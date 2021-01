Muere una de las personas más ricas del mundo a los 57 años

El barón Benjamin de Rothschild, un destacado filántropo mundial y financiero suizo, murió repentinamente a la edad de 57 años, según el grupo Edmond de Rothschild, cuya junta directiva presidió.

“Es con profundo pesar y gran tristeza que Edmond de Rothschild Group anuncia el fallecimiento de Benjamin de Rothschild después de un infarto en su casa en Pregny (Suiza) en la tarde del 15 de enero de 2021”, dice el comunicado del grupo. Su patrimonio neto era de más de 1.500 millones de dólares, según Forbes, que lo llama “descendiente de la familia de banqueros franceses Rothschild”.

El equipo de Gitana también emitió un comunicado anunciando que De Rothschild había muerto, según Sail-World.

“Gracias a su compromiso, Benjamin de Rothschild permitió a toda una generación de marineros trabajar con los mejores barcos de la época, como es el caso ahora mismo de la tripulación del Maxi Edmond de Rothschild, actualmente en medio de un intento de asegurar el récord mundial de vela, el Trofeo Julio Verne”, citó Sail-World al equipo.

Según el Grupo Edmond de Rothschild, Benjamin de Rothschild nació el 30 de julio de 1963, hijo de Edmond y Nadine de Rothschild. “Al frente del grupo creado por su padre desde 1997, lo desarrolló de manera excepcional durante todos estos años”, dice el comunicado de prensa del grupo. Los padres de su padre huyeron a Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, según Bloomberg.

Forbes informa que el grupo “administra más de $175.000 millones en activos, con intereses de bancos en Francia y Suiza a restaurantes y hoteles”.

“Emprendedor visionario, apasionado de las finanzas, la velocidad, la navegación y los automóviles, entusiasta del vino, Benjamin de Rothschild también fue un filántropo activo, es decir, involucrado en el desarrollo de la innovación dentro del Hospital de la Fundación Adolphe de Rothschild. Con su carácter único, Benjamin de Rothschild nunca dejó de transformar y modernizar su legado, de acuerdo con los valores de la familia ”, dice el comunicado de prensa del Grupo Edmond de Rothschild.

Según Monaco Daily News, su esposa emitió un comunicado a la AFP que decía: “Ariane de Rothschild y sus hijas están profundamente tristes de anunciar la muerte de su esposo y padre, Benjamin de Rothschild, después de un ataque cardíaco en la casa familiar en Pregny (Suiza) en la tarde del 15 de enero de 2021”.

