Asesinan a 2 niñas en Oklahoma y hallan muertos a sus padres: ¿Quién los mató?

En un hecho que tiene conmovidos y bastante conmocionados a los residentes de Sand Springs, una localidad del estado de Oklahoma, las autoridades encontraron sin vida a una familia conformada por el padre, la madre y dos niñas pequeñas.

Los uniformados arribaron el sábado pasado hasta la casa de las víctimas, ubicada en el noreste de Oklahoma, y allí se encontraron con la terrible escena, sin ninguno de los residentes con vida.

Así lo reveló el medio local Tulsa World, donde se aseguró que la policíá está tomando la investigación como un presunto caso de triple asesinato-suicidio.

Friends, Coworkers Remember Life Of Sand Springs Mother Killed In Apparent Murder-Suicide https://t.co/CdJejYI8Yp — News On 6 (@NewsOn6) February 2, 2021

En diálogo con la prensa, y citado por otros medios, como la agencia de noticias AP, se aseguró que el capitán de policía Todd Enzbrenner reveló que fue la madre de la víctima masculina (un adulto) quien reportó el hecho, tras acudir hasta la casa, ubicada exactamente el Sunburst Mobile Home Park, en el número 600 de West Sunset Lane y hallar a su familia sin vida.

“Esta es una gran tragedia para la comunidad”, dijo el uniformado, advirtiendo que en esa localidad de Sand Springs nunca se había registrado un hecho semejante.

La mujer llegó al hogar a eso de las 2:30 p.m. presuntamente para cuidar a las pequeñas, y encontró a su hijo muerto, al igual que a sus dos nietas y a su nuera.

Sand Springs Police Capt. Todd Enzbrenner discusses Saturday’s triple murder-suicide.Sand Springs Police Capt. Todd Enzbrenner discusses Saturday’s triple murder-suicide. 2021-02-02T00:05:44Z

El Tulsa World agregó que la policía reveló que el hombre muerto tenía 31 años, su mujer 41 años y las niñas 4 y 2 años.

Otro de los detalles que compartió el oficial de policía Enzbrenner fue que los cadáveres de los cuatro integrantes de la familia no estaban juntos en un mismo sitio, sino que estaban esparcidos por toda la casa.

Sand Springs police investigate quadruple homicideSand Springs Police Captain Todd Enzbrenner talks about a quadruple homicide that happened in Sand Springs. Ian Maule/Tulsa World 2021-01-31T00:42:32Z

Aunque la Uniformada mencionó que todavía es pronto para emitir comentarios definitivos sobre lo ocurrido, advirtieron que vecinos escucharon ruidos y altercados en la casa de las víctimas entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m.

El capitán dijo que los ruidos eran golpes que parecían “como si estuvieran tirando muebles”.

El sitio Wane.com aseguró que la policía tampoco reportó si se encontró algún tipo de arma en la escena o no.

Sand Springs Police Identify Victims, Suspect In Murder-Suicide https://t.co/ygWpfmXTVL — News On 6 (@NewsOn6) February 1, 2021

Newson6 informó que en las últimas horas la policía identificó a las víctimas como Anastacia (Stacy) Lynn Smith, Phillip Ross y sus hijas River Gale Ross de 4 años y Piper Ann Ross de 2 años.

Además mencionaron que creen que Phillip Ross, de 31 años, habría sido quien mató a sus dos niñas y a su mujer, antes de suicidarse.

Sobre el hecho, el capitán Todd Enzbrenner agregó el lunes: “Los cuatro individuos recibieron heridas de fuerza cortante, lo que es consistente con la evidencia en la escena del crimen. Sospechamos que Phillip Ross cometió tres homicidios y luego se quitó la vida, pero el resultado de este caso no se determinará hasta que el médico forense complete su investigación”.

Hace 16 años se reportó un asesinato en ese mismo vecindario de casas móviles, pero no tiene ninguna conexión con este hecho, dijo la policía.

Sigue a AhoraMismo en Instagram