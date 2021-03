Audio: llamada al 911 de víctima del tiroteo en el “Gold Spa” en Atlanta

Una mujer que se escondía en Gold Spa, de Atlanta, mientras un hombre armado abría fuego, llamó al 911 y habló en voz baja con una operadora, mientras suplicaba ayuda.

La policía de Atlanta llegó al lugar y encontró a tres mujeres muertas. El salón era uno de los tres lugares en el noreste de Atlanta y Woodstock, condado de Cherokee, Georgia, donde la policía asegura que Robert Aaron Long mató a tiros a ocho personas e hirió a una novena persona.

No quedó claro qué le sucedió a la mujer que llamó, después de que se desconectó de la línea. Una segunda llamada al 911 informó sobre disparos y una mujer “se desmayó” frente a la puerta del spa de aromaterapia.

Puedes escuchar la llamada aquí o más adelante en esta publicación.

Se han identificado seis de las ocho víctimas. El Atlanta Journal-Constitution identificó a los cuatro fallecidos como Delaina Ashley Yaun, de 33 años, Xiaojie Yan, de 49, Daoyou Feng, de 44, y Paul Andre Michels, de 54. La quinta víctima, que fue llevada al hospital, fue identificado como un hispano, de 30 años, llamado Elcias Hernández-Ortíz. Varios medios como The Washington Post informaron que el hombre de Guatemala, estaba luchando por su vida.

Esto es lo que necesita saber:

La persona que llamó en Gold Spa informó que un hombre tenía un arma y dijo: “Por favor, vengan, ¿sí?”.

El jefe interino del Departamento de Policía de Atlanta, Rodney Bryant, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, que los oficiales respondieron al Gold Spa después de una llamada al 911 por un robo en curso. La policía encontró tres personas muertas en el interior. Poco después de llegar a la escena, recibieron otra llamada al 911 de Aromatherapy Spa, al otro lado de la calle.

Rest In Peace, – Delaina Ashley Yuan, 33, of Acworth

– Paul Andre Michels, 54, Atlanta

– Xiaojie Yan, 49, Kennesaw

“Hay un robo aquí… necesitamos a la policía”, dijo la persona que llamó al 911 después de dar la dirección de 1916 Piedmont Road, y decirle a una despachadora que necesitaba hablar en voz baja.

“Me estoy escondiendo en este momento”, dijo la mujer cuando la operadora le pidió una descripción de la persona. Dijo que el hombre tenía una pistola. “Es un tipo blanco”, dijo.

La operadora preguntó qué vestía la persona que llamaba.

“No lo sé. Por favor, ¿está bien?”, dijo la mujer, hablando más rápido y susurrando el final de su oración.

“Gracias, por favor”, dijo al final de la llamada.

Una segunda llamada al 911 informó que una mujer se “desmayó” frente a la puerta del spa Aromatherpy

La segunda llamada al 911 realizada a la policía, fue de una tercera persona. Ella dijo que su amiga le dijo que escucharon disparos en Aromatherapy Spa y una mujer se “desmayó”.

“Acabo de recibir una llamada de uno de mis amigos, y me dijeron que entró un tipo… y escucharon disparos, y la señora se desmayó, como, frente a la puerta”, dijo la persona que llamó. “Y todo el mundo está asustado, así que todo el mundo se esconde, así que no sé qué está pasando exactamente, pero necesito la ambulancia o algo allí en su ubicación, por favor”.

“Un tipo entró y disparó un arma para que todos oyeran los disparos y una dama se lastimó, creo, y, todos están asustados y se están escondiendo, por lo que están atrás, pero la mujer se desmayó”, agregó.

La persona que llamó informó que la mujer tenía 50 años y que no estaba consciente. Dijo que no estaba segura de si estaba respirando.

Agregó que se escondían dentro del negocio “detrás de los escritorios”.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, habló sobre el racismo anti-asiático en la conferencia de prensa del miércoles por la mañana. Dijo que independientemente del motivo, “eso es inaceptable. Es odioso y tiene que terminar”.

