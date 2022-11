Hombre mató a tres personas y secuestró a una joven en California: Austin Edwards

Austin Lee Edwards era un oficial de policía de Virginia que secuestró a una joven después de matar a su madre, abuela y abuelo e incendiar su casa en California durante el 25 de noviembre de 2022, según dijo la policía de Riverside en un comunicado de prensa. Las autoridades dijeron que Edwards fue asesinado a tiros por la policía después de una persecución. La adolescente fue rescatada, dijo la policía.

Edwards, de 28 años, de North Chesterfield, Virginia, conoció a la joven en línea y la convenció de que lo conociera, según la policía. “Las víctimas han sido identificadas como Mark Winek, de 69 años, su esposa, Sharie Winek, de 65 años, y su hija, Brooke Winek, de 38 años”, dijo la policía de Riverside. Brooke Winek era la madre de la adolescente, según su familia y publicaciones en redes sociales.

El 25 de noviembre, la policía fue llamada a una casa de Riverside por un reporte de una mujer joven que parecía angustiada al subirse a un automóvil con un hombre, según la policía. Los despachadores también recibieron llamadas simultáneamente por un incendio estructural, dijo la policía.

“El Departamento de Bomberos de Riverside llegó primero e informó de un incendio en el primer piso de la residencia. Ellos iniciaron un ataque de fuego, entraron y luego descubrieron a tres víctimas adultas tiradas en el suelo en la entrada principal. Sus cuerpos fueron sacados afuera y se determinó que eran víctimas de un aparente homicidio. Los bomberos continuaron sus esfuerzos hasta que el fuego fue controlado y finalmente extinguido”, dijo la policía. “La causa exacta y la forma de sus muertes aún están pendientes. La causa del incendio de la casa continúa bajo investigación, aunque en este momento parece haber sido provocado intencionalmente”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Austin Edwards:

1. Austin Edwards engañó a la víctima adolescente después de conocerla en línea, dijo la policía

De acuerdo con la Policía de Riverside, “El viernes 25 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 11:08 AM, se enviaron oficiales de policía para verificar el bienestar de una mujer joven que parecía angustiada mientras subía a un Kia Soul rojo con un hombre en la cuadra 11200 de Price Court, ubicada en el vecindario La Sierra South de Riverside. Mientras los oficiales respondían, nuestro Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública comenzó a recibir llamadas de un incendio en una estructura a solo unas pocas casas de distancia de donde se originó el chequeo de la llamada de asistencia social”. La familia de la adolescente fue encontrada muerta dentro de la casa y la policía cree que fueron asesinados antes de que comenzara el incendio, según las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Riverside dijo que encontraron “un incendio en desarrollo en el primer piso de la vivienda” cuando llegaron a la escena. Según el Departamento de Bomberos, “se inició un ataque de fuego y, cuando los equipos entraron, descubrieron a 3 víctimas adultas tendidas en el suelo en la entrada principal. Las víctimas fueron arrastradas al exterior donde se determinó que habían fallecido. Al parecer fueron víctimas de homicidio. Las operaciones de bomberos continuaron y el fuego fue puesto bajo control”. Los investigadores de incendios provocados del Departamento de Bomberos estaban ayudando con el caso.

“Detectives de la Unidad de Robos – Homicidios, junto con Especialistas de la Unidad Forense respondieron y asumieron la investigación. Ellos han sido asistidos por la Oficina del Sheriff-Forense del Condado de Riverside, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside y los Investigadores de Incendios Provocados del Departamento de Bomberos de Riverside”, dijo la Policía de Riverside. “Durante la investigación preliminar, se determinó que la joven descrita en el control inicial de la llamada de asistencia social era una adolescente que vivía donde ocurrió el incendio de la casa y los homicidios. El hombre al que acompañaba finalmente fue identificado como Austin Lee Edwards, de 28 años, de North Chesterfield, Virginia”.

Según la Policía de Riverside, “los detectives determinaron que Edwards había conocido a la adolescente a través de la forma común de engaño en línea conocida como ‘catfishing’, donde alguien finge ser una persona diferente de lo que realmente es. Se cree que Edwards había desarrollado una relación en línea con la adolescente y obtuvo su información personal. Él viajó de Virginia a Riverside, donde estacionó su vehículo en la entrada de un vecino y caminó hasta la casa del adolescente. En algún momento, asesinó al abuelo, la abuela y la madre del adolescente antes de regresar a su vehículo con la adolescente y marcharse”.

Los investigadores están trabajando para determinar si hay otras víctimas relacionadas con Edwards. El jefe de Policía de Riverside, Larry González, dijo en un comunicado: “Nuestros corazones están con la familia Winek y sus seres queridos durante este momento de tremendo dolor, ya que esta es una tragedia para todos los Riversiders. Este es otro horrible recordatorio de los depredadores que existen en línea y que se aprovechan de nuestros niños. Si ya tuvo una conversación con sus hijos sobre cómo estar seguros en línea y en las redes sociales, hágalo de nuevo. Si no, inícielo ahora para protegerlos mejor”.

2. Edwards abrió fuego durante la persecución y los agentes lo mataron a tiros, según la policía

De acuerdo con la policía, después de que se encontraron el fuego y los cuerpos de la familia Winek, “se transmitió información a las agencias policiales aliadas sobre este triple homicidio y la descripción del vehículo de Edwards mientras los detectives buscaban órdenes de arresto e intentaban determinar su paradero actual. Varias horas después, él fue descubierto conduciendo con la adolescente secuestrada por el Condado de San Bernardino. Cuando el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino lo localizó en el área no incorporada de Kelso, Edwards disparó a los agentes”.

La Policía de Riverside dijo que los agentes regresaron los tiros y mataron a Edwards. “La adolescente salió ilesa y luego fue puesta bajo custodia protectora del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Riverside”, dijo la policía. Ellos agregaron: “Esta investigación aún está en curso y no hay otros detalles para publicar en este momento. Cualquier persona con información adicional y relevante debe contactar al Detective Josh Ontko al (951) 353-7135 o JOntko@RiversideCA.gov, o al Detective Bryan Galbreath al (951) 353-7105 o BGalbreath@RiversideCA.gov. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden enviar un correo electrónico a RPDTips@RiversideCA.gov, o descargar y usar la aplicación móvil ‘Atlas 1’ del Departamento de Policía de Riverside utilizando la función ‘Enviar un mensaje'”.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino dijo en un comunicado de prensa: “El viernes 25 de noviembre de 2022, alrededor de la 1:15 PM, los agentes de la Estación de la Cuenca de Morongo y la Unidad de Aviación del Sheriff observaron un Kia Soul rojo que viajaba por la autopista 247. El vehículo coincidía con la descripción de un vehículo buscado relacionado con un triple homicidio en la ciudad de Riverside. El conductor del vehículo, Austin Edwards, también era buscado en relación con los homicidios y se creía que estaba armado y era peligroso”. La Oficina del Sheriff agregó:

Tanto la Aviación del Sheriff como la Aviación de la Patrulla de Carreteras de California siguieron el vehículo desde la distancia hasta que la División de Ejecución Especializada (SWAT por sus siglas en inglés) del Sheriff pudo seguirlos. El vehículo viajó hacia el sur por la autopista 247, luego hacia el este por la autopista 62 y finalmente a Kelso Cima Road. Cuando el equipo SWAT interceptó el vehículo del sospechoso, Edwards huyó y dirigió a los agentes en una persecución. Durante la persecución, Edwards disparó a los agentes. La ráfaga de disparos golpeó el vehículo SWAT en numerosas ocasiones. Edwards perdió el control de su vehículo y la persecución terminó cuando se salió de la carretera. La víctima femenina salió del vehículo y fue rescatada por agentes. Edwards salió del vehículo y apuntó con un arma al helicóptero de la Oficina del Sheriff y los agentes le dispararon. Tras ser herido, Edwards no respondía y fue declarado muerto en la escena.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff: “Detectives de la División de Investigaciones Especializadas del Sheriff respondieron a la escena y asumieron la investigación. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino está investigando el intento de asesinato de los agentes. El Departamento de Policía de Riverside está investigando el triple homicidio y cualquier pregunta sobre el homicidio debe dirigirse a ellos”.

3. Austin Lee Edwards se convirtió en Policía Estatal de Virginia en enero de 2022 y renunció en octubre

Edwards, que creció en Richlands, Virginia, se graduó de la Academia de Policía del Estado de Virginia en enero de 2022, según un reporte de CBS 19 News en ese momento. El reportaje enumeró a Edwards como residente de Pounding Mill y dijo que sería asignado al Condado de Henrico como parte de la División de Richmond. Él fue uno de los 58 nuevos agentes que completaron el entrenamiento como parte de la 135.ª Clase Básica de Graduación.

Según WTVR, Edwards fue contratado y comenzó su entrenamiento con la Policía Estatal de Virginia durante el 6 de julio de 2021. Trabajó en el Condado de Henrico hasta su renuncia a la Policía Estatal de Virginia el 28 de octubre de 2022, informó la estación de noticias.

Los detalles de por qué Edwards renunció a la Policía Estatal de Virginia y la información sobre posibles problemas disciplinarios o quejas en su contra durante su tiempo como policía no estuvieron disponibles de inmediato. La Policía Estatal de Virginia no ha hecho más comentarios sobre Edwards y no quedó claro de inmediato si la agencia estaba investigando el proceso de contratación que lo llevó a convertirse en policía.

4. Edwards había sido contratado recientemente como Oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington en Virginia

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Edwards había sido contratado recientemente por ese departamento en Virginia como ayudante del Sheriff. Edwards fue contratado el 16 de noviembre de 2022 y “recientemente comenzó la orientación para ser asignado a la División de Patrulla, dijo la Oficina del Sheriff en un comunicado de prensa del 28 de noviembre.

“Los empleadores anteriores y la Policía Estatal de Virginia fueron contactados durante el proceso de contratación. Sin embargo, ningún empleador reveló ningún problema, reprimenda o investigación interna relacionada con Edwards”, dijo la Oficina del Sheriff. “Esta agencia actualmente está ayudando al Departamento de Policía de Riverside en California con esta investigación”.

El alguacil del Condado de Washington, Blake Andis, dijo en un comunicado: “Es impactante y triste para toda la comunidad policial que una persona tan malvada pueda infiltrarse en las fuerzas del orden público mientras oculta su verdadera identidad como depredador informático y asesino. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Winek, sus amigos, oficiales y todos los afectados por este crimen atroz”.

5. Se ha creado un GoFundMe para ayudar a la familia Winek

Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia Winek. Dean Porter, quien organizó la recaudación de fondos, dijo en la publicación: “Durante el fin de semana de Acción de Gracias, Mark, Sharie y Brooke Winek perdieron la vida en un horrible triple homicidio. Mark Winek fue un amoroso padre, abuelo, tío, hermano y entrenador en Arlington High School. Sharie Winek era una madre, abuela, hermana y tía dulce y cariñosa que disfrutaba pasar tiempo con su familia. Brooke Winek era una amada madre soltera con el corazón más grande y encontró su mayor alegría al seguir a su hija en la Guardia de la Escuela Secundaria de Arlington”.

Porter agregó: “Las ganancias de este GoFundMe ayudarán a cubrir los gastos del funeral de los tres miembros de la familia y el apoyo continuo de las dos hijas adolescentes, que perdieron a su madre y necesitan atención y apoyo en el futuro. Gracias por sus contribuciones durante este tiempo doloroso. Realmente extrañaremos a Mark, Sharie y Brooke”.

Una vecina, Bonnie Davis, le dijo a ABC 7: “Solo quiero que todos sepan lo cariñosos que ellos eran. No se merecen esto. No estoy comiendo. No estoy durmiendo. Esto simplemente me golpeó muy, muy fuerte. Eran ese tipo de personas que nunca te despertarías para pensar que escucharías esto de ellos”.

