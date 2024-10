Barack Obama critica a Donald Trump por atribuirse credito de enviar cheques durante la pandemía

Barack Obama ha provocado reacciones luego de criticar a Donald Trump por poner su nombre en los cheques de estímulo durante la pandemia.

El ex presidente uso sus redes sociales para decir lo siguiente: “A menudo escucho a la gente decir ‘Donald Trump me envió un cheque durante la pandemia’.

Quiero asegurarme de que comprenda esto: el Congreso le envió un cheque. Por cierto, Joe Biden también le envió un cheque durante la pandemia, tal como le di ayuda a la gente durante la Gran Recesión. La diferencia es que no pusimos nuestro nombre en ello, porque no se trataba de alimentar nuestros egos o hacer avanzar nuestra política, sino de ayudar a la gente.

Así que no le des crédito por eso. Y tampoco le des tu voto. Sólo hay un candidato en esta elección que se preocupa por usted y es Kamala Harris”.

Así es, Obama explicó que él y el presidente Biden no pusieron sus “nombres” porque “no se trataba de alimentar nuestros egos o hacer avanzar nuestra política, se trataba de ayudar a la gente”.

Al final, Obama concluyó su mensaje diciéndoles a los espectadores que no le dieran “crédito” a Trump por los controles de estímulo pandémicos.

“Y tampoco le des tu voto. Sólo hay un candidato en esta elección que se preocupa por ti, y esa es Kamala Harris”, escribió en X.

I often hear folks say, “Donald Trump sent me a check during the pandemic.”

I want to make sure you understand this: Congress sent you a check. By the way, Joe Biden also sent you a check during the pandemic, just like I gave people relief during the Great Recession. The… pic.twitter.com/qY4cxcSHRN

— Barack Obama (@BarackObama) October 29, 2024