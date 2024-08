Asistente de Matthew Perry limpió la escena del crimen

Las fotos de la escena del crimen en la muerte de la estrella de “Friends”, Matthew Perry, muestran que su dormitorio era un “desastre”, según The New York Post.

En un artículo del 21 de agosto, The Post citó a una fuente que vio las fotos de la escena del crimen, que no se han publicado.

“Fue un desastre”, dijo la fuente a The Post sobre el dormitorio de Perry, proporcionando nuevos detalles. “La suite principal parecía como si alguien estuviera en medio de una larga juerga. Ropa por todas partes, toallas en el suelo, simplemente sucio”.

“Pero el resto de la casa estaba limpia, muy ordenada”, dijo la fuente a The New York Post. “Tal vez la señora de la limpieza no tenía permitido entrar en esos dormitorios”.

La fuente dijo a The Post: “Parece que el dormitorio y el baño habían sido saqueados. Con solo ver la escena está claro que algo muy malo había sucedido y alguien intentó encubrirlo”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a cinco personas, incluidos dos médicos, de irregularidades penales en la muerte de Perry.

Matthew Perry fue descubierto “inconsciente” en la piscina de su casa en el condado de Los Ángeles, dicen las autoridades

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 por “los efectos agudos de la ketamina”, en una muerte accidental, según un comunicado de prensa de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

La estrella de “Friends” “fue encontrada inconsciente en la piscina de su residencia”, dice el comunicado de prensa, y agrega: “El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles (DME) determinó que la causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fue por los efectos agudos de la ketamina. Los factores que contribuyeron a la muerte del Sr. Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (usada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La causa de la muerte es un accidente”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de los EE.UU. anunció los cargos penales el 15 de agosto y escribió: “Un médico con licencia y un presunto traficante de drogas del Valle de San Fernando fueron arrestados hoy en relación con la muerte del actor Matthew Perry, quien sufrió una sobredosis fatal de ketamina en octubre de 2023”.

Las autoridades federales acusan a personas de distribuir ketamina a Matthew Perry

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, en total, “cinco acusados, incluidos dos médicos, han sido acusados ​​en este asunto”.

“Los acusados ​​arrestados hoy están acusados ​​en una acusación formal sustitutiva de 18 cargos presentada el miércoles por distribuir ketamina a Perry durante las últimas semanas de vida del actor: Jasveen Sangha, de 41 años, también conocida como ‘La reina de la ketamina’, de North Hollywood; y el Dr. Salvador Plasencia, de 42 años, también conocido como ‘Dr. P’, de Santa Mónica”, dice el comunicado.

“Sangha y Plasencia están acusados ​​de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Sangha también está acusado de un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, un cargo de posesión con intención de distribuir metanfetamina, un cargo de posesión con intención de distribuir ketamina y cinco cargos de distribución de ketamina”, dice.

“La acusación formal sustitutiva alega que la distribución de ketamina por parte de Sangha el 24 de octubre de 2023 causó la muerte de Perry. Plasencia está acusado de siete cargos de distribución de ketamina y dos cargos de alteración y falsificación de documentos o registros relacionados con la investigación federal”, dice el comunicado.

“Estos acusados ​​se preocupaban más por sacar provecho del Sr. Perry que por su bienestar”, dijo el fiscal federal Martin Estrada, en el comunicado de prensa. “Los traficantes de drogas que venden sustancias peligrosas están jugando con la vida de otras personas por codicia. Este caso, junto con nuestros muchos otros procesamientos de traficantes de drogas que causan muertes, envían un mensaje claro de que haremos que los traficantes de drogas rindan cuentas por las muertes que causan”.

Esta es la versión original de Heavy.com

