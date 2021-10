En abril de 2011, Kenia Monge, de 19 años, desapareció en el centro de Denver, Colorado. Su espantoso destino no se conoció hasta meses después, cuando Travis Forbes fue arrestado por el brutal asalto a otra mujer, Lydia Tillman.

Antes del episodio de Dateline en NBC sobre el caso de Forbes, titulado “Deadly Connection”, esto es lo que necesita saber sobre los crímenes de Forbes y dónde se encuentra hoy.

Forbes está cumpliendo cadena perpetua





Play



Video Video related to ¿cómo pudieron resolver el asesinato de kenia monge tras 5 meses después en 2011? 2021-10-29T20:52:45-04:00

En septiembre de 2011, Forbes acordó declararse culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Kenia Monge e intento de asesinato en primer grado en el asalto a Lydia Tillman a cambio de que los fiscales no pidieran la pena de muerte.

Recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de Monge y una sentencia de 48 años por el asalto a Tillman.

“Queríamos 48 años más para asegurarnos de que no hubiera posibilidad de que saliera de la cárcel algún día”, dijo el fiscal de distrito del condado de Larimer, Larry Abrahamson, a la afiliada de CBS de Denver en ese momento.

“¿Por qué hice esto? Lo he buscado en mi corazón y en mi alma. Creo que cometemos actos violentos porque en el fondo sentimos odio hacia nosotros mismos. Estoy muy agradecido de que Lydia Tillman sobreviviera porque si no me hubieran atrapado, probablemente lo habría hecho de nuevo porque soy malo”, dijo Forbes en la corte.

Fue el ataque a Tillman lo que llevó a resolver el caso de Monge





Play



Video Video related to ¿cómo pudieron resolver el asesinato de kenia monge tras 5 meses después en 2011? 2021-10-29T20:52:45-04:00

Tillman conoció a Forbes en la celebración del 4 de julio de 2011 en Fort Collins, Colorado. Regresaron a su apartamento donde Forbes la agredió sexualmente y la golpeó tan fuerte que le rompió la mandíbula. Luego la roció con lejía y prendió fuego al apartamento. Tillman sobrevivió saltando por la ventana del segundo piso. Los servicios médicos lograron salvarla pero sufrió un derrame cerebral en el lugar que la dejó en coma durante cinco semanas.

La policía arrestó a Forbes el 10 de julio de ese año e inmediatamente confesó tanto el asalto a Tillman como el asesinato de Kenia Monge.

Según un perfil de Oxygen del caso, Forbes solicitó que las autoridades no pidiesen la pena de muerte.

Luego confesó el asesinato de Monge. Le dijo a la policía que encontró a Monge caminando ebria en el centro de Denver y consiguió que se subiera a su camioneta. Después de que se desmayara, él la agredió sexualmente y cuando ella recuperó la conciencia y se dio cuenta de lo que le había hecho, comenzó a golpearlo. Él la golpeó en la espalda y luego la estranguló hasta que estuvo muerta.

Forbes le dijo a la policía que la llevó consigo todo el día antes de esconderla en el congelador de la panadería donde trabajaba y luego limpió su camioneta con lejía. Más tarde enterró el cuerpo de Monge en una pequeña arboleda a unas 40 millas a las afueras de Denver. Los analistas de la escena del crimen encontraron sus restos después de que Forbes confesara.

La policía había interrogado previamente a Forbes por la desaparición de Monge porque el padrastro de Monge encontró un mensaje de texto de Forbes en el teléfono celular de Monge. Forbes inicialmente dijo que quería llevar a Monge a casa cuando ella le pidió que se detuviera en una estación de servicio de Conoco para comprar cigarrillos. Allí dijo que ella se fue con un compañero fumador y que nunca volvió a verla. Sin evidencia física que lo relacionara con la desaparición de Monge, la policía no tenía motivos para arrestar a Forbes, pero la policía simplemente sabía que de alguna manera Forbes estaba involucrado, especialmente porque su camioneta olía abrumadoramente a lejía y tenía una alfombra nueva en el interior.

“No convenció a los oficiales. Todo el mundo pensaba: ‘Algo le pasa a este tipo'”, dijo el detective Nash Gurule a Oxygen.

Tillman ha perdonado a Forbes por su crimen

Cuando Forbes fue sentenciado por sus crímenes, se leyó en el tribunal una declaración de Tillman que decía: “No me han quitado nada. Mi espíritu, mi alma y mi mente permanecen intactos. Que encuentres la paz en esta vida”.

En una declaración escrita a ABC News, Tillman dijo: “Era mi intención encontrar la fuerza en mi corazón para perdonar a Travis Forbes. Lo hice. Sentí una rabia extrema hacia él, luego me sentí triste por él. Debe sentir un dolor extremo para herir tan brutalmente a otro humano”.

También le dijo a ABC News que ahora corre varias millas al día y hace yoga con la esperanza de que algún día pueda escalar Longs Peak, una montaña de 14,000 pies en las afueras de Estes Park, Colorado.

Dateline: NBC se transmite los viernes y sábados por NBC.