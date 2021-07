Barron, el hijo menor de Trump, sorprende por lo grandísimo que está: Mira estas fotos

Desde que salió de la Presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump no ha dejado de dar de qué hablar, bien sea por sus salidas en falso, sus advertencias de un eventual regreso al poder o sus críticas ácidas hacia el gobierno de Biden, que lo derrotó en las urnas.

Pero esta vez no fue él quien hizo titulares de prensa, sino que el foco de atención se lo robó su hijo menor: Barron Trump, el niño timido y callado que enterneció a los estadounidenses tras su paso por la Casa Blanca.

El menor de la dinastía Trump, ya no es tan niño, sino que ya sobrepasó en estatura, no solo a su altísimo papá, quien mide 6’3, sino a todo el resto de sus hermanos, siendo hoy un joven altísimo.

Las fotografías, tomadas a las afueras de la famosa Torre Trump del edificio del expresidente en la quinta avenida en Nueva York, de inmediato comenzaron a circular en medios y en redes sociales, pues confirman que Barron está enorme.

Newest Trump Tower: Barron shows off his 6-foot-7 height in NYC https://t.co/ZvYaS4XuF4 pic.twitter.com/RT7QLbbafH — New York Post (@nypost) July 9, 2021

Así lo reseñó el periódico NY Post, que compartió las imágenes, donde el adolescente lució muy serio, con una bolsa en su mano y un look de saco de lana oscuto y jeans oscuros, mientras caminaba al lado de su famosa madre.





Barron Trump Looks So Grown Up Towering Over President Trump Barron Trump is all grown up! The First Son made a rare appearance over the weekend as he arrived back at the White House with his parents President Donald Trump and Melania Trump following a trip to New Jersey – and onlookers couldn't help but to notice how tall the young teen has gotten! The… 2020-08-17T17:37:29Z

El citado medio mencionó que Barron está tan grande, que ya tiene la estatura de muchos jugadores de baloncesto.

Según el Post, Barron Trump, todavía con un par de años más por crecer, tiene una estatuta actual de 6’7, lo que se hizo muy evidente al lado de su mamá, quien también es una mujer alta, con estatura de 5’11.

Las imágenes llamaron mucho la atención, no solamente por lo grande que luce el chico, sino porque rarar vez el joven es fotografiado, pues tanto Trump como Melania han hecho lo posible por mantenerlo alejado de los reflectores.





Barron Trump da el 'estirón' en el último año De ser el pequeño de la casa a superar la estatura de sus padres. Así ha crecido Barron Trump estos últimos años. Sigue las novedades de las celebrities, tendencia, todas nuestras noticias y mucho más en nuestro canal ¡HOLA!. ¡Suscríbete! youtube.com/user/HolaTvES?sub_confirmation=1 Para más información pásate por nuestra web: hola.com Síguenos en nuestras redes: Twitter: twitter.com/hola… 2018-11-23T16:05:47Z

El año pasado, en pleno momento álgido del pico de la pandemia del COVID-19, Melania confesó que su niño, entonces de 14 años, se contagió de COVID, igual que ella y el expresidente, lo que la puso muy nerviosa.





Melania Trump confirma que su hijo Barron también se contagió de coronavirus | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El hijo menor del presidente Trump dio positivo al COVID-19 a comienzos de octubre, según informó la primera dama este miércoles en un comunicado de la Casa Blanca. El adolescente de 14 años no tuvo síntomas y en pruebas posteriores ha dado negativo al virus. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE:… 2020-10-15T00:12:09Z

El periódico Daily Mail, mencionó que el morral que llevaba el niño es un Louis Vuitton x Richard Prince, que tiene un costo en el mercado de $3,995, lanzado en 2008.

Asimismo, el medio destacó la elegancia con la que Melania estaba ataviada, quien llevaba una camisa negrade botones y pantalón blanco, que combinó con un bolso negro Hermes Birkin, avaluado en $11,000 dólares y unos zapatos Christian Louboutin de $645 dólares.