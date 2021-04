Arrestan a mujer por tráfico humano con fines sexuales: Geralda De Matos Garland

Una mujer de Massachusetts enfrenta cargos por presuntamente traficar personas con fines sexuales en un spa que dirigía en la ciudad de Revere, según informaron las autoridades locales.

La sospechosa, identificada como Geralda De Matos Garland, de 57 años, fue arrestada en horas de la tarde del viernes 9 de abril.

7 News Boston indicó que el Departamento de Policía de Revere no presentó ningún tipo de incidente durante el arresto de la ciudadana.

WCVB reveló que Garland fue acusada de cargos de lavado de dinero y tráfico de personas para servidumbre sexual.

El medio de comunicación agregó que la fianza de la acusada fue fijada en 50 mil dólares con condiciones de liberación que incluyen que será monitoreada por GPS, confiscación de su pasaporte y se debe mantener completamente alejada de las víctimas relacionadas a la denuncia.

Woman arrested in connection with alleged human trafficking at Revere day spa https://t.co/l6hXOvLswe

— WCVB-TV Boston (@WCVB) April 13, 2021