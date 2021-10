Baby Shower de una yegua en México se hace viral [VIDEO]

La llegada de un bebé a una familia siempre es motivo de dicha, celebración y amor para los futuros papás. Hoy en día por medio de las redes sociales, estamos acostumbrados a ver desde “revelaciones de sexo” muy originales, hasta particulares Baby Shower, con temáticas y estilos diferentes.

De igual manera, en el siglo XXI, los animales y mascotas son considerados mineros fundamentales de nuestra familia, por lo que no es raro ver en internet, celebraciones de cumpleaños de perros, animales disfrazados y por qué no, hasta un Baby Shower.

Este fue el caso de Camila, y no, no es un humano, ni mucho menos, un perro o gato, es una yegua mexicana, que se ha vuelto viral en redes sociales, debido a que su familia, le celebró su Baby Shower, para darle la bienvenida a la familia a su cría, quien está a punto de nacer.

Camila es una yegua, “hija” de Erika Couoh y César Tepal, una familia perteneciente al municipio de Tixpéhual, Yucatán, en México, quienes muy entusiasmados por el embarazo de Camila, decidieron organizarle un Baby Shower, imágenes que fueron compartidas por medio de las redes sociales y que se han vuelto viral, ya que miles de usuarios, le desearon un buen parto a la futura mamá.

De acuerdo con la publicación en Facebook de Erika, ella y su familia consideran a Camila, parte de la familia, y la quieren como si fuera “una hija”.

La celebración contó con todo lo esencial para una fiesta. De acuerdo a las fotografías publicadas por la dueña de la yegua, hubo cena, globos, pastel con un mensaje de “felicidades” y un caballo, y regalos para los invitados, quienes estuvieron acompañando a Camila y su familia en su día. Los asistentes al festejo, no duraron en tomarse fotos con la homenajeada.

Por su parte, la yegua, estaba vestida con una tela rosa en su vientre, sostenida por flores, sus patas también fueron adornadas con listones rosados y en su cabeza tenia una diadema floral, con la que coronada.

Con un post en Facebook, Erika agradeció a todos por acompañar a la yegua:

“Se que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras eres nuestra hija y se que habra gente que me diga que estoy loka por realizarte tu BABY SHOWER pero no me importa porque se que lo disfrutaste tanto como nosotros. Porque tú mirada no engaña que apuesto que si hablaras me dijeras lo feliz que eres y fuiste hoy. Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa eres una animalita muy especial e inteligente por que cada que sientes algo lo expresas si estas triste lloras, si estas feliz tus ojos brillan y si te sientes mal te veo acostada. Gracias x darnos la dicha de ser abuelos. Eres muy importante en nuestras vidas camila ❤️🐴 “