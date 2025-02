Imágenes del interior del avión militar que transporta deportados

El uso de aviones militares para la deportación es inusual en Estados Unidos y también muy costoso. Mientras que la administración de Trump ha dependido más de aviones militares para las deportaciones, enviando migrantes a Guatemala, Ecuador y Colombia, lo que marca un cambio con respecto a la práctica anterior de utilizar vuelos chárter y comerciales operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El despliegue de aviones militares para las deportaciones ha creado tensiones diplomáticas. Estas tensiones fueron evidentes en enero cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a permitir que aterrizaran dos aviones militares estadounidenses que transportaban inmigrantes. Luego el presidente Gustavo Petro dijo que sólo aceptaría aviones civiles.

Las deportaciones suelen ser en vuelos chárter comerciales que parecen aviones comerciales regulares y son operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Si bien estos aviones todavía transportan inmigrantes ilegales, han recibido menos atención que los enormes e imponentes aviones militares C-17.

El vuelo de deportación militar del presidente estadounidense Donald Trump a Guatemala el lunes probablemente costo al menos 4.675 dólares por migrante, según datos proporcionados por funcionarios estadounidenses y guatemaltecos.

Eso es más de cinco veces el costo de $853 de un boleto de ida en primera clase en American Airlines desde El Paso, Texas, volando la misma ruta, según una revisión de las tarifas aéreas disponibles al público.

Según información publicada en el sitio web de ICE en 2021, el costo de los vuelos de “Ice Air” es de $8,577 por hora de vuelo. Pero el director interino de ICE, Tae Johnson, dijo a los legisladores durante una audiencia presupuestaria en abril de 2023 que los vuelos de deportación cuestan 17.000 dólares por hora de vuelo para 135 deportados y normalmente duraban cinco horas.

Esto “se traduciría en un costo de $630 por persona, suponiendo que la compañía chárter, y no ICE, pague el costo del vuelo de regreso”.

El costo estimado de operar un avión de transporte militar C-17 es de 28.500 dólares por hora , según el mismo informe. El vuelo de deportación a la India es el más largo hasta ahora. Hasta ahora, dichos vuelos han tenido como destino Guatemala, Perú, Honduras y Ecuador. Un avión militar también había volado hacia Colombia, pero el país envió sus propios aviones para traer de regreso a los inmigrantes.

