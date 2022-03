Las autoridades del centro de Connecticut identificaron en 2015 a un presunto asesino en serie que se cree que es responsable de la muerte de al menos siete mujeres cuyos cuerpos fueron arrojados detrás de un centro comercial en una zona comercial de New Britain.

El sospechoso ya está bajo custodia policial por cargos no relacionados, según el Hartford Courant. La policía no dio el nombre del sospechoso ni proporcionó otros detalles porque dijeron que podría poner en peligro el caso.

Las fuentes identificaron al asesino ante NBC Connecticut como William Devin Howell, un hombre de Virginia que cumplía 15 años de prisión en Connecticut por un cargo de homicidio involuntario en 2007.

Todas las víctimas desaparecieron alrededor de 2003.

La policía y los fiscales han estado investigando desde 2007 y lanzaron una investigación en 2014. Se ofreció una recompensa de $150,000, la más grande en la historia del estado, por información que condujera a un arresto en el caso.

Esto es lo que necesita saber:

1. El sospechoso ya no es una “amenaza” para el público desde 2015





Play



Video Video related to el asesino en serie de connecticut: ¿a cuántas víctimas mató? 2022-03-05T19:08:21-05:00

Si bien la policía y los fiscales se negaron a confirmar públicamente la identidad del sospechoso como William Devin Howell, dijeron que ya no era una amenaza para el público en 2015.

“La investigación en curso respalda nuestra firme creencia de que la persona responsable de esto no puede continuar con esta conducta en este momento”, dijo el jefe de policía de New Britain, James Wardwell, en la conferencia de prensa. “Según la totalidad de la información, no tenemos motivos para creer que existe alguna amenaza para el público en general en este momento”.

Esta imagen de Google Maps muestra el centro comercial en 593 Hartford Road en New Britain. El área boscosa detrás del centro comercial es donde se encontraron los restos.

2. Tres de las mujeres fueron encontradas en 2007 después de que desaparecieran en 2003

La policía dijo que tres mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en 2003 fueron encontradas en 2007 en un área boscosa detrás de un centro comercial en Hartford Road, dice la oficina del fiscal estatal.

Diane Cusack, nacida en abril de 1955, fue identificada en diciembre de 2010. Cusack, de New Britain, fue vista con vida por última vez en el verano de 2003.

Joyvaline “Joy” Martinez tenía 24 años cuando fue reportada como desaparecida en octubre de 2003. La residente de East Hartford fue identificada en agosto de 2013.

Diane Cusack, nacida el 1 de abril de 1955, fue identificada como una de las víctimas en diciembre de 2010. La Sra. Cusack, que vivía en Oak Street en New Britain, fue vista con vida por última vez a finales del verano o principios del otoño de 2003.

Mary Jane Menard fue identificada como una de las víctimas en 2014. Tenía 40 años cuando fue reportada como desaparecida en octubre de 2003.

3. Se encontraron cuatro víctimas más a principios de 2015, incluida una madre de 2 hijos

Un perro de búsqueda de cadáveres del FBI traído por el grupo de trabajo encontró más restos en abril de 2015. La policía trajo excavadoras y encontró cuatro cuerpos más.

Una de las víctimas fue identificada como Melanie Ruth Camilini, desaparecida desde enero de 2003. La madre de dos niños tenía 29 años cuando desapareció.

La policía dijo que había buscado en toda el área y no cree que haya otros restos enterrados allí.

4. El caso no está relacionado con una niña que fue encontrada muerta en la misma zona en 1995

NOW: New Britain Police release photo + ID of 'Jane Doe' murder victim discovered in 1995; she was Elizabeth Honsch pic.twitter.com/5c85XYAhb3 — newsbell (@newsbell) July 23, 2014

La policía y los fiscales dijeron que no hay conexión entre las siete mujeres encontradas entre 2007 y 2015 y la muerte de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado en la misma zona en 1995, según The Associated Press.

La niña, Elizabeth Honsch, fue encontrada detrás del centro comercial en 1995. El cuerpo de su madre, Marisa Honsch, fue encontrado una semana después en Massachusetts. Ambas recibieron disparos en la cabeza. La policía arrestó y acusó a Robert Honsch, el padre de Elizabeth y esposo de Marisa, por sus muertes. Se ha declarado inocente y espera juicio. Según AP, mató a su esposa e hija y luego se mudó a Ohio.

Honsch, ahora de 70 años, fue arrestado en julio. Había cambiado su nombre a Robert Tyree y vivía en Wooster, Ohio con una nueva esposa y sus hijos.

5. El sospechoso es el asesino en serie más prolífico de Connecticut desde la década de 1980

El autor de los crímenes es el asesino en serie más prolífico de Connecticut desde Michael “The Roadside Strangler” Ross, quien fue ejecutado en 2005 después de confesar ocho asesinatos. Ross mató a ocho mujeres, con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años, en Connecticut y Nueva York entre 1981 y 1984.