FC Barcelona vs Eibar: Hora y cómo ver el Live Stream

Sin Leo Messi en el equipo por su viaje a la Argentina para pasar Navidad y Año Nuevo junto a su familia y amigos, el FC Barcelona recibe al humilde Eibar en el Camp Nou, en un partido válido por la 16a jornada de La Liga de España, y así le pondrá fin a un turbulento año 2020 en el que estuvo cerca de perder a su futbolista emblema.

Mientras que Barça llega a este encuentro tras una cómoda victoria 3-0 sobre Valladolid, equipo ante el que Leo Messi anotó su gol número 644 en el club culé y batió el récord que ostentaba la leyenda brasileña Pelé, el Eibar cayó 2-1 ante Alavés en su última presentación y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

“-Eibar- Es un equipo competitivo, que intenta presionar siempre al contrario. Sobre todo futbolísticamente tenemos que estar bien. Comparando con nuestro último partido, donde sí hemos encontrado los espacios cuando hay una presión por parte de nuestro contrario. Tenemos que estar bien, sino vamos a tener un partido muy complicado”, analizó Ronald Koema, DT del Barcelona, durante la conferencia de prensa previa al choque versus Eibar.

Por su parte José Luis Mendilibar, entrenador del elenco vasco, entiende que la ausencia de Leo Messi puede ser fundamental para el desempeño de sus dirigidos, pero es consciente de que el reemplazo de “La Pulga” también será un elemento de renombre.

“Se tiene que notar la ausencia de Messi porque es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituirle va a ser otro jugador de gran calidad”, concluyó Mendilibar ante las consultas de los periodistas.

Leo Messi no dirá ‘presente’ en el duelo frente a Eibar debido a las molestias que arrastra en uno de sus tobillos, según declaró este lunes Ronald Koeman cuando fue consultado por la ausencia del ídolo culé en la nómina.

“Leo estaba con molestias en su tobillo. Por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Por eso le hemos dado dos días más de vacaciones”, señaló el DT neerlandés.

Y sobre el regreso del crack rosarino a las prácticas, Koeman adelantó: “En principio regresa después del partido de Eibar, porque nos han dicho que con una semana sin entrenar estará bien para volver”.

De acuerdo a la información que brinda Goal.com, el delantero francés Antoine Griezmann podría ser el sucesor de Messi en el once inicial de Koeman, que no se puede dar el lujo de dejar más puntos en el camino si es que quiere pelear la presente edición de La Liga.

A sus 33 años y cada vez más cerca del final de ponerle punto final a su extensa trayectoria, Gerard Piqué fue galardonado en la gala de los Globe Soccer Awards, realizada este domingo en Emiratos Árabes, al recibir el premio a “La carrera del jugador”.

Con la presencia en el escenario de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Piqué tomó el trofeo a su exitosa trayectoria y sumó una estrella más para sus vitrinas.

🏆 Congratulations to 🇪🇸 GERARD PIQUÉ on being honoured with the Globe Soccer PLAYER CAREER AWARD 👏#GerardPique #GlobeSoccer @3gerardpique @DubaiSC @FCBarcelona @SeFutbol pic.twitter.com/uJbjtWsqFf

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020