boulder: ¿Qué le pide al Congreso?

Después del trágico tiroteo que se cobró la vida de diez personas en la tienda King Soopers de Boulder, Colorado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió las respectivas condolencias a las víctimas del ataque que perpetró Ahmad Alissa y, además, exigió al Congreso que endurezca las leyes para el control de armas.

“Jill (Biden) y yo estamos devastados… y no puedo imaginar cómo se sienten las familias, las víctimas cuyo futuro les fue robado, a sus familias, a sus seres queridos que ahora tienen que luchar para seguir adelante y tratar de encontrar sentido de lo que pasó ”, dijo el presidente Joe Biden este martes, durante un discurso televisado que brindó desde la Casa Blanca.

A continuación, Biden envió las condolencias para las familias de las víctimas: “Odio decirlo, porque lo decimos tan a menudo: mi corazón se rompe, nuestro corazón está con los sobrevivientes que tuvieron que huir por sus vidas y que se escondieron, aterrorizados, sin saber si volverían a ver a sus familias. sus amigos de nuevo”.

“Las consecuencias de todo esto son más profundas de lo que sospecho que sabemos; con eso, me refiero a las consecuencias mentales”, expresó Biden durante su sentido discurso.

El presidente Joe Biden destinó un tramo de su discurso para instar al Congreso para que endurecezca las leyes para el control de armas en todo el país.

“Estamos esperando más información sobre el tirador y las armas que usó, pero no necesitamos esperar otro minuto para tomar medidas de sentido común y salvar vidas en el futuro. Por eso urjo a mis colegas en el Senado y la Cámara de representantes para que actúen”, enfatizó el mandatario durante su presentación pública.

President Joe Biden urged Congress to ban assault weapons in remarks made Tuesday (3/23), a day after a gunman killed 10 people at a Colorado grocery store. "This is not, and should not, be a partisan issue. This is an American issue. It will save lives," he said. pic.twitter.com/MoLkIp3J9W

— KTVN 2 News (@KTVN) March 23, 2021