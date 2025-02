Gran Asteroide 2024 YR4: Sube un poco las probabilidades que impacte la Tierra en 2032

Las probabilidades de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Tierra en 2032 han aumentado un poco. Los astrónomos han estado siguiendo de cerca un asteroide lo suficientemente grande como para destruir una ciudad entera.

A medida que los expertos aprenden más sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, han confirmado que se espera que las probabilidades de impacto aumenten ligeramente antes de que las probabilidades caigan a cero.

El asteroide fue descubierto a finales de 2024. Desde entonces se ha estado vigilando su curso y si habrá una posible colisión con la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Inicialmente, las probabilidades de impacto fluctuaban alrededor del 1%, pero en los últimos días aumentaron al 2,3%, la probabilidad más alta en más de dos décadas desde el descubrimiento de Apophis en 2004.

Apophis inicialmente tenía una pequeña posibilidad de chocar con la Tierra el 13 de septiembre de 2024, pero no lo hizo. Se espera que Adophis pase cerca de la Tierra en 2029.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2025