Jay Cook & Tanya Van Cuylenborg: encontraron a su asesino 30 años más tarde

Jay Cook y Tanya Van Cuylenborg eran una pareja joven que dejó sus hogares en Victoria, Columbia Británica, Canadá, y realizó su primer viaje de una noche juntos, a Seattle, en 1987. Nunca regresaron a casa. Sus asesinatos permanecieron sin resolver hasta 2018, cuando las pruebas de ADN llevaron a CeCe Moore, quien fue el foco de atención de una serie policial de ABC, The Genetic Detective, estrenada en 2020.

Esto es lo que necesita saber sobre sus muertes:

1. Jay Cook y Tanya Van Cuylenborg estaban haciendo un recado para el padre de Jay





En noviembre de 1987, Cook y Van Cuylenborg tomaron el ferry desde su ciudad natal de Victoria, Canadá, al estado de Washington para recuperar un horno en Seattle para el padre de Jay. Según un episodio de Unsolved Mysteries sobre el caso, fue el primer viaje de los novios juntos.

La madre de Jay, Leona Cook, le dijo al programa: “Jay y Tanya habían estado saliendo durante unos seis meses. Creo que ella era bastante especial para él”.

El padre de Tanya, William Van Cuylenborg, agregó: “Ciertamente parecían hechos el uno para el otro. Ciertamente no tenía miedo de que Tanya estuviera con Jay. Estaba muy cómodo con eso”.

2. No regresaron a casa como se esperaba





Se esperaba que Cook y Van Cuylenborg se fueran solo una noche. Cuando no regresaron al día siguiente, sus familias comenzaron a preocuparse.

Como dijo William a Unsolved Mysteries: “Si Tanya llegaba tarde a algo, siempre llamaba por teléfono. Entonces, cuando Tanya no llamó a la noche siguiente cuando se suponía que regresarían, mi esposa se puso muy nerviosa. Así que traté de restarle importancia por el bien de mi esposa y probablemente para asegurarme de que todo estaría bien. Sin embargo, al día siguiente, cuando no llamó, supimos que algo andaba mal”.

La policía local habló con testigos que informaron haber visto la camioneta de Cook desembarcar del ferry y dirigirse hacia el sur por la autopista 101. Más tarde fue vista en la ciudad de Hoodsport y luego en Allyn. Pero la policía finalmente descubrió que la pareja no había llegado al almacén del horno en Seattle.

3. Van Cuylenborg fue encontrada primero





Seis días después de que la pareja se fuera de casa, un transeúnte encontró el cuerpo de Van Cuylenborg en Parson Creek Road, cerca de Alger, Washington. La habían violado, estaba desnuda de cintura para abajo y le habían disparado en la nuca. Debido a que Cook no se encontraba por ninguna parte, inicialmente él parecía sospechoso.

“No sabíamos qué pensar entonces, porque no habían encontrado a Jay y, por un tiempo, parecía que Jay podría ser incluso un sospechoso. Nos dijeron que estuviéramos preparados para eso”, dijo la madre de Jay.

El cuerpo de Cook fue encontrado el Día de Acción de Gracias a más de 50 millas de distancia en Bellingham, Washington, lo que llevó a las autoridades a creer que en realidad fue asesinado primero porque lo encontraron más cerca de Seattle. Lo habían golpeado con piedras y lo habían estrangulado con cordeles y dos collares de perro. También le metieron un paquete de cigarrillos en la garganta, según el Everett Herald. Las autoridades creían que la pareja había llegado a Seattle con el que sería su asesino.

“Creo que es seguro decir que cuando salieron del ferry en el centro de Seattle, probablemente ya estaban en compañía del hombre que los mató. Me parece que es lógico pensar que la persona ya había cometido crímenes como este en el pasado y había tenido éxito”, dijo el Detective Robert Gebo en Unsolved Mysteries.

4. Ambas familias recibieron tarjetas navideñas burlonas del presunto asesino





Semanas más tarde, las familias de Cook y Van Cuylenborg recibieron una serie de tarjetas llenas de descripciones de los asesinatos. Tenían matasellos de Nueva York, Los Ángeles y Seattle. La letra coincidía en todas las tarjetas.

“La escritura a mano en estas cartas y las tarjetas es muy distintiva. Había algunas frases que también eran muy distintivas. ‘Aleluya, maldito Jesús’ eran una de sus frases favoritas. Continuaba haciéndoles la vida imposible a estos padres que habían perdido a sus hijos. Era importante que atraparan a este individuo”, dijo el subdirector Ron Panzero.

Finalmente, las autoridades encontraron a la persona que escribió las tarjetas: era un hombre sin hogar de 78 años con problemas de salud mental. Su ADN coincidía con el ADN encontrado en las cartas, pero no coincidía con el ADN recolectado de las escenas del crimen, según el Everett Herald. Las autoridades determinaron que no estaba involucrado en los asesinatos y que enviaba las tarjetas debido a sus problemas de salud mental.

5. En 2018, CeCe Moore consiguió el caso y lo resolvió





En abril de 2018, CeCe Moore, una genealogista genética que hasta el momento solo había trabajado en casos familiares y de adopción, aceptó hacer su primer caso policial: el caso del asesinato de Cook y Van Cuylenborg.

“Es tan desgarrador. Jay y Tanya recién comenzaban sus vidas”, dijo Moore, y agregó: “Podría haber sido uno de los miembros de mi familia que vive exactamente en la misma área. Quería encontrar a la persona que mató a Jay y Tanya”.

Moore recibió el ADN recolectado del semen encontrado en los pantalones de Van Cuylenborg. Ese ADN se subió a GEDMatch, lo que condujo al descubrimiento de dos primos lejanos del asesino. Moore usó sus habilidades de investigación para rastrear los árboles genealógicos y descubrió que convergían en William Talbott II.

Agentes encubiertos siguieron a Talbott, un camionero de 55 años, durante días hasta que finalmente tiró un vaso de papel, que confiscaron y usaron para extraer una muestra de ADN. La muestra de ADN coincidía exactamente con el semen encontrado en los pantalones de Cuylenborg. En julio de 2019, un juez del condado de Snohomish condenó a Talbott a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos de Cook y Cuylenborg, según el Everett Herald.