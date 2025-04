Barack Obama critica al presidente Donald Trump: ¿Qué pasó?

El expresidente Barack Obama rompe el silencio y critica al presidente Donald Trump. Durante un discurso el pasado jueves en el Hamilton College de Clinton, Nueva York, criticó al segundo gobierno de Trump por la imposición de nuevos aranceles, por las amenazas contra universidades, y por lo que calificó como una alteración del orden internacional. “Esta es la primera vez que hablo públicamente en mucho tiempo”, empezó diciendo Obama en su discurso. “He estado observando durante un tiempo”.

Obama continuó: “Imagínense si hubiera hecho algo de esto…Es inconcebible que los mismos partidos que hoy guardan silencio hubieran aceptado semejante comportamiento de mí o de varios de mis predecesores”, según reporta CNN.

“Miren, no creo que lo que acabamos de presenciar en términos de política económica y aranceles vaya a ser bueno para Estados Unidos, pero esa es una política específica. Me preocupa aún más un gobierno federal que amenaza a las universidades si no ceden a los estudiantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”, dijo Obama durante un debate sobre cómo, en su opinión, se han “erosionado” los valores de Estados Unidos.

Obama añadió: “Me preocupa aún más la idea de que la Casa Blanca pueda decir a los bufetes de abogados: ‘Si representan a partidos que no nos gustan, les retiraremos todos nuestros negocios o les impediremos representar a la gente eficazmente’. Ese tipo de comportamiento es contrario al pacto fundamental que tenemos como estadounidenses”.

Obama añadió que si hubiera amenazado a bufetes de abogados o hubiera tomado medidas similares a las del segundo gobierno de Trump, no lo habrían tolerado, y afirmó que no estaba hablando de esto desde una perspectiva partidista.

“Esto tiene que ver con algo más importante, que es quiénes somos como país y qué valores defendemos… Creo que la gente tiende a pensar: ‘Ah, democracia, Estado de derecho, poder judicial independiente, libertad de prensa'”, dijo. “Todo eso son cosas abstractas porque no están afectando el precio de los huevos. Bueno, ¿saben qué? Está a punto de afectar el precio de los huevos”.

También criticó al gobierno de Trump en política exterior y por atacar lo que Obama llamó el “sistema basado en reglas” de alianzas y comercio exterior, criticando el objetivo declarado de la Casa Blanca de obtener el control de Groenlandia por el bien de la seguridad nacional.

“Y este es un momento importante, porque en los últimos dos meses, hemos visto al gobierno estadounidense intentar activamente destruir ese orden y desacreditarlo”, dijo Obama, según la transcripción. “Y la idea, según entiendo, es que, de alguna manera, como somos los más fuertes, nos irá mejor si podemos intimidar a la gente para que haga lo que queramos y dictar los términos del intercambio constantemente, y si vemos un pedazo de tierra, pensar: ‘¿Quién nos va a detener? Groenlandia se ve bien'”.

Aunque el ex presidente nunca mencionó el nombre Trump, se puede decir que se estaba dirigiendo al presidente.