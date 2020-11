[VIDEO] Ataque terrorista en una sinagoga de Viena deja al menos un muerto: el informe

Este lunes a última hora la sinagoga Staddttempel de la ciudad de Viena, Austria, fue testigo de un nuevo ataque terrorista que dejó, al momento, una persona muerta y decenas de heridos.

De acuerdo a una de las últimas actualizaciones del diario austríaco Metropole sobre el caso ocurrido en las afueras de dicha sinagoga, “15 personas están siendo atendidas en el hospital”. La sinagoga está situada en Seitenstettengasse, dentro del primer distrito de Viena.

#BREAKING

👮‍♀️ Shots fired and potential casualties in #Vienna’s first district, the situation is unfolding and not yet confirmed.

👮 The police are asking people in Vienna to not share videos on social media and to stay inside.https://t.co/pTl1ch31UB

