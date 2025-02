Accidente de avión de Delta termina boca arriba en Toronto: ¿Cuántos sobrevivientes?

El avión de Delta Airlines aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, cuando de repente los pasajeros empezaron a dar vueltas y terminaron colgados como murciélagos en sus asientos.

En un video, obtenido por ABC News, muestra a los pasajeros colgados boca abajo en la cabina, sostenidos en sus asientos colgando únicamente de sus cinturones de seguridad.

Se reporta que los 76 pasajeros y cuatro tripulantes sobrevivieron el accidente aéreo, que sucedio sin aviso. No hubo señales de advertencia para los pasajeros a bordo del vuelo 4819 de Delta, cuando se preparaban a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson el lunes por la tarde, según el pasajero John Nelson.

“Los vientos azotaban con bastante fuerza y ​​las pistas estaban cubiertas de nieve”, contó Nelson a George Stephanopoulos de ABC News. “No hubo ninguna advertencia”. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista, Nelson describió que el impacto en la pista fue “extremadamente fuerte”, que el avión saltó ligeramente en el aire y que todo el avión empezó a girar hacia la izquierda. Abajo puede ver el momento del accidente del avión Delta cuando intentaba aterrizar.

“Fue simplemente increíblemente rápido. Había una llama gigante al costado. De hecho, podía sentir el calor a través del cristal”, relató Nelson. “Entonces íbamos de lado. Ni siquiera estoy seguro de cuántas veces giramos, pero terminamos boca abajo”.

Cuando el avión finalmente se detuvo, Nelson contó que la cabina quedó en totalmente silencio antes de que las 80 personas a bordo, la mayoría de las cuales estaban colgando como murciélagos boca abajo en sus asientos, intentaran “de entender a lo que acababa de suceder”.

“Nos soltamos los cinturones de seguridad. Me caí al suelo, que ahora es el techo, y ayudé a la señora que estaba a mi lado a quitarse el cinturón de seguridad”, contó Nelson a ABC.

Según Nelson, las azafatas inmediatamente tomaron el control, indicando a los pasajeros que salieran de la cabina y abriendo las puertas de emergencia.

“Se escuchaba a las azafatas gritar: ‘Abre la puerta’. Todos, tomen sus cosas y váyanse ahora’”, relató. “Trabajamos todos juntos y salimos de allí lo más rápido que pudimos”.

