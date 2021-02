Benjamin Torre: Arrestado en Georgia por el asalto al Capitolio

Benjamin Henry Torre, un hombre de 23 años de Dawsonville, Georgia, fue arrestado en relación con el asedio al Capitolio de Estados Unidos el mes pasado, anunció hoy el FBI.

Torre afirmó que la Policía del Capitolio de los Estados Unidos los “ayudó” a ingresar al edificio, y dijo que un día podría contarles a sus hijos lo que hizo, según la denuncia penal presentada en su caso. Los investigadores alegan que Torre estaba entre un grupo que irrumpió en la oficina del senador Jeff Merkley, un demócrata de Oregon que compartió un video en Twitter sobre los daños a su “oficina escondida”. Torre dijo a los investigadores que no estuvo involucrado en actos de violencia o daños a la propiedad.

“Benjamin Harry Torre, de 23 años, de Dawsonville, GA, fue arrestado por el #FBI Atlanta esta mañana por cargos relacionados con actos criminales en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021”, escribió el FBI Atlanta en Twitter.

Benjamin Harry Torre, 23, of Dawsonville, GA was arrested by #FBI Atlanta this morning on charges relating to criminal acts at the U.S. Capitol on January 6, 2021. The charging documents are available from DOJ at: https://t.co/w1XMUfb3ZC @FBIWFO @USAO_DC pic.twitter.com/cqNSUgdgWX

Torre fue acusado de “entrar en un edificio o terreno restringido sin autorización legal; entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio” y fue arrestado en el Distrito Norte de Georgia el 9 de febrero de 2021, según los documentos de acusación presentados en su caso.

Esto es lo que necesita saber:

NEW: Georgia man charged in US Capitol insurrection.

Feds allege he was part of group that broke into Capitol hideaway office of Sen. Jeff Merkley (D-OR)

And appears to be a Trump Boat Parade member pic.twitter.com/BCeN3H0KgU

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) February 9, 2021