Revienta en Berlín el mayor acuario cilíndrico del mundo con 1.500 peces [VIDEO]

„Wenn das alles nicht um 5.45 Uhr, sondern nur eine Stunde später passiert wäre. Dann müssten wir nun über furchtbare menschliche Schäden berichten.“ ⁦@FranziskaGiffey⁩ in ihrem ersten Statement nach dem Unfall am Morgen. #Aquarium. via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/HcXV7Phy12

— Julian Würzer (@wurzer_julian) December 16, 2022