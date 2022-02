Atacan brutalmente a mujer a martillazos en la cabeza por robarla en NY: [VIDEO]

En alerta se han declarado usuarios del metro en la ciudad de Nueva York a raíz de la ola de ataques que han venido registrándose en diferentes partes del sistema de transporte, y esta vez los neoyorquinos quedaron horrorizados al revelarse el más reciente asalto, que dejó como víctima a una mujer de 57 años en el hospital.

Así lo dio a conocer la policía del NYPD, tras revelar un perturbador video, en el que se aprecia cómo un sujeto sigue a la víctima, cuando ella iba ingresando el jueves en la noche a la estación del metro de Queens Plaza, en el condado de Queens, y de repente el atacante la golpea con un bastón, y acto seguido le propina varios martillazos en la cabeza que la dejaron inmovilizada.

El ladrón, de quien se ha divulgado una serie de imágenes, en las que no se le aprecia muy bien el rostro, dejó a la mujer tirada en el piso y huyó con su bolsa.

The woman sustained a fractured skull and lacerations to the head and is in critical condition at the hospital. The suspect fled with her purse and so far no arrests have been made. https://t.co/QwWpt44JHW pic.twitter.com/Eoeid0u8f6 — Eyewitness News (@ABC7NY) February 25, 2022

El hecho se registró a las 11:22 de la noche, y al llegar los paramédicos trasladaron a la mujer al hospital, donde se encuentra en condición crítica.

El noticiero de televisión ABC7 identificó a la víctima como Nina Rothschild, de 57 años, quien trabaja con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, cuya sede central está ubicada a solo dos calles de la estación del Subway.





Play



NYC Hammer Attacker Leaves Woman With Fractured Skull at Subway Entrance A 57-year-old woman who works as a researcher for the city's Department of Health was kicked down the stairs and bashed in the head with a hammer repeatedly before being robbed Thursday at the Queens Plaza subway station in Long Island City, according to a senior NYPD official and authorities. The victim was on her… 2022-02-25T17:29:59Z

La policía divulgó el video del ataque, que compartimos aquí, pero que advertimos debe ser visto con prudencia debido a la brutalidad del ataque.

En un mensaje compartido por el NYPD en su cuenta de Twitter, solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del asaltante, quien fue descrito como un sujeto peligroso debido a lo que hizo.

“SE BUSCApor un robo dentro de la estación de metro Queens Plaza ‘E,M,R’ #queensplaza #Queens El 24/2/22 a las 11:22 p.m. Recompensa de hasta $3500 ¿Lo ha visto? ¿Sabes quién es? ¡Llama al 1-800-577-TIPS o envíanos un mensaje privado! ¡Las llamadas son CONFIDENCIALES! #TuCiudadTuLlamada”, comentó el NYPD en su mensaje, donde ofreció recompensa.

WANTEDfor a Robbery inside of Queens Plaza ‘E,M,R’ subway station #queensplaza #Queens On 2/24/22 @ 11:22 PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/VDQogBIC0X — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 25, 2022

El ataque coincide justo cuando han pasado apenas cuatro días de que se implementara el plan de seguridad para el metro del alcalde, Eric Adams, luego de que la policía confirmara que los crímenes en el sistema de transporte están disparados, con un aumento superior al 65%.

Apenas el fin de semana se registraron 8 ataques brutales, entre ellos varios apuñalamientos y lesiones personales.